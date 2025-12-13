Cô gái Gia Lai Nguyễn Thị Loan giành huy chương bạc tại SEA Games 33

(GLO)- Chiều 12-12, Nguyễn Thị Loan-cô gái đến từ Gia Lai đã khép lại hành trình thi đấu đầy bản lĩnh ở môn taekwondo tại SEA Games 33 bằng tấm huy chương bạc hạng cân 53 kg nữ, góp thêm niềm tự hào cho thể thao Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng tại SEA Games 33.

Ở trận đấu tứ kết, Nguyễn Thị Loan thể hiện ấn tượng khi áp đảo vận động viên (VĐV) của Timor Leste với tỷ số 2-0.

Đáng chú ý, cô gái Gia Lai còn ghi liền 6 điểm bằng 3 cú đá vòng cầu chân phải chính xác, cho thấy sự tự tin và bản lĩnh của võ sĩ trẻ.

Tiếp đà hưng phấn, tại trận bán kết, Loan thi đấu chắc chắn, giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ Philippines, qua đó giành quyền vào trận chung kết.

VĐV Nguyễn Thị Loan giành huy chương bạc hạng cân 53 kg tại SEA Games 33. Ảnh: ĐVCC

Ở trận đấu cuối cùng gặp võ sĩ của Thái Lan, Nguyễn Thị Loan bước vào cuộc cạnh tranh đầy căng thẳng. Cô gái Gia Lai khởi đầu thuận lợi với đòn đá chính xác, dẫn điểm trước đối phương.

Sau đó, từ một tình huống sơ suất, Nguyễn Thị Loan bị phạm lỗi, khiến cán cân điểm số nghiêng về phía võ sĩ của đội chủ nhà trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, dù bị dẫn điểm, Nguyễn Thị Loan vẫn thi đấu bùng nổ, nỗ lực tấn công đến những giây cuối cùng. Dẫu vậy, Loan khép lại hành trình tại SEA Games 33 bằng tấm huy chương bạc trong tiếc nuối.

Trước đó, võ sĩ Nguyễn Thị Mai-chị gái song sinh của Nguyễn Thị Loan (tỉnh Gia Lai) đã xuất sắc giành huy chương đồng ở hạng cân 46 kg.

Như vậy, khép lại môn taekwondo tại SEA Games 33, đội tuyển taekwondo Việt Nam tranh tài ở 10/14 nội dung đối kháng và 4/6 nội dung quyền; qua đó giành vị thứ nhì toàn đoàn với tổng cộng 4 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 4 huy chương đồng (xếp sau chủ nhà Thái Lan với 10 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 4 huy chương đồng).

* Chiều cùng ngày, ở môn bóng ném nữ, Nguyễn Thị Bích Thảo (VĐV Gia Lai) cùng các đồng đội đã giành chiến thắng 30-23 trước đội chủ nhà Thái Lan.

Trong trận đấu này, Bích Thảo để lại dấu ấn với nhiều pha đột phá hiệu quả, góp công giúp Việt Nam có thêm chiến thắng tại vòng bảng.

Một pha bóng của Nguyễn Thị Bích Thảo (Gia Lai) trong trận đấu vòng bảng môn bóng ném diễn ra chiều 13-12. Ảnh: VHF

Theo lịch thi đấu, ngày 14-12, đội tuyển bóng ném Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng vòng bảng, gặp đội tuyển Singapore.