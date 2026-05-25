Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Ô tô - Xe máy

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Honda NS150GX 2026 lộ diện: Màn hình 7 inch, giảm xóc mới cực “xịn”, sẵn sàng khuấy đảo phân khúc xe ga 150cc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐỨC THỤY (tổng hợp)

(GLO)- Honda NS150GX 2026 vừa xuất hiện tại đại lý Sundiro Honda ở Trung Quốc với hàng loạt nâng cấp đáng giá về công nghệ và trải nghiệm vận hành. Mẫu scooter 150cc này vẫn nhanh chóng gây chú ý nhờ màn hình TFT 7 inch hiện đại, hệ thống giảm xóc mới và định hướng trẻ trung hơn. 

Những hình ảnh rò rỉ đầu tiên cho thấy Honda NS150GX 2026 được nâng cấp nhiều hơn vào trải nghiệm người dùng, đang ngày càng được khách hàng trẻ quan tâm trong phân khúc scooter đô thị. Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống treo phía sau. Theo các thông tin ban đầu, NS150GX 2026 sẽ được trang bị giảm xóc dạng bình dầu mới, thay cho kiểu lò xo truyền thống trên phiên bản cũ.

avatar1779581891351-17795818916271187739818.jpg
Honda NS150GX 2026

Trong điều kiện giao thông đông đúc và mặt đường không đồng đều tại nhiều đô thị châu Á, khả năng hấp thụ xung động tốt hơn sẽ tạo khác biệt rõ rệt về cảm giác vận hành. Với những người thường xuyên đi làm hằng ngày hoặc chạy tour ngắn cuối tuần, nâng cấp này có giá trị thực tế hơn nhiều so với các thay đổi chỉ mang tính hình thức.

ihiplf1779331480966jpegnowater-1779581893113-1779581893273266701981.jpg

Không chỉ cải thiện độ êm ái, Honda còn nâng cấp mạnh phần hiển thị để tăng cảm giác công nghệ cho mẫu xe này. Cụm đồng hồ analog kết hợp LCD cũ đã được thay thế hoàn toàn bằng màn hình TFT LCD màu kích thước 7 inch. Màn hình lớn hơn không chỉ hiển thị trực quan, sắc nét hơn mà còn giúp tổng thể chiếc xe trông hiện đại và cao cấp hơn đáng kể.

ppytmp1779455905786pngnowater6-1779581891455-1779581891638708958970.jpg

Ngoại hình của NS150GX 2026 cũng được tinh chỉnh theo hướng sắc sảo hơn. Các phối màu mới kết hợp cùng những đường nét góc cạnh giúp chiếc scooter này trẻ trung và năng động hơn đời cũ, dù vẫn giữ phong cách thực dụng quen thuộc. Ngoài ra, cụm nút điều khiển trên ghi đông cũng được cải tiến nhẹ về công thái học nhằm giúp thao tác trực quan và thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Về vận hành, nhiều khả năng Honda vẫn tiếp tục sử dụng nền tảng động cơ hiện tại – vốn được đánh giá khá tốt về độ bền, độ ổn định và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Trên nhiều diễn đàn xe máy tại Trung Quốc, không ít người dùng đời đầu nhận xét NS150GX vận hành mượt, đủ mạnh cho nhu cầu đi phố lẫn các chuyến đi ngắn cuối tuần.

bbgvmf1779452976339pngnowater6-1779581892327-1779581892464898996526.jpg

Honda NS150GX 2026 gần như chắc chắn sẽ trở thành cái tên nhận được nhiều sự quan tâm trong phân khúc xe tay ga 150–160cc. Đây hiện là nhóm xe đang tăng trưởng rất nhanh nhờ nhu cầu sử dụng đa dụng: vừa phục vụ đi làm hằng ngày, vừa đáp ứng nhu cầu di chuyển đường dài nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, sức ép cạnh tranh dành cho mẫu xe này sẽ không hề nhỏ. Với thiết kế và cấu hình hiện tại, NS150GX 2026 có thể phải đối đầu trực tiếp với Honda Air Blade 160, Honda ADV 160, Honda PCX 160 hay Yamaha NVX 155 – những mẫu xe vốn đã có tệp khách hàng ổn định tại Việt Nam.

lzseoz1779331480538jpegnowater-1779581894029-17795818941432117530085.jpg

Dù mang logo Honda, NS150GX thực tế là sản phẩm của liên doanh Sundiro Honda tại Trung Quốc. Điều này có thể khiến nhiều khách hàng băn khoăn về chất lượng hoàn thiện, phụ tùng thay thế cũng như giá trị bán lại về lâu dài.

mqjpmr1776471459472pngnowater6-1779581894597-1779581894733955738458.jpg

Dẫu vậy, trong bối cảnh người dùng trẻ ngày càng yêu thích những mẫu xe tay ga nhiều công nghệ, thiết kế hiện đại và ưu tiên trải nghiệm, Honda NS150GX 2026 vẫn là cái tên rất đáng chờ đợi. Nếu có mức giá hợp lý khi về Việt Nam, mẫu scooter này hoàn toàn có thể trở thành “tân binh” đủ sức khuấy đảo phân khúc xe ga tầm trung trong thời gian tới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Mercedes-Benz CLE 2026 ra mắt: Thêm công nghệ lái thông minh, giá từ gần 1,8 tỷ đồng

Mercedes-Benz CLE 2026 ra mắt: Thêm công nghệ lái thông minh, giá từ gần 1,8 tỷ đồng

Ô tô - Xe máy

(GLO)- Mercedes-Benz vừa giới thiệu phiên bản CLE 2026 tại thị trường Trung Quốc với loạt nâng cấp đáng chú ý về công nghệ hỗ trợ lái và an toàn. Mẫu coupe hạng sang tiếp tục duy trì phong cách thiết kế thể thao đặc trưng, trang bị tiện nghi hiện đại nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc.

Loạt xe 7 chỗ "đua" giảm giá đón hè

Loạt xe 7 chỗ "đua" giảm giá đón hè

Ô tô - Xe máy

Cuộc đua giảm giá ở nhóm xe gia đình 7 chỗ đang nóng lên trong tháng 5 với sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn như Mitsubishi Xpander, Hyundai Stargazer, Santa Fe hay Kia Carnival. Giá trị khuyến mãi dao động từ hàng chục đến cả trăm triệu đồng.

Honda trình làng xe ga phong cách adventure: Trang bị hiện đại, giá dưới 50 triệu đồng

Honda trình làng xe ga phong cách adventure: Trang bị hiện đại, giá dưới 50 triệu đồng

Ô tô - Xe máy

(GLO)- Honda Vario 125 Street 2026 vừa chính thức mở bán tại Malaysia với mức giá khoảng 49 triệu đồng. Mẫu xe gây chú ý nhờ thiết kế đậm chất adventure, loạt trang bị hiện đại cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, hứa hẹn trở thành đối thủ đáng gờm của Air Blade và SH Mode khi cập bến Việt Nam.

null