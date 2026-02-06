Phường Hoài Nhơn Bắc sẽ phát hành bản tin “Thông tin nội bộ” hằng tháng

(GLO)- Kể từ tháng 3-2026, Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc sẽ phát hành bản tin “Thông tin nội bộ” định kỳ hằng tháng.

Chiều 4-2, Ban Công tác 35 của Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Tại hội nghị, Ban Công tác 35 của Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc đã thông qua quyết định kiện toàn Ban Công tác 35; thông qua Quy chế hoạt động (sửa đổi, bổ sung). Đồng thời, thảo luận, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời định hướng thông tin và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên địa bàn và không gian mạng.

Ra mắt Ban biên tập bản tin “Thông tin nội bộ” phường Hoài Nhơn Bắc. Ảnh: ĐVCC

Đáng chú ý, tại hội nghị, Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc đã công bố quyết định thành lập Ban biên tập bản tin “Thông tin nội bộ”. Đây là bản tin do Đảng ủy phường phát hành định kỳ hằng tháng, nhằm cung cấp thông tin ngắn gọn, cô đọng, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm theo về kết quả hoạt động của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của phường.

Bản tin gồm 3 phần chính: Kết quả nổi bật; Nhiệm vụ trọng tâm tháng sau; Thông tin từ cơ sở (gồm 2 chuyên mục “Góc mô hình hay, cách làm tốt” và “Giải quyết kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đảng viên”).

Theo kế hoạch, bản tin “Thông tin nội bộ” sẽ phát hành số đầu tiên vào tháng 3-2026.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phạm Ngọc Hoan, phát hành bản tin “Thông tin nội bộ” là một trong những giải pháp quan trọng để đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống, lan tỏa nội dung tích cực, lấy tin đúng - tin tốt để “phủ xanh” thông tin, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.