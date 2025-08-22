Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai lần thứ I: Khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo trong giai đoạn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHÚ HÒA
DŨNG NHÂN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 22-8, tại phường Quy Nhơn, Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức đại diện cho 10.813 đảng viên thuộc 74 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Dũng-Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 2, Ban Tổ chức Trung ương; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Dũng Nhân

Đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Dũng Nhân

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh-nhấn mạnh: Đại hội diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, sau khi tỉnh Gia Lai được thành lập theo quyết định của Trung ương, mở ra cơ hội mới cho sự phát triển.

Việc thành lập Đảng bộ UBND tỉnh là chủ trương đúng đắn, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong cơ quan hành chính nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội lần này tập trung đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua; xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030, trọng tâm là phấn đấu GRDP tăng bình quân 10-10,5%/năm, dựa trên 5 trụ cột tăng trưởng và 4 khâu đột phá; đồng thời, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Dũng Nhân

Đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Dũng Nhân

Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển”, Đại hội tạo dấu ấn quan trọng, khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ UBND tỉnh, góp phần đưa Gia Lai phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

228-thanh-pb.jpg﻿﻿Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Dũng Nhân

Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm, nổi bật là phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 7,3-7,6%, góp phần cùng cả nước giữ vững đà tăng trưởng.

Công tác xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy, phát huy vai trò của các cơ quan chuyên trách, công tác kiểm tra, giám sát, dân vận, đoàn thể nhiệm kỳ qua đều có bước chuyển biến tích cực.

228-thanh-pb-7534.jpg
Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo chính trị. Ảnh: Dũng Nhân

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đề ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10-10,5%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 6.300-6.500 USD, tỷ lệ đô thị hóa trên 45%.

Đến năm 2030, toàn tỉnh có 94 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó ít nhất 34 xã đạt chuẩn nâng cao; đón khoảng 18,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 1,1 triệu lượt khách quốc tế.

Đảng bộ cũng xác định 5 trụ cột phát triển gồm: công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp năng lượng tái tạo-công nghiệp xanh; nông nghiệp công nghệ cao và lâm nghiệp bền vững; dịch vụ cảng-logistics; du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển đô thị nhanh và bền vững.

Để thực hiện mục tiêu trên, Đảng bộ cũng xác định 4 khâu đột phá: cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo các nghị quyết của Bộ Chính trị, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư đột phá vào kết cấu hạ tầng và cải cách thủ tục hành chính.

228-lay-y-kien.jpg
Đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Dũng Nhân

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng biểu dương những kết quả mà Đảng bộ UBND tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, Đảng bộ đã nỗ lực tham mưu, triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, cải cách hành chính và từng bước đưa chính quyền 2 cấp đi vào nền nếp.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ UBND tỉnh đứng trước nhiều thách thức như yêu cầu tăng trưởng nhanh, xanh, bền vững; đòi hỏi cao về chuyển đổi số, nâng cao chất lượng tham mưu, siết chặt kỷ cương hành chính, phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết, đồng chí Hồ Quốc Dũng đề nghị Đảng bộ UBND tỉnh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, kiện toàn bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả; đổi mới phương thức lãnh đạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, lấy kết quả phục vụ nhân dân và doanh nghiệp làm thước đo; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, hiện đại hóa nền hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị ngay sau Đại hội, Đảng ủy UBND tỉnh cần khẩn trương tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng chương trình hành động và kế hoạch triển khai cụ thể theo từng mục tiêu, nhiệm vụ, xác định rõ mốc thời gian và nguồn lực.

Cùng với đó, phân công trách nhiệm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả”; thiết lập cơ chế theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; bảo đảm Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ rệt ngay từ những tháng đầu, quý đầu của nhiệm kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới và quyết tâm hành động, Đảng bộ UBND tỉnh sẽ phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong trong cải cách, hiện đại hóa nền hành chính; thi đua thực hiện thắng lợi với phương châm: “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển”, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, xanh, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

228-ra-mat.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh ra mắt Đại hội. Ảnh: Dũng Nhân

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra và các chức danh Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh gồm 34 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Phạm Anh Tuấn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Võ Thị Thu Hòa được chỉ định giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Xã Ya Ma quyết tâm thực hiện 2 khâu đột phá để tạo đà phát triển

Xã Ya Ma quyết tâm thực hiện 2 khâu đột phá để tạo đà phát triển

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 20-8, Đảng bộ xã Ya Ma (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 140 đại biểu đại diện cho 487 đảng viên trong Đảng bộ xã. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Ya Ma quyết tâm thực hiện 2 khâu đột phá để tạo đà phát triển. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - linh hồn của Cách mạng Tháng Tám

Chủ tịch Hồ Chí Minh - linh hồn của Cách mạng Tháng Tám

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)-Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đi vào lịch sử dân tộc như một bản hùng ca bất diệt, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho nhân dân Việt Nam. Với thiên tài, bản lĩnh, trí tuệ và tầm nhìn chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là linh hồn, là ngọn cờ dẫn dắt cuộc Cách mạng đi đến thành công.

Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng An Nhơn Tây phát triển nhanh, toàn diện và bền vững

Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng An Nhơn Tây phát triển nhanh, toàn diện và bền vững

Chính trị

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Nhơn Tây lần thứ I vào sáng 19-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung đề nghị Đảng bộ xã cần huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng An Nhơn Tây phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Xã Ngô Mây cần kế thừa các quy hoạch của 3 xã cũ để tìm kiếm dư địa, động lực tăng trưởng mới

Xã Ngô Mây cần kế thừa các quy hoạch của 3 xã cũ để tìm kiếm dư địa, động lực tăng trưởng mới

Chính trị

(GLO)- Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ngô Mây lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra chiều 19-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang đề nghị địa phương cần kế thừa các quy hoạch của 3 xã cũ để tìm kiếm dư địa, động lực tăng trưởng mới.

Đại hội Đảng bộ xã Krong

Krong tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 19-8, Đảng bộ xã Krong (tỉnh Gia Lai) tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 95 đại biểu đại diện cho 297 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới.

Từ truyền thống kiên trung đến tương lai tươi sáng

Xã Ngô Mây phát huy truyền thống, nỗ lực vươn lên

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ngô Mây lần thứ nhất là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của một địa phương được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Cát Chánh, Cát Thắng và Cát Hưng, mở ra giai đoạn phát triển mới, với nhiều kỳ vọng và khát vọng vươn lên.

Công an Gia Lai: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ

Công an Gia Lai: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Tròn 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 – 19.8.2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an Gia Lai thêm tự hào truyền thống “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, xứng đáng là “lá chắn thép, thanh bảo kiếm” vì bình yên Tổ quốc và hạnh phúc nhân dân.

Ban chấp hành Đảng bộ xã Chư A Thai nhiệm kỳ 2025 -2030 ra mắt đại hội

Đồng chí Trịnh Thị Hồng giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chư A Thai

Chính trị

(GLO)- Ngày 18-8, đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chư A Thai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. 100 đại biểu đại diện 738 đảng viên của 39 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tham dự đại hội.

Công an tỉnh Gia Lai tăng tốc đổi thẻ đảng viên

Công an tỉnh Gia Lai tăng tốc đổi thẻ đảng viên

Tin tức

(GLO)- Nhằm ứng dụng công nghệ số vào công tác Đảng, tất cả thẻ đảng viên đều sẽ được cấp lại là thẻ nhựa gắn chip. Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương thu nhận hồ sơ để cấp lại thẻ cho toàn bộ đảng viên trên toàn tỉnh, đảm bảo bài bản, khoa học, đúng tiến độ.

null