Cô gái Gia Lai cùng đồng đội giành huy chương vàng bóng ném nữ SEA Games 33

(GLO)- Chiều 17-12, cô gái Gia Lai Nguyễn Thị Bích Thảo cùng đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam đã tạo nên khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc khi giành chiến thắng thuyết phục trước Thái Lan trong trận chung kết, qua đó giành huy chương vàng SEA Games 33.

Trận đấu diễn ra với thế trận căng thẳng ngay từ những phút đầu. Hiệp 1 là màn so kè quyết liệt từng điểm số, khi 2 đội liên tục đáp trả nhau bằng những pha tấn công sắc bén và phòng ngự lăn xả.

Với sự tập trung cao độ, tuyển nữ Việt Nam tạm thời vươn lên dẫn trước với tỷ số 9-8, tạo lợi thế đầy ý nghĩa.

Vận động viên Nguyễn Thị Bích Thảo thi đấu đầy nỗ lực, góp phần quan trọng vào hành trình chinh phục ngôi vô địch của đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam tại SEA Games 33. Ảnh: VHF

Bước sang hiệp 2, các cô gái Việt Nam đã có sự thay đổi chiến thuật và thi đấu thực sự bùng nổ. Từ những pha đột phá mạnh mẽ, phối hợp nhịp nhàng và tổ chức phòng ngự chắc chắn, đội tuyển Việt Nam dần nới rộng khoảng cách điểm số.

Chung cuộc, nữ vận động viên người Gia Lai cùng đồng đội đã giành chiến thắng với tỷ số 24-16 trong niềm hân hoan và tự hào.

Ngay sau chiến thắng, đại diện Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 cũng đã kịp thời có mặt để chúc mừng và thưởng nóng cho đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam.

Sự ghi nhận kịp thời ấy là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực và ý chí thi đấu kiên cường của các vận động viên; đồng thời, tiếp thêm động lực tinh thần to lớn, khích lệ toàn đội tiếp tục cống hiến và chinh phục những đỉnh cao mới cho thể thao nước nhà.

Vận động viên Nguyễn Thị Bích Thảo (hàng thứ 2, thứ 2 từ phải sang) cùng đồng đội giành huy chương vàng môn bóng ném nữ tại SEA Games 33. Ảnh: VHF

Trước đó, tuyển bóng ném nữ Việt Nam thể hiện phong độ vượt trội khi toàn thắng cả 3 trận ở vòng bảng. Đội lần lượt đánh bại Philippines với tỷ số đậm 37-12, vượt qua Thái Lan 30-23 và giành ngôi đầu bảng với chiến thắng 29-20 trước Singapore; sau đó thắng thuyết phục Philippines 28-8 ở trận bán kết.

Môn bóng ném nữ tại SEA Games 33 có 4 đội tham dự gồm: Việt Nam, chủ nhà Thái Lan, Philippines và Singapore. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để xếp hạng.

Dựa vào thứ hạng, đội hạng 1 ở vòng bảng sẽ đấu đội hạng 4, đội hạng 2 sẽ đấu đội hạng 3, tạo ra 2 cặp trận bán kết.