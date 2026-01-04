Gia Lai đứng nhì toàn đoàn tại Giải việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm 2026

(GLO)- Ngày 4-1, tại Giải việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 31 năm 2026, đoàn vận động viên (VĐV) điền kinh Gia Lai giành 2 huy chương vàng và 1 huy chương đồng; đứng nhì toàn đoàn hệ đội tuyển.

Ở nội dung cá nhân nữ hệ tuyển, VĐV Phạm Thị Hồng Lệ xuất sắc đoạt danh hiệu “nữ hoàng leo núi” với thành tích 31 phút 42 giây.

Ở nội dung đồng đội nữ tuyển, các VĐV Phạm Thị Hồng Lệ, Nguyễn Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Duyên, Võ Thị Phượng và Nguyễn Thị Kim Luyến giành huy chương vàng; Nguyễn Thị Hồng Thắm, Đặng Thị Kiều Mãng, R-Noa, Rơ Châm Ngạn giành huy chương đồng nội dung đồng đội nữ trẻ.

Gia Lai giành hạng nhì toàn đoàn hệ đội tuyển với 109 điểm. Ảnh: ĐVCC

Kết thúc giải, đoàn Gia Lai xếp hạng nhì toàn đoàn hệ đội tuyển với 109 điểm, sau đoàn Quân đội.

Giải việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 31 năm 2026 do Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai, UBND phường Phước Long, UBND phường Phước Bình tổ chức.

Giải thu hút hơn 2.500 VĐV đến từ 9 tỉnh, thành phố, đơn vị đăng ký tham gia hệ tuyển, gồm: Quân đội (Đoàn Thể thao Bộ đội Biên phòng), Lâm Đồng, Lai Châu, Ninh Bình, Gia Lai, Quảng Ngãi, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai.

Các VĐV tham gia chạy ở các cự ly: 5,4 km, 6 km, 7,7 km và 19 km.

Tại giải này, Gia Lai có 20 VĐV tham gia tranh tài.

Đây là sự kiện nhằm chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng Phước Long (6/1/1975 - 6/1/2026), kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.