Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Đưa nghị quyết vào cuộc sống

138 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026 - 2031

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MAI LÂM
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai vừa công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo đơn vị bầu cử.

Tại Nghị quyết số 128/NQ-UBBC ngày 15-2-2026, Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai công bố danh sách chính thức 138 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 18 đơn vị bầu cử để bầu 85 đại biểu HĐND tỉnh.

dai-bieu-hdnd-tinh.jpg
Tiếp nhận hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Mai Lâm

Trước đó, ngày 18-12-2025, Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai ban hành Nghị quyết số 15/NQ-UBBC về việc ấn định số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo nghị quyết này, Gia Lai có 18 đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 85.

Bạn đọc có thể xem danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đây.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia làm việc tại Gia Lai

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia làm việc tại Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Chiều 10-2, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia do đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai.

Giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại phường Hoài Nhơn Đông

Giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại phường Hoài Nhơn Đông

Tin tức

(GLO)- Sáng 10-2, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Quang Đức dẫn đầu Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia đã khảo sát tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

HĐND tỉnh Gia Lai tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026

Tin tức

(GLO)- Chiều 9-2, các đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, chúc Tết các đồn biên phòng và xã biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, chúc Tết các đồn Biên phòng và xã biên giới

Tin tức

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 3-2, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng: Ia Pnôn, Ia Púch, Ia Mơ, Ia Lốp và cấp ủy, chính quyền một số xã biên giới.

null