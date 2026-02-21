138 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026 - 2031

(GLO)- Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai vừa công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo đơn vị bầu cử.

Tại Nghị quyết số 128/NQ-UBBC ngày 15-2-2026, Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai công bố danh sách chính thức 138 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 18 đơn vị bầu cử để bầu 85 đại biểu HĐND tỉnh.

Tiếp nhận hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Mai Lâm

Trước đó, ngày 18-12-2025, Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai ban hành Nghị quyết số 15/NQ-UBBC về việc ấn định số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo nghị quyết này, Gia Lai có 18 đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 85.

Bạn đọc có thể xem danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đây.