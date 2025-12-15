Bùng nổ phút cuối, U22 Việt Nam tiến vào chung kết tại SEA Games 33

(GLO)- U22 Việt Nam đã gặp không ít khó khăn trước U22 Philippines ở trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33. Song cầu trường Rajamangala đã chứng kiến sự bùng nổ của các cầu thủ Việt Nam ở thời điểm quyết định để giành tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết.

Xét về bề dày thành tích qua các kỳ SEA Games, U22 Philippines rõ ràng không được xếp “chung mâm” với U22 Việt Nam. Tuy nhiên, đội bóng này đang tạo nên những bất ngờ thú vị cho SEA Games 33.

Trên chặng đường góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Garrath McPherson đã đánh bại nhà đương kim vô địch U22 Indonesia.

Người hâm mộ Việt Nam trên sân Rajamangala đã có dịp ăn mừng với chiến thắng của U22 Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng

Không những vậy, tại Giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 7-2025, đội hình hiện tại của Philippines cũng đã lọt vào bán kết. Do đó, dù được đánh giá cao hơn sau màn trình diễn thuyết phục trước U22 Malaysia, đoàn quân HLV Kim Sang-sik vẫn tỏ ra thận trọng trước đối thủ.

Chiến lược gia người Hàn thể hiện điều này khi cho các học trò chủ động chơi chậm khi nhập cuộc. Đội hình của U22 Việt Nam được bố trí khá thấp, chủ yếu bên phần sân nhà.

U22 Philippines (trái) có không ít cầu thủ có thể tạo ra đột biến. Ảnh: Đức Đồng

Bởi vậy, không quá bất ngờ khi U22 Philippines mới là những người kiểm soát bóng nhiều hơn. Cũng chính họ tỏ ra chủ động trong những tình huống phát động tấn công.

Trong tay HLV Garrath McPherson không thiếu những cái tên sở hữu kỹ thuật và tốc độ. Ở nửa đầu của hiệp 1, các pha tấn công từ 2 cánh của U22 Philippines đã không ít lần khiến hàng thủ U22 Việt Nam rơi vào thế bị động. Song ở những tình huống quyết định, họ vẫn chưa thể uy hiếp khung thành của Trung Kiên.

Ở bên kia chiến tuyến, hàng công của U22 Việt Nam cũng gặp rất nhiều khó khăn bởi lối chơi áp sát quyết liệt đến từ các hậu vệ đối phương. Mũi nhọn Đình Bắc không có nhiều khoảng trống trong bối cảnh thiếu nhiều sự hỗ trợ của đồng đội.

U22 Việt Nam (trái) đã chủ động tấn công trong hiệp 2. Ảnh: Đức Đồng

Phải đến những phút cuối của hiệp 1, U22 Việt Nam mới có thể tung ra những cú sút đe dọa đến khung thành của đối thủ. Đáng kể nhất là cú sút rất căng bằng chân trái sở trường của Khuất Văn Khang trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, thủ thành Guimaraes đã chơi chắc chắn trong khung gỗ để khước từ bàn thắng cho U22 Việt Nam.

Sau hiệp 1 có phần thận trọng, HLV Kim Sang-sik đã bất ngờ yêu cầu các học trò chuyển đổi trạng thái trong hiệp 2. Rõ ràng, ông thầy người Hàn muốn giải quyết đối thủ trong 90 phút thi đấu chính thức thay vì “cò cưa” ở hiệp phụ hoặc loạt sút penalty may rủi.

Do đó, U22 Việt Nam dâng cao với những pha tấn công chủ động hơn. Nhiều thời điểm, Đình Bắc và các đồng đội đẩy đối thủ vào thế chống đỡ. Tiền đạo số 7 cùng với Xuân Bắc, Thanh Nhàn hay Lê Victor đã có cơ hội dứt điểm về khung thành của đối phương. Tuy nhiên, người gác đền Guimaraes vẫn trở thành chốt chặn tin cậy cho U22 Philippines.

Văn Thuận ghi bàn thắng quý như vàng ở phút 89 khiến U22 Philippines sụp đổ.

﻿Ảnh: Đức Đồng

Càng về cuối trận, "cuộc chiến" càng trở nên căng thẳng hơn trong bối cảnh U22 Philippines cũng không ngần ngại chơi đôi công với U22 Việt Nam. Song đó cũng là thời điểm hàng thủ của họ mất tập trung trước sức ép của đối phương.

Phút 89, từ nỗ lực của Đình Bắc, Phi Hoàng tung quả tạt chuẩn xác để Văn Thuận đánh đầu đưa bóng vào góc gần trong sự bất lực của Guimaraes, mở tỷ số 1-0.

Khi đối thủ chưa định thần sau bàn thua ở phút cuối này, họ đã bị U22 Việt Nam nhấn chìm. Phút bù giờ thứ 2, Thanh Nhàn có sút phạt bên cánh trái rất khó chịu, vẽ ra đường cong làm tung lưới U22 Philippines.

U22 Việt Nam giành vé vào chung kết sau chiến thắng thuyết phục. Ảnh: Đức Đồng

2 bàn thắng đến trong vòng 3 phút khiến đoàn quân HLV Garrath McPherson hoàn toàn gục ngã. Họ đã cố gắng vùng vẫy trong sự bất lực khi thời gian còn lại là quá ít ỏi.

Đánh bại đối phương với tỷ số 2-0 bằng những “nhát kiếm” ở thời điểm quyết định, U22 Việt Nam đã trở thành đội bóng đầu tiên ghi danh vào chung kết.