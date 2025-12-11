Hạ gục U22 Malaysia, U22 Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng B

(GLO)- Gạt bỏ những hoài nghi sau màn trình diễn thiếu thuyết phục ở trận ra quân, U22 Việt Nam đã chơi bùng nổ trong cuộc đối đầu quyết định ở bảng B SEA Games 33 với U22 Malaysia để chiếm ngôi đầu.

U22 Việt Nam đã có khởi đầu khá nhọc nhằn trước U22 Lào, trước một đối thủ ở đẳng cấp thấp hơn, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik chỉ có 1 chiến thắng với cách biệt tối thiểu cùng lối chơi không mấy khoáng đạt.

Đông đảo người hâm mộ Việt Nam có mặt tại Thái Lan để cổ vũ cho U22 Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng

Trong khi đó, U22 Malaysia lại dễ dàng đè bẹp U22 Lào với tỷ số 4-1. Bởi vậy, người hâm mộ tương đối hoài nghi cho mục tiêu 3 điểm của U22 Việt Nam trước “những chú hổ Mã Lai” trong lượt đấu cuối cùng của bảng B.

Thực tế đoàn quân của HLV Kim Sang-sik chỉ cần một kết quả hòa để giành vé đi tiếp. Nhưng với việc thua hiệu số trước U22 Malaysia, chiến lược gia người Hàn cần một chiến thắng để chiếm ngôi đầu.

Điều này không chỉ giúp họ có một nhánh đi “dễ thở” hơn ở vòng trong mà còn là liều thuốc tinh thần cho các cầu thủ sau trận ra quân không mấy khởi sắc.

Hiểu Minh (phải) mở tỷ số 1-0 cho U22 Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng

Do đó, HLV Kim Sang-sik đã xua quân chơi tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Trước ý đồ chơi phủ đầu của đối phương, U22 Malaysia đã chủ động co cụm phòng ngự, toàn bộ cầu thủ bên phần sân nhà. Với lưng vốn sau trận đấu gặp U22 Lào, họ hoàn toàn có cơ sở để làm điều này.

Tuy nhiên, U22 Việt Nam đã trình diễn một bộ mặt rất khác với 3 sự thay đổi người trong đội hình xuất phát. Những tình huống tấn công bên cánh trái với khả năng đột biến của Đình Bắc đã liên tục đẩy khung thành của U22 Malaysia vào thế chao đảo.

Và người hâm mộ Việt Nam cũng chỉ cần đợi 11 phút để ăn mừng bàn thắng đầu tiên. Sau pha phối hợp đá phạt góc, Đình Bắc tạt bóng chuẩn xác cho Hiểu Minh đánh đầu tung lưới đối thủ mở tỷ số 1-0.

Nhận bàn thua, HLV Nafuzi Zain của U22 Malaysia đã lập tức yêu cầu các học trò thay đổi cách chơi. Họ dâng cao để chơi tấn công sòng phẳng với U22 Việt Nam. Song đây cũng là lúc “những chú hổ Mã Lai” rơi vào bẫy phản công của đoàn quân HLV Kim Sang-sik.

Minh Phúc nhân đôi cách biệt từ khá sớm cho U22 Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng

Phút 22, một lần nữa Đình Bắc làm khổ hàng thủ đối phương với pha đi bóng tốc độ bên cánh trái. Tiền đạo của Công an Hà Nội có pha chuyền bóng cho Minh Phúc, băng cắt đệm bóng tung lưới thủ thành Sharani, nhân đôi cách biệt cho U22 Việt Nam.

Khoảng cách 2 bàn giúp U22 Việt Nam chơi có phần nhàn nhã hơn. Họ không quá bung sức cho mặt trận tấn công mà chủ động chơi chắc chắn ở khu vực trung lộ.

Hiệp 2 đã diễn ra nhàn nhã hơn với U22 Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng

Do đó, hiệp 2 diễn ra không mấy hấp dẫn bởi các học trò của HLV Kim Sang-sik chủ động chơi chậm. Họ rõ ràng không cần phải vội vã hoặc rơi vào thế trận giằng co với đối thủ, mục tiêu bảo toàn tỷ số cũng như thể trạng cho vòng bán kết. Ông thầy người Hàn còn rút ra nhiều trụ cột để họ nghỉ ngơi và cho những nhân tố mới thử sức ở đấu trường SEA Games.

Trong bối cảnh đó, U22 Malaysia tỏ ra khá bế tắc trên mặt trận tấn công. Đoàn quân của HLV Nafuzi Zain không có nhiều miếng đánh giúp họ tiếp cận với khung thành của Trung Kiên.

Thủ thành của Hoàng Anh Gia Lai có một trận đấu thảnh thơi hơn dự đoán bởi đối phương không có nhiều tình huống uy hiếp.

U22 Việt Nam vào bán kết với ngôi đầu bảng. Ảnh: Đức Đồng

Càng về cuối trận, HLV Nafuzi Zain càng tỏ ra sốt ruột hơn bởi kết quả này chưa đảm bảo cho suất đi tiếp của U22 Malaysia. Do đó, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao hơn.

Nhưng trong một trận cầu mà U22 Việt Nam đã chơi chắc chắn, “những chú hổ Mã Lai” đã hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng rút ngắn cách biệt.

Đánh bại đối thủ trực tiếp với tỷ số 2-0 đầy thuyết phục, U22 Việt Nam đã chiếm lấy ngôi đầu bảng B và có thời gian chờ đợi đối thủ của mình ở vòng bán kết.