Mercedes-Benz CLE 2026 ra mắt: Thêm công nghệ lái thông minh, giá từ gần 1,8 tỷ đồng

(GLO)- Mercedes-Benz vừa giới thiệu phiên bản CLE 2026 tại thị trường Trung Quốc với loạt nâng cấp đáng chú ý về công nghệ hỗ trợ lái và an toàn. Mẫu coupe hạng sang tiếp tục duy trì phong cách thiết kế thể thao đặc trưng, trang bị tiện nghi hiện đại nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc.

Mercedes-Benz chính thức trình làng dòng CLE 2026 với 5 phiên bản, có giá bán từ 457.600-599.800 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 1,777-2,329 tỷ đồng). Ở lần nâng cấp mới, hãng xe Đức tập trung cải thiện hệ thống hỗ trợ lái thông minh, đồng thời nâng cấp các trang bị công nghệ và tiện nghi bên trong cabin.

Điểm nổi bật nhất trên Mercedes-Benz CLE 2026 là gói công nghệ hỗ trợ lái được nâng cấp toàn diện. Xe được trang bị tiêu chuẩn 6 camera cùng 5 radar sóng milimet, giúp tăng khả năng quan sát và xử lý tình huống khi vận hành. Hệ thống hỗ trợ lái cấp độ 2 cũng xuất hiện trên toàn bộ các phiên bản với nhiều tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng toàn tốc độ, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ chuyển làn, nhận diện biển báo giao thông và các công nghệ an toàn chủ động khác.

Về thiết kế, Mercedes-Benz CLE 2026 không thay đổi quá nhiều so với thế hệ trước. Xe tiếp tục sử dụng lưới tản nhiệt Night Sky Galaxy kết hợp phần đầu xe mang phong cách “mũi cá mập”, tạo diện mạo thể thao và hiện đại. Cụm đèn pha kỹ thuật số Brilliant Star Rain vẫn là điểm nhấn đáng chú ý nhờ khả năng chiếu sáng thông minh và tăng hiệu quả nhận diện vào ban đêm.

Hãng xe Đức cũng bổ sung nhiều lựa chọn màu sơn cho CLE mới, bao gồm sơn thường, sơn kim loại và gói sơn cao cấp Manufaktur dành cho khách hàng yêu thích cá nhân hóa. Với phiên bản mui trần, xe tiếp tục sử dụng mui mềm bằng vải cách âm cao cấp cùng ba tùy chọn màu sắc khác nhau.

Mercedes-Benz CLE 2026 sở hữu kích thước tổng thể dài 4.850 mm, rộng 1.861 mm và cao 1.425 mm hoặc 1.416 mm tùy phiên bản. Chiều dài cơ sở đạt 2.865 mm, giúp mẫu coupe duy trì không gian nội thất rộng rãi nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ thể thao đặc trưng.

Không gian nội thất tiếp tục theo đuổi phong cách sang trọng với nhiều tùy chọn vật liệu như da Artico, da thật và da Nappa. Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch cùng hệ thống giải trí MBUX thế hệ thứ ba, mang đến khả năng tương tác thông minh và giao diện hiện đại hơn. Trên các phiên bản cao cấp, hệ thống âm thanh Burmester cũng được trang bị tiêu chuẩn nhằm nâng cao trải nghiệm giải trí.

Về vận hành, Mercedes-Benz CLE 2026 tiếp tục sử dụng động cơ xăng 2.0L tăng áp 4 xi-lanh. Tùy từng phiên bản, khối động cơ này cho công suất tối đa 204 mã lực hoặc 258 mã lực, đi kèm mô-men xoắn cực đại lần lượt 320 Nm và 400 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 6,3-7,9 giây tùy cấu hình.

Sự xuất hiện của Mercedes-Benz CLE 2026 cho thấy hãng xe Đức tiếp tục theo đuổi chiến lược kết hợp giữa thiết kế coupe sang trọng và công nghệ lái hiện đại. Với hàng loạt nâng cấp về hỗ trợ lái, tiện nghi và khả năng vận hành, mẫu xe hứa hẹn sẽ tiếp tục là lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc coupe hạng sang toàn cầu.