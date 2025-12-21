Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã Ia Pnôn kết nghĩa với phường Hoài Nhơn Bắc

PHƯƠNG DUNG
(GLO)- Chiều 20-12, tại xã Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa phường Hoài Nhơn Bắc và xã Ia Pnôn. 

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường hoạt động kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị với các thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

dai-dien-2-dia-phuong-ky-ket-chuong-trinh-ket-nghia.jpg
Đại diện 2 địa phương đã ký kết nội dung kết nghĩa. Ảnh: Thanh Tịnh

Về nội dung ký kết, 2 bên thường xuyên trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên mới, công tác dân vận, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Bên cạnh đó, 2 địa phương chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng sản phẩm OCOP, hỗ trợ sinh kế và thu hút các nguồn lực đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương.

2 địa phương cũng sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Đồng thời, tăng cường phối hợp trong công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Dịp này, phường Hoài Nhơn Bắc đã trao tặng 3 suất quà cho các đồng chí nguyên lãnh đạo xã Ia Pnôn; hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà cho 1 hộ nghèo, khó khăn về nhà ở và trao 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã.

