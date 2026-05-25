Honda NS150GX 2026 lộ diện: Màn hình 7 inch, giảm xóc mới cực “xịn”, sẵn sàng khuấy đảo phân khúc xe ga 150cc

(GLO)- Honda NS150GX 2026 vừa xuất hiện tại đại lý Sundiro Honda ở Trung Quốc với hàng loạt nâng cấp đáng giá về công nghệ và trải nghiệm vận hành. Mẫu scooter 150cc này vẫn nhanh chóng gây chú ý nhờ màn hình TFT 7 inch hiện đại, hệ thống giảm xóc mới và định hướng trẻ trung hơn.

Những hình ảnh rò rỉ đầu tiên cho thấy Honda NS150GX 2026 được nâng cấp nhiều hơn vào trải nghiệm người dùng, đang ngày càng được khách hàng trẻ quan tâm trong phân khúc scooter đô thị. Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống treo phía sau. Theo các thông tin ban đầu, NS150GX 2026 sẽ được trang bị giảm xóc dạng bình dầu mới, thay cho kiểu lò xo truyền thống trên phiên bản cũ.

Trong điều kiện giao thông đông đúc và mặt đường không đồng đều tại nhiều đô thị châu Á, khả năng hấp thụ xung động tốt hơn sẽ tạo khác biệt rõ rệt về cảm giác vận hành. Với những người thường xuyên đi làm hằng ngày hoặc chạy tour ngắn cuối tuần, nâng cấp này có giá trị thực tế hơn nhiều so với các thay đổi chỉ mang tính hình thức.

Không chỉ cải thiện độ êm ái, Honda còn nâng cấp mạnh phần hiển thị để tăng cảm giác công nghệ cho mẫu xe này. Cụm đồng hồ analog kết hợp LCD cũ đã được thay thế hoàn toàn bằng màn hình TFT LCD màu kích thước 7 inch. Màn hình lớn hơn không chỉ hiển thị trực quan, sắc nét hơn mà còn giúp tổng thể chiếc xe trông hiện đại và cao cấp hơn đáng kể.

Ngoại hình của NS150GX 2026 cũng được tinh chỉnh theo hướng sắc sảo hơn. Các phối màu mới kết hợp cùng những đường nét góc cạnh giúp chiếc scooter này trẻ trung và năng động hơn đời cũ, dù vẫn giữ phong cách thực dụng quen thuộc. Ngoài ra, cụm nút điều khiển trên ghi đông cũng được cải tiến nhẹ về công thái học nhằm giúp thao tác trực quan và thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Về vận hành, nhiều khả năng Honda vẫn tiếp tục sử dụng nền tảng động cơ hiện tại – vốn được đánh giá khá tốt về độ bền, độ ổn định và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Trên nhiều diễn đàn xe máy tại Trung Quốc, không ít người dùng đời đầu nhận xét NS150GX vận hành mượt, đủ mạnh cho nhu cầu đi phố lẫn các chuyến đi ngắn cuối tuần.

Honda NS150GX 2026 gần như chắc chắn sẽ trở thành cái tên nhận được nhiều sự quan tâm trong phân khúc xe tay ga 150–160cc. Đây hiện là nhóm xe đang tăng trưởng rất nhanh nhờ nhu cầu sử dụng đa dụng: vừa phục vụ đi làm hằng ngày, vừa đáp ứng nhu cầu di chuyển đường dài nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, sức ép cạnh tranh dành cho mẫu xe này sẽ không hề nhỏ. Với thiết kế và cấu hình hiện tại, NS150GX 2026 có thể phải đối đầu trực tiếp với Honda Air Blade 160, Honda ADV 160, Honda PCX 160 hay Yamaha NVX 155 – những mẫu xe vốn đã có tệp khách hàng ổn định tại Việt Nam.

Dù mang logo Honda, NS150GX thực tế là sản phẩm của liên doanh Sundiro Honda tại Trung Quốc. Điều này có thể khiến nhiều khách hàng băn khoăn về chất lượng hoàn thiện, phụ tùng thay thế cũng như giá trị bán lại về lâu dài.

Dẫu vậy, trong bối cảnh người dùng trẻ ngày càng yêu thích những mẫu xe tay ga nhiều công nghệ, thiết kế hiện đại và ưu tiên trải nghiệm, Honda NS150GX 2026 vẫn là cái tên rất đáng chờ đợi. Nếu có mức giá hợp lý khi về Việt Nam, mẫu scooter này hoàn toàn có thể trở thành “tân binh” đủ sức khuấy đảo phân khúc xe ga tầm trung trong thời gian tới.