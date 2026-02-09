Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XII

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG TẤN QUANG TẤN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 9-2, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền.

Chủ trì kỳ họp có các đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Thị Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

chu-tich-hdnd-tinh-rah-lan-chung-phat-bieu-khai-mac.jpg
Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 6. Ảnh: Đức Thụy

Dự kỳ họp còn có đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền, gồm 1 báo cáo và 19 dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư công; phê duyệt quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án; bãi bỏ một số nghị quyết và xem xét, quyết định công tác cán bộ.

quang-canh-ky-hop-thu-6.jpg
Quang cảnh kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XII. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh: Các nội dung HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp lần này đã được UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ, đúng luật và được các Ban HĐND tỉnh thẩm tra theo quy định.

“Để kỳ họp đạt kết quả tốt, tôi đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thảo luận để HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền” - Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, chúc Tết các đồn biên phòng và xã biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, chúc Tết các đồn Biên phòng và xã biên giới

Tin tức

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 3-2, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng: Ia Pnôn, Ia Púch, Ia Mơ, Ia Lốp và cấp ủy, chính quyền một số xã biên giới.

Trường Đại học Quy Nhơn kết nghĩa với buôn Sô M'lơng.

Trường Đại học Quy Nhơn kết nghĩa với buôn Sô M'lơng

Tin tức

(GLO)- Chiều 29-1, tại nhà văn hóa buôn Sô M’lơng (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lễ kết nghĩa với buôn Sô M’lơng, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân địa phương.

Hơn 400 đại biểu dự hội nghị giới thiệu các văn bản của Trung ương và tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Hơn 400 đại biểu dự hội nghị giới thiệu các văn bản của Trung ương và tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Tin tức

(GLO)- Sáng 29-1, tại phường Quy Nhơn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị giới thiệu Quy định số 367-QĐ/TW ngày 4-9-2025 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 12-11-2025 của Ban Tổ chức Trung ương và tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

null