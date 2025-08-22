Danh mục
Đảng bộ xã Ia Băng và Ia Krái tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ I

(GLO)- Ngày 22-8, Đảng bộ xã Ia Băng và Ia Krái tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đã đánh giá toàn diện kết quả đạt được và đề ra nhiệm vụ cụ thể cho giai đoạn mới, quyết tâm đưa các địa phương bứt phá, phát triển.

* Ngày 22-8, Đảng bộ xã Ia Băng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 140 đại biểu chính thức, đại diện cho 485 đảng viên của 39 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ xã.

Dự và chỉ đạo có đồng chí Đặng Vĩnh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

hinh-ban-chap-hanh-dang-bo.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Băng ra mắt tại Đại hội. Ảnh: An Ngô

Xã Ia Băng mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính cũ gồm: xã Adơk, xã Ia Pết và xã Ia Băng cũ, với diện tích tự nhiên là 116,24 km2, dân số 31.015 người, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 74,87%.

Nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng Đảng bộ 3 xã trước khi sáp nhập đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Trong đó, thu ngân sách nhà nước hàng năm tăng 10-15% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 50 triệu đồng/năm; Trạm Y tế xã tiếp tục đạt chuẩn quốc gia; xã có 4 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90% dân số; 100% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ đạt chuẩn theo quy định; phát triển đảng viên mới đạt 7%/năm…

Đại hội biểu quyết thông qua 24 chỉ tiêu của nhiệm kỳ mới. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 8,3%; tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2030 đạt 15.800 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến năm 2030 đạt 61 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến cuối nhiệm kỳ còn 1,45%; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên; hằng năm Đảng bộ phấn đấu được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có 90% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ …

Phát biểu tại đại hội, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Vĩnh Sơn đề nghị, Đảng bộ xã Ia Băng tiếp tục đổi mới công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; phát triển nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế tại địa phương; cần sớm có quy hoạch tổng thể, chủ động kêu gọi, thu hút đầu tư, doanh nghiệp vào địa bàn; xây dựng nông thôn mới; rà soát quy hoạch hệ thống giao thông và thủy lợi, phát triển kết cấu hạ tầng; củng cố quốc phòng-an ninh.

* Cùng ngày, Đảng bộ xã Ia Krái đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có 130 đại biểu đại diện cho 938 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

ban-chap-hanh-dang-bo-xa-ia-krai-khoa-i-ra-mat-nhan-nhiem-vu.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Krái ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Phương Lộc

Xã Ia Krái được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã là Ia Krái (cũ), Ia Khai và xã Ia Tô. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, các địa phương tiền thân của xã Ia Krái đã thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng giá trị sản phẩm năm 2025 ước đạt 8,42%; văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55,4 triệu đồng/năm, tăng 14,4 triệu đồng so với năm 2020. Cả 3 địa phương đều được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Quốc phòng, an ninh biên giới được giữ vững.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 19 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản phẩm bình quân hằng năm đạt 8,1%; thu ngân sách trên địa bàn tăng 5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,83%/năm. Hằng năm, số lượng đảng viên kết nạp mới tăng 3% so với đầu nhiệm kỳ. Phấn đấu đến năm 2030, 100% chi bộ thôn, làng có cấp ủy và 100% bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn.

dai-bieu-bieu-quyet-thong-qua-nghi-quyet-dai-hoi-lan-thu-i-nhiem-ky-2025-2030.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua chỉ tiêu nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phương Lộc

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đại tá Nguyễn Thế Vinh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã đã đạt được, đồng thời thống nhất với những nhóm nhiệm vụ, các khâu đột phá, giải pháp mà Đại hội đề ra cho nhiệm kỳ tới.

Chỉ huy Trưởng bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị Đảng bộ xã Ia Krái trong thời gian tới hành động quyết liệt, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo toàn diện; kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực hiệu quả; kiên quyết chuyển đổi tư duy vận hành chính quyền; tạo đột phá trong cải cách hành chính và chuyển đổi số; phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững; mở rộng không gian tăng trưởng, phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP; coi văn hóa là nguồn lực chiến lược, động lực phát triển bền vững; đồng thời, thực hiện hiệu quả các mục tiêu quốc gia về phát triển xã hội; giữ vững quốc phòng an ninh, bảo đảm ổn định để phát triển; phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể, khơi dậy sức mạnh Nhân dân.

Các Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ các xã.

Theo đó, đồng chí Y Đức Thành được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Băng. Đồng chí Nguyễn Thị Lành được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Krái.

null