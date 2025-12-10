SEA Games 33: Cơ hội đưa Jet Ski Việt Nam hội nhập với khu vực

(GLO)- Từ ngày 11 đến 14-12, đội tuyển Jet Ski Việt Nam chính thức bước vào đấu trường SEA Games 33. Đây là lần đầu tiên Việt Nam góp mặt ở bộ môn Jet Ski (mô tô nước), đánh dấu bước ngoặt quan trọng trên hành trình hội nhập tại khu vực Đông Nam Á.

Bà Đỗ Bích Ngọc-Tổng Thư ký Liên đoàn Thuyền máy thể thao Việt Nam. Ảnh: NVCC

Trước ngày thi đấu chính thức, bà Đỗ Bích Ngọc-Tổng Thư ký Liên đoàn Thuyền máy thể thao Việt Nam đã dành thời gian chia sẻ với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai về quá trình chuẩn bị của đội tuyển cũng như những kỳ vọng tại SEA Games 33.

* Với vai trò lãnh đội, bà nhìn nhận trách nhiệm và thách thức lớn nhất của đội khi lần đầu tiên góp mặt tại SEA Games 2025 là gì?

- Bà Đỗ Bích Ngọc: Trách nhiệm lớn nhất đội tuyển không chỉ thi đấu tốt, mà còn thể hiện đúng phẩm chất của thể thao Việt Nam: kỷ luật, bản lĩnh và văn hóa.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đội tuyển tham dự bộ môn này, đó cũng là thách thức lớn nhất đối với chúng tôi, nhất là khi các quốc gia trong khu vực đã có hệ thống đào tạo bài bản suốt hàng chục năm.

Tuy nhiên, chính điều này càng thể hiện khát vọng dám bước ra biển lớn và tự tin cạnh tranh ở sân chơi khu vực của đội.

Chúng tôi đến SEA Games 33 với tâm thế học hỏi nhưng không phải để làm khán giả. Chúng tôi đến để khẳng định rằng Việt Nam có năng lực, ý chí và tương lai với bộ môn này.

Hiện tại, các đội mạnh trong khu vực có thể chưa xem Việt Nam là đối thủ nhưng việc chúng ta bước vào cuộc đua đồng nghĩa với việc họ sẽ phải tính đến Việt Nam trong những giải đấu sắp tới.

VĐV Tạ Bình Nam tích cực tập luyện, trau dồi chiến thuật, nâng cao khả năng xử lý và củng cố độ chắc của tay lái trước thềm SEA Games 33. Ảnh: ĐVCC

* Bà đánh giá như thế nào về năng lực hiện tại của đội tuyển Jet Ski Việt Nam so với mặt bằng chung của khu vực Đông Nam Á?

- Bà Đỗ Bích Ngọc: Thực tế, Jet Ski Việt Nam đi sau các quốc gia mạnh như Thái Lan, Indonesia, Campuchia hay Philippines nhiều năm. Tuy nhiên, sau quá trình tập huấn chuyên sâu, rèn luyện trong điều kiện khắc nghiệt và làm quen với môi trường thi đấu quốc tế, tốc độ tiến bộ của các vận động viên rất nhanh.

Chỉ trong thời gian ngắn, kỹ thuật lái, thể lực và tinh thần thi đấu của đội tuyển đã cải thiện rõ rệt, cho phép chúng ta kỳ vọng vào khả năng cạnh tranh huy chương ở một số nội dung.

Nếu tiếp tục được đầu tư sau SEA Games 33, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một đội tuyển đáng gờm trong khu vực trong vài năm tới.

* Thời gian qua, đội đã có sự chuẩn bị ra sao để hướng tới SEA Games 33, thưa bà?

- Bà Đỗ Bích Ngọc: Tại đấu trường này, chúng tôi xác định rõ mục tiêu tranh chấp huy chương và quan trọng hơn là khẳng định Việt Nam hoàn toàn đủ năng lực ở sân chơi này.

Để đạt được những mục tiêu đó, chúng tôi đặc biệt coi trọng khâu tuyển chọn nhân sự. Vì đây là môn xã hội hóa, các vận động viên đều là “hạt giống” trưởng thành từ các câu lạc bộ nên ngoài năng lực chuyên môn, điều kiện tiên quyết chính là đạo đức và tinh thần trách nhiệm.

Các vận động viên đã được tập huấn liên tục tại Tuần Châu (tỉnh Quảng Ninh), Đại Lải (tỉnh Phú Thọ) và Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa), trải qua những giai đoạn mô phỏng điều kiện sóng gió thực tế nhằm rèn luyện kỹ thuật, tốc độ và tâm lý thi đấu.

Dù quỹ thời gian chuẩn bị ngắn, chúng tôi vẫn tin tưởng rằng các vận động viên sẽ thể hiện được khả năng tốt nhất khi bước vào thi đấu.

Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận được sự đồng hành quý báu của những đối tác chiến lược như: Kawasaki Long Biên, Jetpilot và Lasong Sầm Sơn về phương tiện, kỹ thuật, trang phục, phụ kiện và chuyên gia quốc tế, cũng như địa điểm lưu trú và tập luyện đạt chuẩn quốc tế; dinh dưỡng từ các nhãn hàng Natureworks và Hector, góp phần nâng cao thể trạng và sức đề kháng cho đội tuyển.

Vận động viên Nguyễn Thành Trung tập luyện để chuẩn bị cho nội dung Ski 1500 Stock tại SEA Games 33. Ảnh: ĐVCC

* Khi được giao trọng trách dẫn dắt đội tuyển tại đấu trường SEA Games lần này, chắc hẳn rất đặc biệt với bà?

- Bà Đỗ Bích Ngọc: Cảm xúc đầu tiên của tôi là vinh dự. Đi kèm với đó là một trọng trách rất lớn, bởi mỗi quyết định đều ảnh hưởng trực tiếp đến tập thể và hình ảnh quốc gia.

Việc đội tuyển Jet Ski khoác lên mình "màu cờ sắc áo" Việt Nam ở một môn thể thao còn khá mới mẻ trong nước khiến trách nhiệm của người lãnh đội càng trở nên nặng nề hơn.

Hơn nữa, việc trở thành người dẫn dắt đội tuyển đầu tiên của Việt Nam bước vào đấu trường Jet Ski lớn nhất Đông Nam Á mang ý nghĩa rất đặc biệt.

Giữa muôn vàn khó khăn từ thiếu kinh nghiệm, ít cơ hội cọ xát cho đến áp lực tâm lý, chúng tôi hiểu rằng, đây là hành trình của những người tiên phong. Tôi tự hào khi được góp mặt tại giải đấu này.

Toàn đội cùng củng cố tinh thần đoàn kết và rà soát từng chi tiết cuối trước ngày lên đường chinh phục đấu trường SEA Games 33. Ảnh: ĐVCC

* Theo bà, việc tham dự SEA Games 2025 sẽ mang lại những giá trị và tác động nào đối với phong trào Jet Ski tại Việt Nam?

- Bà Đỗ Bích Ngọc: Liên đoàn xác định rằng, đây là thời điểm Việt Nam bắt buộc phải bước vào sân chơi này để không bỏ lỡ cơ hội phát triển. Đồng thời, cho thấy Jet Ski Việt Nam bước ra khỏi giai đoạn phong trào để trở thành một môn thể thao có tổ chức, hệ thống và tương lai.

Việc tham dự SEA Games 33 mang ý nghĩa chiến lược, hướng tới thu hút thêm lực lượng vận động viên trẻ; củng cố niềm tin của doanh nghiệp khi đồng hành, thúc đẩy công tác đào tạo, huấn luyện và chuyên nghiệp hóa quản lý thể thao dưới nước.

Từ bệ phóng này, Việt Nam có thể hình thành các giải đấu cấp quốc gia, xây dựng trung tâm huấn luyện đạt chuẩn quốc tế, phát triển hệ thống huấn luyện và đào tạo huấn luyện viên, vận động viên chuyên nghiệp. Qua đó, tạo dựng một nền thể thao biển mạnh mẽ gắn liền với du lịch, kinh tế biển và công tác quảng bá hình ảnh đất nước.

Không chỉ vậy, Jet Ski còn mang giá trị xã hội quan trọng. Chẳng hạn, trong tình huống thiên tai, ngập lụt, lực lượng được đào tạo từ phong trào này hoàn toàn có thể tham gia cứu hộ cùng lực lượng chức năng.