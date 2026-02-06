Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRANG LÊ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- 100% cử tri nơi cư trú đã nhất trí biểu quyết tín nhiệm giới thiệu đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Tối 5-2, tại khu phố 20, phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Nam và đông đảo cử tri khu phố 20.

lay-y-kien-nhan-xet-va-tin-nhiem-cua-cu-tri-noi-cu-tru-ung-cu-dai-bieu-hdnd-tinh-doi-voi-chu-tich-ubnd-tinh-pham-anh-tuan.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.L

Tại hội nghị, đại diện Ban tổ chức đã thông qua tiêu chuẩn của đại biểu HĐND tỉnh, tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên. Trên tinh thần dân chủ và trách nhiệm, cử tri đã tham gia đóng góp ý kiến nhận xét, đánh giá đối với ứng cử viên.

Kết quả, 100% cử tri tham dự hội nghị nhất trí biểu quyết tín nhiệm giới thiệu Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

z7506981781842-d94c70935423df2d5b2a5fd5eaea56ac.jpg
Cử tri tham dự hội nghị biểu quyết tín nhiệm giới thiệu Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: T.L

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Anh Tuấn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của cử tri; đồng thời khẳng định bản thân sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực, sở trường công tác; giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe và phản ánh kịp thời ý kiến, nguyện vọng của cử tri, góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị là bước quan trọng trong quy trình hiệp thương, giới thiệu đại biểu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031; góp phần lựa chọn những đại biểu đủ tiêu chuẩn, đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân vào cơ quan quyền lực cao nhất của tỉnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tặng bằng khen cho 14 tập thể và 21 cá nhân đóng góp tích cực vào kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp”.

Gia Lai: Khen thưởng 35 tập thể, cá nhân đóng góp tích cực vào kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp”

Tin tức

(GLO)- Ngày 27-1, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 357/QĐ-UBND về việc tặng bằng khen cho 14 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo đột phá, đóng góp tích cực vào kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp” năm 2025.

null