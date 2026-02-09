Khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XII

(GLO)- Sáng 9-2, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền.

Chủ trì kỳ họp có các đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Thị Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 6. Ảnh: Đức Thụy

Dự kỳ họp còn có đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền, gồm 1 báo cáo và 19 dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư công; phê duyệt quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án; bãi bỏ một số nghị quyết và xem xét, quyết định công tác cán bộ.

Quang cảnh kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XII. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh: Các nội dung HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp lần này đã được UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ, đúng luật và được các Ban HĐND tỉnh thẩm tra theo quy định.

“Để kỳ họp đạt kết quả tốt, tôi đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thảo luận để HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền” - Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị.