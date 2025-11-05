Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nặng lòng với bóng đá trẻ

(GLO)- Từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), song anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đành sớm chia tay với bóng đá chuyên nghiệp. Bởi vậy, anh đã gửi gắm trọn vẹn tâm huyết của mình cho bóng đá trẻ để các mầm non viết tiếp câu chuyện dang dở của mình năm xưa.

Sự nghiệp dang dở

Từ khi còn là cậu học trò phố huyện Ia Grai (cũ), Nguyễn Thanh Hùng đã bộc lộ năng khiếu với bóng đá. Năm 12 tuổi, cậu được triệu tập vào đội Thiếu niên của Gia Lai, cùng lứa với các cầu thủ nổi tiếng sau này là Lê Hoàng Thiên hay thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh.

Nguyễn Thanh Hùng khi đang khoác áo HAGL. Ảnh: NVCC

Sau khi HAGL tiếp quản môn bóng đá từ Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, những cầu thủ xuất sắc nhất đội Thiếu niên-Nhi đồng của tỉnh ngày ấy cũng được chuyển giao.

Trong đó, Hùng được đánh giá cao bởi kỹ thuật cá nhân khéo léo, tư duy chơi bóng cũng như thể hình tốt, phù hợp chơi ở vị trí tiền vệ.

Tại đây, khi được tập luyện bóng đá chuyên nghiệp với những huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm, tài năng của Hùng có cơ hội được phát huy.

Cậu luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu của đội hình chính ở các đội trẻ tương ứng với lứa tuổi. Năm 2007, Hùng còn vinh dự nằm trong đội hình U22 tuyển chọn của Việt Nam thi đấu tại Giải U22 Đông Nam Á diễn ra ở Brunei.

Đang là một trong những tài năng với tương lai xán lạn của đội bóng phố núi, song Hùng đã mắc phải những sai lầm khiến sự nghiệp trượt dài. Ở độ tuổi xốc nổi, khi có thu nhập hậu hĩnh từ nghề cầu thủ, Hùng đã sa đà vào những cuộc chơi vô bổ dẫn đến vi phạm kỷ luật của đội.

Dù rất trân trọng tài năng của Hùng, song ban huấn luyện đội bóng đã phải mạnh tay chấm dứt hợp đồng với anh để giữ kỷ cương cho toàn đội. Năm 2009, chia tay HAGL, Hùng lưu lạc để tìm bến đỗ ở Quân khu 5, SHB Đà Nẵng.

Tuy nhiên, khi đứng trước những cơ hội để gắn bó với đội bóng mới, Hùng tiếp tục mắc sai lầm bởi những suy nghĩ thiếu chín chắn. Để rồi, sau đó, anh trở về Gia Lai và vào làm công nhân cho Công ty 75 (Binh đoàn 15).

Tại đây, anh được tạo cơ hội tham gia các giải bóng đá phong trào với mức lương khá cao vào thời điểm đó. Tuy nhiên, công việc này cũng không duy trì được quá lâu khiến chàng tiền vệ năm nào tiếp tục phải tìm đến các công việc khác như: bảo vệ ngân hàng, kế toán, nhân viên bán sim điện thoại…

Anh Hùng (hàng đứng thứ 5 từ phải sang) từng nằm trong đội hình của đội U22 Việt Nam. Ảnh: NVCC

“Khi ấy, nhìn những người bạn đồng trang lứa tỏa sáng trong màu áo của HAGL hay đội tuyển quốc gia, tôi chỉ biết ngậm ngùi tiếc nuối khi đã chọn sai con đường. Giá như năm xưa mình chấp hành kỷ luật hơn, chỉ tập trung đá bóng, phát triển bản thân thì có lẽ mình cũng có cơ hội.

Làm nhiều nghề bất đắc dĩ, tôi thấy mình chênh vênh, tương lai mịt mờ. Trong khi đó, tôi cũng đã có gia đình, các con cũng đang lớn dần”-anh Hùng nhắc nhớ.

Gửi tâm huyết cho bóng đá trẻ

Dù làm công việc nào, trong thâm tâm anh Hùng vẫn luôn khao khát tìm đến trái bóng tròn. Bởi lẽ, chỉ với bóng đá, anh mới được sống là chính mình. Năm 2016, anh bắt đầu mở Trung tâm bóng đá cộng đồng mang tên Hùng Nguyễn, dành cho trẻ em tại khu vực huyện Ia Grai (cũ).

Anh Hùng (bìa phải) hiện đang là huấn luyện viên tại học viện HAGL. Ảnh: Văn Ngọc

Từ 1 lớp vài học viên ít ỏi ban đầu, anh dần mở rộng ra nhiều xã, thậm chí lên cả khu vực biên giới. Hiện Trung tâm của anh có khoảng 100 học viên đang theo học tại các xã Ia Krái và Ia Grai.

Những tâm huyết mà bản thân dành cho bóng đá, giờ đây, anh gửi gắm lại cho các học trò nhỏ của mình. Với kinh nghiệm từng trải, anh Hùng truyền đạt cho các em không chỉ là khát khao chơi bóng, mà còn cả đạo đức, kỹ năng sống để trưởng thành trên con đường đã chọn. Anh còn thường xuyên tạo điều kiện để học viên của mình được đi giao lưu bóng đá, tham quan, học hỏi ở nhiều nơi.

Huấn luyện viên Nguyễn Thanh Hùng (bìa trái) cùng các học trò giành huy chương đồng Giải U13 Quốc gia. Ảnh: Phương Ngân

“Vì năm xưa bản thân từng mắc sai lầm nên tôi luôn cố gắng hướng học trò của mình đi đúng con đường mà các em đã chọn. Bên cạnh đó, tôi cũng không ngừng học hỏi, nâng cấp chuyên môn và trau dồi kỹ năng để có thể truyền đạt cho các em một cách tốt nhất có thể, từ bóng đá đến kỹ năng sống”-anh Hùng chia sẻ.

Từ định hướng của anh Hùng, khoảng 20 em nhỏ đam mê bóng đá ở trung tâm của anh đã được chọn vào các lò đào tạo bóng đá trẻ như: HAGL, SHB Đà Nẵng, Juvetus Việt Nam…; từ đó tiếp tục nuôi dưỡng đam mê trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Tại Giải Bóng đá Thiếu niên-Nhi đồng tỉnh Gia Lai năm 2025, các cầu thủ của Trung tâm Bóng đá cộng đồng Hùng Nguyễn thi đấu cho xã Ia Krái đã xuất sắc lọt vào đến trận chung kết lứa tuổi Nhi đồng và giành ngôi Á quân. Trong đó, em Đinh Đại Phú đã trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Anh Hùng (bìa phải) dẫn dắt đội bóng nhi đồng xã Ia Krái giành ngôi Á quân ở Giải Bóng đá Thiếu niên-Nhi đồng tỉnh năm 2025. Ảnh: Văn Ngọc

Không chỉ là người thầy của các cầu thủ phong trào, từ năm 2022, anh Hùng đã được tuyển vào Học viện HAGL để huấn luyện cho các đội trẻ U13, U15. Trở lại Hàm Rồng trên cương vị mới, năm 2023, anh đã cùng các học trò giành tấm huy chương đồng ở Giải U13 Quốc gia tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa.

Bà Lê Thị Phương Loan-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao xã Ia Grai-cho hay: “Từ khi thành lập, Trung tâm Bóng đá cộng đồng Hùng Nguyễn đã trở thành sân chơi bổ ích, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn cũng như các xã lân cận.

Không chỉ giúp phát hiện tài năng cho bóng đá Ia Grai, nhiều học viên của Trung tâm cũng đã được giới thiệu, tuyển chọn vào trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp. Đây cũng là minh chứng cho tài năng cũng như tâm huyết mà anh Hùng dành cho bóng đá trẻ địa phương”.