Hàng nghìn runner đổ về phố núi Gia Lai hòa nhịp thể thao cùng sắc vàng dã quỳ

(GLO)- Sáng 1-11, khu vực cổng Khu di tích thắng cảnh Biển Hồ (đường Tôn Đức Thắng, xã Biển Hồ) trở nên sôi động, rực rỡ sắc màu khi hàng nghìn vận động viên (VĐV) từ khắp nơi đổ về nhận bib, sẵn sàng bứt phá cùng Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn.

Đúng 8 giờ ngày 1-11, rất đông chân chạy trong và ngoài tỉnh đã đến nhận bib, bộ racekit và áo thi đấu tại cổng Khu di tích thắng cảnh Biển Hồ.

Đông đảo chân chạy trong và ngoài tỉnh đổ về phố núi Gia Lai. Ảnh: Na

Quy trình phát bib và bộ racekit được Ban Tổ chức chuẩn bị chu đáo, khoa học, tạo sự thuận tiện và nhanh chóng cho các VĐV. Các runner chỉ cần xuất trình căn cước công dân để tình nguyện viên xác minh thông tin.

Sau khi nhận số bib, runner quét mã QR để kiểm tra thông tin trên máy và nhận bib, bộ racekit, áo thi đấu.

Mỗi khu vực nhận bib và bộ racekit ở các cự ly sẽ có 2 tình nguyện viên hỗ trợ kiểm tra thông tin, quét mã QR. Ảnh: Na

Trước khi rời khỏi khu nhận racekit, các VĐV còn được kiểm tra bib gắn chip đã đúng thông tin đăng ký hay chưa để kịp thời xử lý nếu có nhầm lẫn.

Lần đầu tiên tham gia giải, bà Nguyễn Chí Tâm (68 tuổi, đến từ Hà Nội) cảm thấy hài lòng về khâu tổ chức của giải lần này. Bà cho hay: “Tôi đăng ký cự ly 42 km và rất hào hứng khi được tham gia chạy trong cự ly này, cũng bởi sẽ được chinh phục 2 ngọn núi là Chư Nâm và Chư Đang Ya.

Dù chỉ là VĐV phong trào, tham gia với tinh thần vui là chính nhưng tôi cảm nhận được sự ấm cúng, thân thiện và tinh thần thể thao đáng quý của các VĐV cũng như người dân Gia Lai. Tôi tham gia giải với tiêu chí: chạy bộ trước hết phải an toàn, sau đó là vui vẻ; có vui thì mới khỏe, mà khỏe thì mới hạnh phúc và chinh phục được vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây”.

Runner hào hứng check in tại các gian hàng trưng bày ở khu Expo. Ảnh: Na

Cùng cảm nhận như bà Tâm, chị Quách Thị Thùy Trang (35 tuổi, xã Biển Hồ) chia sẻ: “Đây là lần thứ hai tôi tham gia giải chạy này. So với năm trước, số lượng người tham gia tuy ít hơn do điều kiện thời tiết và một số yếu tố khách quan, song nhìn chung tinh thần của các VĐV vẫn rất nhiệt huyết. Tôi hy vọng mùa giải Gia Lai City Trail năm nay sẽ để lại cho các VĐV nhiều ấn tượng về bản sắc của người Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng.”