Đối thủ của Mazda CX-5 ra mắt bản mới, giá từ hơn 710 triệu đồng

(GLO)-Hãng xe Malaysia Proton vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp Proton X70 MC3 2026 với nhiều thay đổi về động cơ và trang bị. Mẫu SUV hạng C này có giá khởi điểm từ 106.800 Ringgit (khoảng hơn 710 triệu đồng), cạnh tranh trực tiếp với Honda CR-V, Mazda CX-5 và Hyundai Tucson.

Proton vừa chính thức trình làng Proton X70 MC3 2026 – phiên bản nâng cấp của dòng SUV hạng C tại thị trường Malaysia. Ở lần cập nhật này, danh mục sản phẩm của X70 được tinh giản còn hai phiên bản gồm Executive và Premium.

Trong đó, bản Executive đóng vai trò cấu hình tiêu chuẩn với nhiều nâng cấp về động cơ, khả năng vận hành và trang bị, đồng thời là phiên bản có mức giá dễ tiếp cận nhất. Tại Malaysia, Proton X70 MC3 Executive 2026 có giá niêm yết 106.800 Ringgit (tương đương khoảng 714,5 triệu đồng). Phiên bản Premium cao cấp hơn được bán với giá 112.800 Ringgit (khoảng 754,7 triệu đồng).

Cả hai phiên bản đều có các tùy chọn màu ngoại thất gồm Snow White, Armour Silver, Jet Grey và Marine Blue. Trong phân khúc SUV hạng C, Proton X70 MC3 cạnh tranh trực tiếp với những cái tên quen thuộc như Honda CR-V, Mazda CX-5 và Hyundai Tucson.

Thay đổi đáng chú ý nhất trên Proton X70 MC3 nằm ở hệ truyền động. Mẫu xe này chuyển sang sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp dung tích 1.5L BHE15-EFZ do Geely phát triển. Đây cũng là động cơ đang được trang bị trên các mẫu xe cùng tập đoàn như Proton X50 và Proton S70.

Khối động cơ mới cho công suất tối đa 181 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 290 Nm trong dải vòng tua 2.000–3.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh trước thông qua hộp số tự động ly hợp kép ướt 7 cấp.

So với động cơ 3 xi-lanh tăng áp trước đây, động cơ mới mang lại mức cải thiện nhẹ về hiệu năng với công suất tăng thêm 4 mã lực và mô-men xoắn cao hơn 35 Nm. Quan trọng hơn, cấu hình 4 xi-lanh giúp cải thiện đáng kể khả năng giảm tiếng ồn, rung và độ xóc (NVH). Theo Proton, chỉ số NVH tổng thể của X70 MC3 đã được cải thiện khoảng 4,5%, mang lại trải nghiệm vận hành êm ái và ổn định hơn.

Về trang bị, Proton X70 MC3 Executive được trang bị mâm hợp kim 18 inch đi kèm lốp GT Radial Savero kích thước 225/60 R18. Xe sở hữu nhiều tiện nghi như cần gạt mưa tự động, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế trước có chức năng thông gió, nội thất bọc da tổng hợp và gương chiếu hậu chống chói tự động.

Ngoài ra, mẫu SUV này còn có cảm biến đỗ xe trước – sau, camera toàn cảnh 360 độ, cửa hậu đóng/mở điện bằng cảm biến chìa khóa và khoang hành lý dung tích 515 lít.

Về an toàn, Proton X70 MC3 Executive được trang bị các hệ thống cơ bản như chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh, kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ đổ đèo.

Xe cũng được trang bị hệ thống camera 360 độ với chế độ hiển thị 3D và tính năng “xuyên gầm”, giúp người lái quan sát tốt hơn khi di chuyển trong không gian hẹp. Bên cạnh đó là hệ thống cảm biến đỗ xe trước – sau và 6 túi khí gồm túi khí trước, túi khí bên và túi khí rèm.

Tuy nhiên, phiên bản Executive chưa được trang bị các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS). Tính năng này chỉ xuất hiện trên phiên bản Premium cao cấp hơn.