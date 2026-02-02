Hiệp thương thỏa thuận lập danh sách những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Chiều 2-2, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ II để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hồ Thị Kim Thu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Quang cảnh hội nghị Hiệp thương lần thứ II. Ảnh: Q.T

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh; Phạm Thị Tố Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh...

Trên cơ sở các quy định của pháp luật, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tiến hành các bước tiếp theo về giới thiệu người ứng cử. Theo đó, từ ngày 23-12-2025 đến 1-2-2026, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử tiến hành thực hiện việc giới thiệu người ra ứng cử ĐBQH đúng trình tự theo luật định.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt tham gia thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Q.T

Kết quả, các hội nghị cử tri nơi công tác và hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đều bày tỏ tín nhiệm và nhất trí cao 100% đối với người được giới thiệu ứng cử; không có người tự ứng cử.

Cụ thể, hiện đã có 20 cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu đủ 21 người ứng cử ĐBQH khóa XVI, đảm bảo cơ cấu, thành phần và số lượng theo sự thống nhất của hội nghị Hiệp thương lần thứ I và sự điều chỉnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và biểu quyết thống nhất lập danh sách sơ bộ 21 người ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Hội nghị cũng đã báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tình hình người tự ứng cử.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất 100% lập danh sách sơ bộ gồm 138 người ứng cử đại biểu HĐND khóa XIII. Ảnh: Q.T

Theo đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã giới thiệu 138 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, đảm bảo cơ cấu, thành phần và số lượng theo sự thống nhất của hội nghị Hiệp thương lần thứ I và sự điều chỉnh của Thường trực HĐND tỉnh.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận, 100% đại biểu biểu quyết thống nhất lập danh sách sơ bộ gồm 138 người ứng cử để bầu 85 đại biểu HĐND tỉnh khóa mới.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất triển khai Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII.