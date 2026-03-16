Đối thủ của Mazda CX-5 ra mắt bản mới, giá từ hơn 710 triệu đồng

(GLO)-Hãng xe Malaysia Proton vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp Proton X70 MC3 2026 với nhiều thay đổi về động cơ và trang bị. Mẫu SUV hạng C này có giá khởi điểm từ 106.800 Ringgit (khoảng hơn 710 triệu đồng), cạnh tranh trực tiếp với Honda CR-V, Mazda CX-5 và Hyundai Tucson.

Proton vừa chính thức trình làng Proton X70 MC3 2026 – phiên bản nâng cấp của dòng SUV hạng C tại thị trường Malaysia. Ở lần cập nhật này, danh mục sản phẩm của X70 được tinh giản còn hai phiên bản gồm Executive và Premium.

suv-proton-x70-mc3-executive-202-1.jpg
Trong đó, bản Executive đóng vai trò cấu hình tiêu chuẩn với nhiều nâng cấp về động cơ, khả năng vận hành và trang bị, đồng thời là phiên bản có mức giá dễ tiếp cận nhất. Tại Malaysia, Proton X70 MC3 Executive 2026 có giá niêm yết 106.800 Ringgit (tương đương khoảng 714,5 triệu đồng). Phiên bản Premium cao cấp hơn được bán với giá 112.800 Ringgit (khoảng 754,7 triệu đồng).

Cả hai phiên bản đều có các tùy chọn màu ngoại thất gồm Snow White, Armour Silver, Jet Grey và Marine Blue. Trong phân khúc SUV hạng C, Proton X70 MC3 cạnh tranh trực tiếp với những cái tên quen thuộc như Honda CR-V, Mazda CX-5 và Hyundai Tucson.

suv-proton-x70-mc3-executive-202-2.jpg

Thay đổi đáng chú ý nhất trên Proton X70 MC3 nằm ở hệ truyền động. Mẫu xe này chuyển sang sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp dung tích 1.5L BHE15-EFZ do Geely phát triển. Đây cũng là động cơ đang được trang bị trên các mẫu xe cùng tập đoàn như Proton X50 và Proton S70.

Khối động cơ mới cho công suất tối đa 181 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 290 Nm trong dải vòng tua 2.000–3.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh trước thông qua hộp số tự động ly hợp kép ướt 7 cấp.

suv-proton-x70-mc3-executive-202-3.jpg

So với động cơ 3 xi-lanh tăng áp trước đây, động cơ mới mang lại mức cải thiện nhẹ về hiệu năng với công suất tăng thêm 4 mã lực và mô-men xoắn cao hơn 35 Nm. Quan trọng hơn, cấu hình 4 xi-lanh giúp cải thiện đáng kể khả năng giảm tiếng ồn, rung và độ xóc (NVH). Theo Proton, chỉ số NVH tổng thể của X70 MC3 đã được cải thiện khoảng 4,5%, mang lại trải nghiệm vận hành êm ái và ổn định hơn.

Về trang bị, Proton X70 MC3 Executive được trang bị mâm hợp kim 18 inch đi kèm lốp GT Radial Savero kích thước 225/60 R18. Xe sở hữu nhiều tiện nghi như cần gạt mưa tự động, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế trước có chức năng thông gió, nội thất bọc da tổng hợp và gương chiếu hậu chống chói tự động.

suv-proton-x70-mc3-executive-202-4.jpg

Ngoài ra, mẫu SUV này còn có cảm biến đỗ xe trước – sau, camera toàn cảnh 360 độ, cửa hậu đóng/mở điện bằng cảm biến chìa khóa và khoang hành lý dung tích 515 lít.

Về an toàn, Proton X70 MC3 Executive được trang bị các hệ thống cơ bản như chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh, kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ đổ đèo.

suv-proton-x70-mc3-executive-202-5.jpg

Xe cũng được trang bị hệ thống camera 360 độ với chế độ hiển thị 3D và tính năng “xuyên gầm”, giúp người lái quan sát tốt hơn khi di chuyển trong không gian hẹp. Bên cạnh đó là hệ thống cảm biến đỗ xe trước – sau và 6 túi khí gồm túi khí trước, túi khí bên và túi khí rèm.

Tuy nhiên, phiên bản Executive chưa được trang bị các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS). Tính năng này chỉ xuất hiện trên phiên bản Premium cao cấp hơn.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Xe ga 125cc giá chưa tới 40 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị nhiều điểm vượt Honda Vision

Xe ga 125cc giá chưa tới 40 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị nhiều điểm vượt Honda Vision

Xe máy - Ô tô

(GLO)-Mẫu xe tay ga Yamaha Fazzio 2026 phiên bản Special Edition vừa ra mắt với giá gần 40 triệu đồng, gây chú ý nhờ thiết kế sơn chuyển sắc độc đáo, công nghệ hybrid tiết kiệm nhiên liệu, trang bị tiện ích hiện đại, được đánh giá có phần nổi bật hơn Honda Vision trong phân khúc xe ga đô thị.

Sedan điện sang như Mercedes-Maybach, 598 mã lực: Hyptec A800 trang bị hiện đại giá từ 720 triệu đồng

Sedan điện sang như Mercedes-Maybach, 598 mã lực: Hyptec A800 trang bị hiện đại giá từ 720 triệu đồng

Xe máy - Ô tô

(GLO)-Thương hiệu xe điện cao cấp Hyptec của GAC vừa ra mắt mẫu sedan cỡ lớn A800, phát triển cùng Huawei. Xe gây chú ý với thiết kế sang trọng, công nghệ lái thông minh, nội thất cao cấp và phiên bản mạnh tới 598 mã lực, trong khi giá khởi điểm chỉ từ khoảng 720 triệu đồng.

Đối thủ Honda CR-V tái xuất: Peugeot 3008 2026 ra mắt, giá hơn 1,1 tỷ đồng

Đối thủ Honda CR-V tái xuất: Peugeot 3008 2026 ra mắt, giá hơn 1,1 tỷ đồng

Xe máy - Ô tô

(GLO)-Thế hệ mới đã xuất hiện trên toàn cầu, Peugeot 3008 thế hệ thứ hai vẫn tiếp tục được duy trì tại Malaysia trong năm 2026 với bản nâng cấp nhẹ, bổ sung nhận diện thương hiệu mới và giữ nguyên mức giá 169.388 Ringgit ,sẵn sàng cạnh tranh cùng Honda CR-V và các đối thủ trong phân khúc SUV hạng C.

KTM 250 Duke 2026 ra mắt: Diện mạo mới, giá hơn 61 triệu đồng

KTM 250 Duke 2026 ra mắt: Diện mạo mới, giá hơn 61 triệu đồng

Xe máy - Ô tô

(GLO)-Mẫu naked bike 250cc của KTM chính thức ra mắt phiên bản 2026 tại Ấn Độ với giá 213.000 Rupee (khoảng 61,2 triệu đồng), bổ sung hai màu sơn mới cá tính trong khi vẫn duy trì cấu hình động cơ 248,8cc mạnh mẽ cùng loạt trang bị đáng chú ý như ABS 2 kênh, màn hình LCD 5 inch và ly hợp chống trượt

Honda C125 2026 ra mắt: Nâng cấp động cơ, tinh chỉnh hộp số, giữ trọn hồn Super Cub

Honda C125 2026 ra mắt: Nâng cấp động cơ, tinh chỉnh hộp số, giữ trọn hồn Super Cub

Xe máy - Ô tô

(GLO)-Mẫu xe biểu tượng của Honda vừa bước sang thế hệ mới tại thị trường Đông Nam Á với những cải tiến đáng chú ý ở động cơ và hệ truyền động. Xe có thiết kế hoài cổ đặc trưng tiếp tục được tôn vinh, đưa Honda C125 2026 trở thành lựa chọn giàu tính phong cách trong phân khúc xe máy cao cấp cỡ nhỏ.

Honda HR-V 2026 ra mắt: Khai tử máy tăng áp, bổ sung bản Cross Touring, giá dự kiến từ 741 triệu đồng

Honda HR-V 2026 ra mắt: Khai tử máy tăng áp, bổ sung bản Cross Touring, giá dự kiến từ 741 triệu đồng

Xe máy - Ô tô

(GLO)-: Mẫu SUV cỡ B của Honda tại Nhật Bản bước sang phiên bản 2026 với loạt tinh chỉnh nhẹ về thiết kế và trang bị. Đáng chú ý, xe chuyển sang sử dụng hoàn toàn hệ truyền động hybrid e:HEV 2.0L, đồng thời bổ sung phiên bản Cross Touring mới mang phong cách thể thao, dã ngoại hơn.

null