Yamaha,YZF-R25,mô tô thể thao,đông nam á,màu sơn mới,giá bán

ĐỨC THỤY (tổng hợp)
(GLO)- Yamaha vừa giới thiệu phiên bản 2026 của mẫu sportbike YZF-R25 tại thị trường Đông Nam Á với điểm nhấn nằm ở bộ tem và màu sơn mới. 

Yamaha mới đây đã chính thức trình làng phiên bản 2026 của mẫu sportbike YZF-R25 tại thị trường Đông Nam Á. Ở lần nâng cấp này, hãng xe Nhật Bản không thay đổi nền tảng kỹ thuật mà tập trung làm mới diện mạo bằng các tùy chọn màu sắc và tem xe mới nhằm tăng sức hút cho dòng mô tô thể thao quen thuộc.

Theo đó, Yamaha YZF-R25 2026 được bổ sung hai màu sơn mới gồm Icon Blue và Mint Green. Trong khi Icon Blue tiếp tục mang phong cách đậm chất xe đua truyền thống của Yamaha với vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao thì Mint Green lại tạo cảm giác trẻ trung và khác biệt hơn cho người dùng yêu thích sự nổi bật.

Thiết kế tổng thể của xe vẫn giữ nguyên phong cách khí động học đặc trưng của dòng R-Series. Các chi tiết như cụm đèn LED sắc nét, dàn áo góc cạnh và tư thế lái thể thao tiếp tục được duy trì, giúp YZF-R25 giữ được vẻ ngoài hầm hố trong phân khúc sportbike đô thị.

Về vận hành, Yamaha YZF-R25 2026 vẫn sử dụng động cơ 2 xy-lanh song song dung tích 249cc, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này cho công suất tối đa khoảng 35 mã lực, đi kèm hộp số 6 cấp tích hợp ly hợp trợ lực và chống trượt (slipper clutch), hỗ trợ sang số mượt mà và tăng độ an toàn khi dồn số gấp.

Xe sử dụng hệ truyền động bằng xích, đi cùng bộ lốp kích thước 110/70 ở bánh trước và 140/70 ở bánh sau. Với chiều cao yên 758 mm cùng trọng lượng khoảng 160 kg khi đầy bình nhiên liệu 14,3 lít, YZF-R25 tiếp tục được đánh giá phù hợp với thể trạng của phần lớn người dùng tại Đông Nam Á.

Trang bị an toàn trên mẫu xe này vẫn gồm phanh đĩa trước sau tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS tiêu chuẩn. Phía trước là hệ thống phuộc hành trình ngược (USD) giúp cải thiện độ ổn định khi vận hành ở tốc độ cao, đồng thời tăng tính thể thao cho ngoại hình xe.

Tuy nhiên, Yamaha YZF-R25 2026 vẫn chưa được bổ sung một số công nghệ đang phổ biến trên các đối thủ cùng phân khúc như màn hình TFT màu hay hệ thống kiểm soát lực kéo.

Tại Malaysia, Yamaha tiếp tục giữ nguyên giá bán cho YZF-R25 2026 ở mức 23.098 RM, tương đương khoảng 153 triệu đồng. Việc duy trì mức giá cũ giúp mẫu sportbike này tiếp tục cạnh tranh nhờ thương hiệu mạnh, thiết kế thể thao và chi phí sử dụng ổn định.

Mercedes-Benz CLE 2026 ra mắt: Thêm công nghệ lái thông minh, giá từ gần 1,8 tỷ đồng

(GLO)- Mercedes-Benz vừa giới thiệu phiên bản CLE 2026 tại thị trường Trung Quốc với loạt nâng cấp đáng chú ý về công nghệ hỗ trợ lái và an toàn. Mẫu coupe hạng sang tiếp tục duy trì phong cách thiết kế thể thao đặc trưng, trang bị tiện nghi hiện đại nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc.

