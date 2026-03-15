Honda Rebel 500 2026 ra mắt, giá gần 230 triệu đồng

(GLO)- Mẫu xe Rebel 500 với khối động cơ 2 xy lanh song song mạnh mẽ, phong cách thiết kế tối giản, một cỗ máy thuần túy đưa người dùng thỏa sức sáng tạo thể hiện chất riêng của mình.

Honda Rebel 500 2026 là mẫu xe cruiser phân khối lớn mang phong cách hoài cổ nhưng vẫn đậm chất hiện đại. Với thiết kế mạnh mẽ, động cơ bền bỉ và khả năng vận hành linh hoạt, Rebel 500 2026 trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho những tay lái yêu thích sự phóng khoáng và cá tính.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên Honda Rebel 500 2026 là tùy chọn màu sơn mới Matte Gun Powder Black Metallic, mang đến diện mạo mạnh mẽ và hiện đại hơn cho mẫu cruiser phong cách cổ điển này.

Các thông số kỹ thuật và trang bị của xe vẫn được giữ nguyên như phiên bản trước, tiếp tục hướng đến những người yêu thích dòng mô tô cruiser dễ điều khiển và phù hợp cho cả người mới chơi xe.

Honda Rebel 500 2026 được trang bị hệ thống đèn LED toàn bộ, trong khi bảng đồng hồ là màn hình LCD tròn đường kính 100 mm với nền âm bản, hiển thị đầy đủ các thông tin về tốc độ, vòng tua, mức nhiên liệu và hành trình. Xe còn có hệ thống đèn báo số giúp người lái dễ dàng kiểm soát tốc độ.

Xe sử dụng bộ mâm 16 inch cho cả hai bánh, đi kèm lốp trước kích thước 130/90 và lốp sau 150/80, mang lại phong cách cruiser đặc trưng cùng độ ổn định khi chạy đường dài.

Thiết kế yên xe Rebel 500 2026 đơn giản đặt thấp ngang bằng với chắn bùn sau, chiều cao yên xe 690mm khá thấp, phù hợp với nhiều người. Trọng lượng xe ở mức khoảng 190 kg và bình xăng dung tích 11,2 lít.

Honda Rebel 500 2026 sử dụng động cơ hai xi lanh song song dung tích 471 cc, làm mát bằng chất lỏng và tích hợp hệ thống phun nhiên liệu điện tử PGM-Fi. Khối động cơ này kết hợp với hộp số 6 cấp và bộ ly hợp trợ lực - chống trượt, giúp việc sang số mượt mà hơn và giảm hiện tượng khóa bánh sau khi dồn số. Động cơ này sản sinh công suất tối đa khoảng 45,59 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 43,3 Nm tại 6.000 vòng/phút.

Về hệ thống khung gầm, Honda Rebel 500 trang bị phuộc trước dạng ống lồng không điều chỉnh, trong khi phía sau là cặp giảm xóc Showa có bình chứa khí nitơ với khả năng điều chỉnh tải trọng.

Hệ thống phanh gồm đĩa thủy lực đơn ở cả bánh trước và bánh sau, kết hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh là trang bị tiêu chuẩn, giúp tăng độ an toàn khi vận hành.

Theo kế hoạch, Honda Rebel 500 2026 với màu sơn mới sẽ có mặt tại các đại lý ủy quyền của Boon Siew Honda tại Malaysia từ cuối tháng 3-2026. Giá bán 33.899 Ringgit (tương đương 226,28 triệu đồng) trước khi tính phí đăng ký và bảo hiểm.