Honda trình làng xe ga phong cách adventure: Trang bị hiện đại, giá dưới 50 triệu đồng

(GLO)- Honda Vario 125 Street 2026 vừa chính thức mở bán tại Malaysia với mức giá khoảng 49 triệu đồng. Mẫu xe gây chú ý nhờ thiết kế đậm chất adventure, loạt trang bị hiện đại cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, hứa hẹn trở thành đối thủ đáng gờm của Air Blade và SH Mode khi cập bến Việt Nam.

Honda vừa tung ra thị trường Malaysia mẫu xe tay ga mới mang tên Vario 125 Street 2026, hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách mạnh mẽ và thực dụng. Xe có hai tùy chọn màu sắc gồm tím và trắng, đi kèm mức giá đề xuất 7.468 RM, tương đương khoảng 49 triệu đồng.

Ở phiên bản mới, Honda không thay đổi hoàn toàn thiết kế mà tập trung nâng cấp nhiều chi tiết nhằm cải thiện trải nghiệm vận hành. Khung gầm được tinh chỉnh với gắp sau nhẹ hơn khoảng 10%, giúp trọng lượng xe giảm còn 113 kg. Một số bộ phận động cơ như ốp L-cover và ống dẫn gió cũng được cắt giảm trọng lượng để tối ưu hiệu suất và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm ở phần đầu xe khi Honda loại bỏ lớp ốp nhựa quanh tay lái, để lộ khung thép theo phong cách tương tự Zoomer-X hay ADV 160. Thiết kế này mang đến diện mạo bụi bặm, cá tính hơn hẳn so với nhiều mẫu xe tay ga phổ thông như Air Blade hay SH 125i.

Vario 125 Street 2026 sử dụng tay lái trần kết hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số tách rời, tạo cảm giác đậm chất adventure. Đây là phong cách thiết kế đang được nhiều khách hàng trẻ tại Đông Nam Á ưa chuộng, đặc biệt ở các thị trường như Malaysia hay Việt Nam.

Hệ thống chiếu sáng trên xe cũng được nâng cấp toàn diện với công nghệ LED. Theo Honda, đèn pha mới cho khả năng chiếu xa tốt hơn khoảng 10% ở chế độ pha. Trong khi đó, cụm đèn hậu tạo hình chữ V giúp chiếc xe trở nên hiện đại và dễ nhận diện hơn khi di chuyển trên phố.

Cung cấp sức mạnh cho mẫu xe là động cơ eSP 124,9cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 11,5 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,74 Nm tại 5.000 vòng/phút. Xe đồng thời đạt chứng nhận tiết kiệm năng lượng EEV 3 sao tại Malaysia.

Về tiện ích, Honda tiếp tục trang bị cho Vario 125 Street các tính năng quen thuộc như khóa thông minh Smartkey, cổng sạc USB và cốp chứa đồ dung tích 18 lít. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa trước, phanh tang trống sau kết hợp công nghệ CBS nhằm tăng độ an toàn khi vận hành.

Đáng chú ý, hệ thống Smartkey trên xe hoạt động tương tự các dòng xe ga cao cấp của Honda, cho phép khởi động mà không cần chìa khóa cơ, đồng thời tăng khả năng chống trộm.

Nếu được phân phối chính hãng tại Việt Nam với mức giá cạnh tranh, Honda Vario 125 Street 2026 được kỳ vọng sẽ tạo sức ép đáng kể trong phân khúc xe ga 125cc. Thiết kế đậm chất adventure cùng loạt trang bị hiện đại có thể giúp mẫu xe này trở thành lựa chọn mới đáng chú ý bên cạnh Air Blade hay SH Mode.