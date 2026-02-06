Cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- 100% cử tri nơi cư trú đã nhất trí biểu quyết tín nhiệm giới thiệu đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Tối 5-2, tại khu phố 20, phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Nam và đông đảo cử tri khu phố 20.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.L

Tại hội nghị, đại diện Ban tổ chức đã thông qua tiêu chuẩn của đại biểu HĐND tỉnh, tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên. Trên tinh thần dân chủ và trách nhiệm, cử tri đã tham gia đóng góp ý kiến nhận xét, đánh giá đối với ứng cử viên.

Kết quả, 100% cử tri tham dự hội nghị nhất trí biểu quyết tín nhiệm giới thiệu Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri tham dự hội nghị biểu quyết tín nhiệm giới thiệu Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: T.L

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Anh Tuấn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của cử tri; đồng thời khẳng định bản thân sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực, sở trường công tác; giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe và phản ánh kịp thời ý kiến, nguyện vọng của cử tri, góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị là bước quan trọng trong quy trình hiệp thương, giới thiệu đại biểu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031; góp phần lựa chọn những đại biểu đủ tiêu chuẩn, đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân vào cơ quan quyền lực cao nhất của tỉnh.