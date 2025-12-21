Cựu cầu thủ Gia Lai tham dự Festival cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam lần thứ 9

(GLO)- Ngày 20-12, các cựu cầu thủ Gia Lai cùng các thành viên khác trong màu áo đội Trường Sơn tham dự Festival Cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam lần thứ 9, với chủ đề “Hồng Hà - Trường Sơn - Cửu Long” năm 2025. Sự kiện diễn ra tại sân vận động Bình Phước.

Hoạt động do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Liên chi hội Cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam và Câu lạc bộ Trường Tươi Đồng Nai phối hợp tổ chức.

Tham gia sự kiện năm nay có 150 cựu cầu thủ thuộc 3 đội bóng: Hồng Hà (khu vực phía Bắc), Trường Sơn (khu vực miền Trung) và Cửu Long (khu vực phía Nam), với những tên tuổi một thời như: Võ Hoàng Bửu, Tư Lê, Lư Đình Tuấn, Huỳnh Quốc Cường, Hồ Thanh Cang, Nguyễn Hồng Phẩm…

Cựu cầu thủ Gia Lai tham gia cùng các thành viên khác trong màu áo đội Trường Sơn tại Festival cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam lần thứ 9. Ảnh: VFF

Các cựu cầu thủ Gia Lai tham dự Festival lần này gồm: Huỳnh Văn Ảnh, Huỳnh Mau, Phạm Văn Thìn, Dương Ngọc Hùng, Võ Tấn Ngọc, Lê Trọng Tuấn, Trần Đức Hùng, Trần Nhất Tuyên, Trần Minh Quang, Lê Xuân Anh, Phùng Hoàn và Trần Minh Cảnh.

Đây là dịp giao lưu, tri ân và tôn vinh các thế hệ cầu thủ đi trước, đồng thời tạo cầu nối lan tỏa niềm đam mê bóng đá tới các thế hệ trẻ.