Toyota Yaris Cross ra mắt Đông Nam Á, bổ sung bản hybrid tiết kiệm nhiên liệu

(GLO)- Toyota vừa chính thức giới thiệu Toyota Yaris Cross tại Malaysia với hai phiên bản động cơ xăng và hybrid, giá khởi điểm từ khoảng 670 triệu đồng.

Nằm trong chiến lược mở rộng dải SUV đô thị tại Đông Nam Á, Toyota Yaris Cross sở hữu kích thước dài 4.310 mm, rộng 1.770 mm và trục cơ sở 2.620 mm. So với Honda HR-V, mẫu xe của Toyota ngắn hơn 75 mm và hẹp hơn 20 mm, nhưng có chiều dài cơ sở nhỉnh hơn 10 mm. Khoảng sáng gầm đạt 210 mm, cao hơn mức tối đa 196 mm của HR-V, giúp xe linh hoạt hơn trên nhiều điều kiện vận hành.

Không gian chứa đồ là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Yaris Cross mới. Bản tiêu chuẩn có khoang hành lý 471 lít, trong khi phiên bản hybrid đạt 465 lít do bố trí thêm pin 12V. Xe còn được bổ sung ngăn chứa đồ sâu 200 mm dưới sàn cốp. Theo Toyota, dung tích khoang hành lý của mẫu SUV này lớn hơn hơn 100 lít so với Ativa và vượt 141 lít so với Proton X50, đủ chỗ cho sáu vali cỡ lớn.

Để tối ưu không gian sử dụng, xe trang bị cửa hậu đóng/mở điện tích hợp cảm biến đá chân rảnh tay cùng hệ thống treo sau dạng thanh xoắn – cấu hình phổ biến trong phân khúc SUV cỡ B. Toyota cũng cho biết bán kính quay đầu của xe chỉ 5,2 m, thuộc nhóm tốt nhất phân khúc.

Về thiết kế, Toyota Yaris Cross mang phong cách vuông vức với nhiều đường nét gợi nhớ tới Toyota RAV4. Phần đuôi xe cũng có những chi tiết khiến người dùng liên tưởng đến Toyota Harrier hay Lexus NX. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 18 inch hai tông màu đi kèm lốp Toyo Proxes kích thước 215/55.

Tại Malaysia, UMW Toyota Motor phân phối Yaris Cross với hai phiên bản gồm 1.5S và 1.5S HEV hybrid. Bản máy xăng sử dụng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên 2NR-VE cho công suất 104 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm, kết hợp hộp số CVT giả lập 7 cấp cùng lẫy chuyển số sau vô-lăng.

Trong khi đó, phiên bản hybrid sử dụng hệ truyền động hybrid thế hệ thứ tư của Toyota, gồm động cơ xăng 1.5L Atkinson 2NR-VEX công suất 90 mã lực kết hợp mô-tơ điện 79 mã lực. Tổng công suất hệ thống đạt 110 mã lực, đi kèm hộp số e-CVT dẫn động cầu trước. Toyota công bố mức tiêu hao nhiên liệu của xe đạt 27,8 km/lít, tương đương Toyota Vios Hybrid.

Khoang cabin của Yaris Cross được nâng cấp mạnh về công nghệ và tiện nghi. Xe sở hữu màn hình giải trí cảm ứng 10,1 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, đi kèm bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch với bốn giao diện hiển thị.

Nội thất còn có đèn viền màu xanh dương, sạc không dây chuẩn Qi2, ghế bọc da tổng hợp với chỉ khâu xanh trên bản hybrid cùng nút khởi động màu xanh đặc trưng của dòng xe hybrid Toyota. Đáng chú ý, ghế lái chỉnh điện 8 hướng xuất hiện trên Yaris Cross là trang bị hiếm gặp trong phân khúc SUV cỡ B.

Về an toàn, xe được trang bị 6 túi khí cùng gói hỗ trợ lái Toyota Safety Sense với nhiều tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm và đèn pha tự động. Ngoài ra, xe còn có camera 360 độ và cảm biến hỗ trợ đỗ xe. Mẫu SUV này đã đạt chứng nhận an toàn 5 sao ASEAN NCAP.

Toyota Yaris Cross tại Malaysia có 5 tùy chọn màu ngoại thất gồm xanh ngọc đậm, bạc ánh kim, đen, đỏ và trắng ngọc trai. Giá bán của phiên bản 1.5S ở mức 99.900 Ringgit (khoảng 670 triệu đồng), trong khi bản 1.5S HEV hybrid có giá 109.900 Ringgit (xấp xỉ 737 triệu đồng).