Tín hiệu vui cho điền kinh Gia Lai

(GLO)-Tại Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2025, các vận động viên (VĐV) Gia Lai đã giành được 4 huy chương bạc (HCB) và 1 huy chương đồng (HCĐ). Không chỉ vượt xa mục tiêu ban đầu, kết quả này còn cho thấy những tín hiệu tích cực từ lực lượng VĐV trẻ của tỉnh nhà.

Sự tiến bộ về thành tích và những tiềm năng được phát hiện qua giải đấu hứa hẹn mang đến thành công cho điền kinh Gia Lai trong thời gian tới.

Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2025 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam tổ chức từ ngày 5 đến 15-10, quy tụ 427 VĐV (279 nam, 148 nữ) đến từ 35 đơn vị trên toàn quốc.

VĐV Lê Hoàng Tân giành HCB ở nội dung chạy 5.000 m. Ảnh: ĐVCC

Các VĐV tranh 51 bộ huy chương ở các nội dung: chạy các cự ly 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m, 10.000 m; đi bộ 10.000 m; 3.000 m chướng ngại vật, 110 m rào, 400 m rào; tiếp sức 4 x 100 m, 4 x 200 m, 4 x 400 m nam nữ, hỗn hợp 4 x 800 m nam nữ; nhảy cao, nhảy xa, nhảy ba bước (ván 11 m và 13 m); đẩy tạ, ném lao; 7 môn phối hợp và 8 môn phối hợp; ném đĩa 1,750 kg, ném búa 7,260 kg, nhảy sào.

Tại giải đấu này, đoàn Gia Lai có 12 VĐV, gồm 7 VĐV của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh và 5 VĐV của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku. Kết quả, đoàn Gia Lai đã giành tổng cộng 4 HCB và 1 HCĐ.

VĐV Lê Hoàng Tân (ngoài cùng bên trái) mang về tấm HCB cho Gia Lai ở nội dung chạy 10.000 m. Ảnh: ĐVCC

Ngay trong ngày ra quân của đoàn Gia Lai (11-10), VĐV Lê Hoàng Tân (SN 2006) đã xuất sắc “mở hàng” bằng tấm HCB ở nội dung chạy 5.000 m. Đặc biệt, chiến tích này càng ý nghĩa hơn khi Tân giành được đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 19. Chỉ sau đó 2 ngày, chàng trai trẻ tiếp tục khẳng định phong độ ấn tượng khi hoàn tất “cú đúp bạc” ở cự ly 10.000 m sở trường.

Đồng đội chia sẻ niềm vui cùng Lê Hoàng Tân (giữa) trong ngày sinh nhật đặc biệt. Ảnh: ĐVCC

Trong khi đó, Đoàn Bùi Thanh Trường (SN 2007) cũng đã thi đấu ấn tượng và giành HCB cá nhân ở nội dung chạy 1.500 m nam. Không dừng lại ở đó, Trường tiếp tục góp công cùng đồng đội mang về thêm 1 HCB ở nội dung tiếp sức 4 x 800 m nam, góp phần làm dày thêm bảng thành tích của đoàn Gia Lai.

VĐV Bùi Đoàn Thanh Trường giành HCB ở nội dung chạy 1.500 m. Ảnh: ĐVCC

Đáng chú ý là thành tích về đích thứ hai của tổ chạy tiếp sức 4 x 800 m nam của điền kinh Gia Lai gồm: Nguyễn Thành Công - Lê Văn Thao - Huỳnh Ngọc Tấn - Đoàn Bùi Thanh Trường. Đây là sự kết hợp của các VĐV đến từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku. Trong đó, Nguyễn Thành Công (SN 2006) là VĐV thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku, mới chuyển tập với tổ chạy tiếp sức đội điền kinh Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh vào đầu tháng 9-2025.

Thành tích của tổ chạy là minh chứng rõ nét cho sự kết hợp hiệu quả giữa các nhân tố tiêu biểu của thể thao Gia Lai sau sáp nhập tỉnh, đồng thời mở ra những triển vọng mới cho bộ môn điền kinh nói riêng và thể thao tỉnh nhà nói chung ở các giải đấu sắp tới.

Tổ chạy 4 x 800 m nam của Gia Lai về đích thứ hai, xếp sau đội Hưng Yên (7 phút 58 giây 50) với thành tích 8 phút 3 giây 5. Ảnh: ĐVCC

Ngoài nội dung tiếp sức, VĐV Nguyễn Thành Công giành thêm 1 HCĐ cá nhân ở nội dung chạy 3.000 m chướng ngại vật. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, ở chung kết nội dung đi bộ 10.000 m nam, dù chưa đủ tuổi thi đấu chính thức, VĐV Nguyễn Văn Viết Hùng (SN 2010, Gia Lai) cũng tham gia thi đấu kiểm tra và gây ấn tượng mạnh khi đạt thành tích 53 phút 32 giây 88. Thông số này vượt qua thành tích của VĐV Biện Văn Anh (Đà Nẵng, 54 phút 07 giây 69)-người giành HCB tại giải. Đây chính là niềm hy vọng mới cho điền kinh Gia Lai ở các giải đấu trong tương lai.

Ông Huỳnh Minh Hiếu-Huấn luyện viên điền kinh Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai-cho biết: “Do có một số biến động về lực lượng, ban huấn luyện chỉ đặt mục tiêu giành 1 HCB và 1 HCĐ tại giải đấu lần này. Tuy nhiên, với tinh thần thi đấu kiên cường và nỗ lực hết mình, các VĐV đã mang về kết quả ngoài mong đợi. Đây là bước đệm quan trọng để điền kinh Gia Lai tiếp tục xây dựng lực lượng, tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn và hướng tới những giải đấu trong thời gian tới”.