Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Phường Hoài Nhơn Bắc sẽ phát hành bản tin “Thông tin nội bộ” hằng tháng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MAI LÂM
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Kể từ tháng 3-2026, Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc sẽ phát hành bản tin “Thông tin nội bộ” định kỳ hằng tháng.

Chiều 4-2, Ban Công tác 35 của Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Tại hội nghị, Ban Công tác 35 của Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc đã thông qua quyết định kiện toàn Ban Công tác 35; thông qua Quy chế hoạt động (sửa đổi, bổ sung). Đồng thời, thảo luận, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời định hướng thông tin và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên địa bàn và không gian mạng.

phuong-hoai-nhon-bac.jpg
Ra mắt Ban biên tập bản tin “Thông tin nội bộ” phường Hoài Nhơn Bắc. Ảnh: ĐVCC

Đáng chú ý, tại hội nghị, Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc đã công bố quyết định thành lập Ban biên tập bản tin “Thông tin nội bộ”. Đây là bản tin do Đảng ủy phường phát hành định kỳ hằng tháng, nhằm cung cấp thông tin ngắn gọn, cô đọng, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm theo về kết quả hoạt động của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của phường.

Bản tin gồm 3 phần chính: Kết quả nổi bật; Nhiệm vụ trọng tâm tháng sau; Thông tin từ cơ sở (gồm 2 chuyên mục “Góc mô hình hay, cách làm tốt” và “Giải quyết kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đảng viên”).

Theo kế hoạch, bản tin “Thông tin nội bộ” sẽ phát hành số đầu tiên vào tháng 3-2026.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phạm Ngọc Hoan, phát hành bản tin “Thông tin nội bộ” là một trong những giải pháp quan trọng để đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống, lan tỏa nội dung tích cực, lấy tin đúng - tin tốt để “phủ xanh” thông tin, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội chúc Tết gia đình nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I; Ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng các đơn vị tặng quà Tết cho người dân Gia Lai...

Có thể bạn quan tâm

Trường Đại học Quy Nhơn kết nghĩa với buôn Sô M'lơng.

Trường Đại học Quy Nhơn kết nghĩa với buôn Sô M'lơng

Tin tức

(GLO)- Chiều 29-1, tại nhà văn hóa buôn Sô M’lơng (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lễ kết nghĩa với buôn Sô M’lơng, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân địa phương.

Tặng bằng khen cho 14 tập thể và 21 cá nhân đóng góp tích cực vào kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp”.

Gia Lai: Khen thưởng 35 tập thể, cá nhân đóng góp tích cực vào kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp”

Tin tức

(GLO)- Ngày 27-1, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 357/QĐ-UBND về việc tặng bằng khen cho 14 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo đột phá, đóng góp tích cực vào kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp” năm 2025.

null