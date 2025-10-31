Sẵn sàng cho Gia Lai City Trail 2025

(GLO)- Khi những triền đồi bắt đầu nhuộm vàng sắc dã quỳ, Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho Giải chạy bộ Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn năm 2025. Sự kiện thể thao-du lịch đặc sắc này do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần VietRace365 phối hợp tổ chức.

Giải chạy diễn ra từ ngày 31-10 đến 2-11; trong đó, ngày chạy chính là 2-11, bắt đầu từ 2 giờ và kết thúc vào 13 giờ. Điểm xuất phát và về đích đặt tại cổng chính Khu du lịch Biển Hồ (đường Tôn Đức Thắng, xã Biển Hồ).

Cung đường kết nối với thiên nhiên, văn hóa bản địa

Trở lại sau thành công của mùa giải trước, Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn năm nay thu hút gần 3.000 vận động viên trong và ngoài nước tham gia, hứa hẹn mang đến bầu không khí sôi động, đầy cảm xúc.

Các cung đường chạy được thiết kế dẫn dắt vận động viên (VĐV) đi qua những địa danh nổi tiếng của khu vực phía Tây Gia Lai như: Biển Hồ, hàng thông trăm tuổi, đồi chè Biển Hồ, chùa Bửu Minh, núi lửa Chư Đang Ya, núi Chư Nâm, đập Tân Sơn, cánh đồng Ngô Sơn...

Mỗi bước chạy không chỉ là thử thách về sức bền, mà còn là hành trình kết nối với thiên nhiên với văn hóa và con người nơi đây.

Mọi công tác chuẩn bị đang được hoàn tất nhằm đảm bảo sự kiện diễn ra an toàn, chuyên nghiệp, tăng trải nghiệm cho các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Ông Lê Văn Dương-Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VietRace365, đồng Trưởng Ban tổ chức giải chạy-cho hay: Đây không chỉ là một sự kiện thể thao phong trào mà còn là hành trình trải nghiệm văn hóa và khám phá đại ngàn. Gia Lai City Trail hướng đến trở thành biểu tượng mới của du lịch thể thao Tây Nguyên.

“Chúng tôi mong rằng mỗi VĐV khi đến với Gia Lai sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên, tình người mến khách, cùng không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên-kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại”-ông Dương bày tỏ.

Để chuẩn bị cho ngày diễn ra chính thức, Ban Tổ chức đang gấp rút hoàn thiện các khâu theo tiến độ. Theo đó, những hạng mục tại khu vực diễn ra sự kiện đã hoàn tất trong ngày 31-10, sẵn sàng đón các VĐV đến nhận bib trong ngày 1-11.

Mọi công tác chuẩn bị đang được gấp rút hoàn thiện. Ảnh: Hoàng Hoài

Sáng 2-11, giải sẽ chính thức khởi tranh với 4 cự ly: 5 km, 10 km, 21 km và 42 km theo lộ trình và thời gian xuất phát đã công bố. Đối với cự ly 5 km, giải năm nay có gần 900 VĐV tham dự, cự ly 10 km gần 800 VĐV, cự ly 21 km gần 900 VĐV và cự ly 42 km hơn 300 VĐV.

Theo ông Lê Văn Dương, giải năm nay có những điểm mới đáng chú ý nằm ở cự ly 42 km. Nếu những mùa giải trước, VĐV chỉ trải nghiệm các cung đường quen thuộc như: tuyến đường qua hàng thông trăm tuổi, cánh đồng Ngô Sơn hay núi lửa Chư Đang Ya… thì năm nay, Ban Tổ chức thiết kế thêm lộ trình mới qua khu vực đập Tân Sơn và núi Chư Nâm-2 địa danh rất đẹp và giàu tiềm năng du lịch của Gia Lai. Ban Tổ chức tin rằng, đây sẽ là trải nghiệm đáng nhớ cho các VĐV.

Gia Lai City Trail 2025 có 9 VĐV người nước ngoài tham gia. Ảnh: Hoàng Hoài

Về phía địa phương, UBND xã Biển Hồ đã triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị, từ chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường đến đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho VĐV cũng như du khách tham gia.

Các tuyến đường chính đã được chỉnh trang, rực rỡ với cờ hoa, pano, khẩu hiệu tuyên truyền, tạo nên không khí sôi nổi trước thềm sự kiện thể thao lớn nhất của tỉnh trong năm.

Ông Đặng Khánh Toàn-Phó Chủ tịch UBND xã Biển Hồ-cho hay: Giải chạy bộ Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn 2025 không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là cơ hội để địa phương quảng bá hình ảnh Biển Hồ-viên ngọc xanh của Gia Lai đến với du khách trong và ngoài nước.

Chính quyền địa phương đang nỗ lực trong mọi khâu chuẩn bị nhằm mang đến cho các VĐV và du khách một không gian an toàn, thân thiện và đậm đà bản sắc Tây Nguyên.

Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Tổ chức khảo sát, đảm bảo an ninh đường chạy. Ảnh: BTC

Phó Chủ tịch UBND xã Biển Hồ cũng cho biết thêm, chính quyền xã đã tuyên truyền đến từng thôn, làng về việc giữ gìn vệ sinh môi trường, không chăn thả gia súc, thú nuôi trên đường chạy, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các VĐV.

Để đảm bảo trật tự tại khu vực tổ chức và dọc tuyến đường chạy, Công an tỉnh Gia Lai dự kiến huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương tham gia hỗ trợ, đảm bảo an toàn đường chạy, an ninh trật tự và phân luồng giao thông trong suốt thời gian diễn ra giải. Đồng thời, ngành chức chức năng và địa phương cũng chuẩn bị chu đáo mọi phương án về y tế, cứu hộ, cứu nạn.

Háo hức chờ đón giải

Không khí trước thềm khai mạc giải chạy đang nóng lên khi hàng trăm nhóm chạy từ khắp nơi trong cả nước đang háo hức chuẩn bị cho hành trình chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”. Cung đường chạy đi qua những địa danh nổi tiếng của Gia Lai, hứa hẹn mang đến cho VĐV trải nghiệm độc đáo giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Các VĐV phải vượt qua 2 ngọn núi là Chư Nâm và Chư Đang Ya ở cự ly 42 km. Ảnh: Phúc Toàn

Anh Vũ Đình Huấn-thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Gia Lai Marathon-cho hay: Thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng khá lớn đến việc tập luyện. Tuy nhiên, với tinh thần là đội chủ nhà, anh em chúng tôi vẫn rất phấn khởi. Cung đường 42 km năm nay thực sự khác biệt. Ngoài việc chinh phục đỉnh Chư Đang Ya như mọi năm, VĐV còn phải qua thêm núi Chư Nâm với địa hình khá phức tạp, dốc cao, dễ trơn trượt.

Anh em trong Câu lạc bộ đã được hướng dẫn kỹ lưỡng về dinh dưỡng, trang phục và kỹ thuật chạy. Trong đó, đôi giày là yếu tố quan trọng nhất. Nhiều người vẫn chọn giày road để đạt thành tích, song khi qua Chư Nâm thì phải cực kỳ cẩn thận vì đoạn này dễ trượt. Còn giày trail thì an toàn hơn nhưng lại ảnh hưởng đến tốc độ.

“Là người trực tiếp tham gia buổi test cung đường 42 km, tôi nghĩ rằng với những runner lần đầu chinh phục 42 km, điều quan trọng nhất là phải phân phối sức hợp lý, bởi cung đường này khác hoàn toàn so với đường bằng vì phải vượt qua 2 ngọn núi”-anh Huấn nhận định.

Cung đường của cự ly 42 km sẽ trở thành điểm nhấn của Gia Lai City Trail năm nay. Ảnh: Phúc Toàn

Anh Nguyễn Đình Mão (phường Pleiku)-VĐV tham gia cự ly 42 km-bày tỏ: “Điểm mới của năm nay là được chinh phục thêm núi Chư Nâm-điều mà chúng tôi mong chờ nhất. Đây là cung đường hoàn toàn mới, vừa thử thách thể lực, vừa mang đến trải nghiệm thú vị khi được chạy giữa thiên nhiên hùng vĩ của Gia Lai.

Với địa hình dốc, trơn và dễ thay đổi do mưa, chúng tôi phải chuẩn bị kỹ về thể lực, trang bị cũng như chiến thuật chạy. Nhưng chính những thử thách đó lại làm cho giải năm nay trở nên đặc biệt hơn, đúng tinh thần của giấc mơ đại ngàn”.

Tinh thần thể thao và năng lượng tích cực của các VĐV đang lan tỏa mạnh mẽ khắp cộng đồng yêu chạy bộ. Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn năm 2025 không chỉ là một giải đấu, mà còn là một lễ hội của các runner, của tinh thần sống khỏe-sống xanh-sống gắn kết.

Sự kiện cũng sẽ góp phần quảng bá du lịch địa phương, thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng và lan tỏa hình ảnh một Gia Lai thân thiện, năng động và tràn đầy sức sống đến với bạn bè gần xa.