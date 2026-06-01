Suzuki Jimny 2026 ra mắt tại Thái Lan, lần đầu được trang bị gói an toàn ADAS

(GLO)- Phiên bản Suzuki Jimny 2026 tại Thái Lan vừa được giới thiệu với hàng loạt nâng cấp đáng chú ý về an toàn, trong đó nổi bật là gói hỗ trợ lái tiên tiến ADAS cùng 6 túi khí tiêu chuẩn.

Suzuki chính thức giới thiệu Jimny 2026 tại thị trường Thái Lan với hai phiên bản ngoại thất đơn sắc và hai tông màu. Xe có giá bán từ 1,59 - 1,62 triệu Baht (tương đương khoảng 1,28 - 1,31 tỷ đồng). Mẫu SUV cỡ nhỏ nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản vẫn giữ động cơ 1.5L quen thuộc được cải thiện đáng kể về trang bị công nghệ.

Suzuki Jimny 2026

Tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, Suzuki Jimny 2026 tập trung nâng cấp về trang bị an toàn. Điểm đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của gói hỗ trợ lái Suzuki Safety Support, đồng thời số lượng túi khí được tăng lên 6 túi khí tiêu chuẩn.

Gói Suzuki Safety Support bao gồm hàng loạt tính năng hỗ trợ người lái hiện đại như phanh khẩn cấp tự động Dual Sensor Brake Support II, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ duy trì làn đường, cảnh báo mất tập trung và đèn pha thích ứng tự động. Ngoài ra, xe còn được bổ sung đèn cảnh báo phanh khẩn cấp và cảm biến lùi tích hợp cảnh báo va chạm.

Bên trong khoang lái, Jimny 2026 được nâng cấp nhẹ với màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 9 inch, lớn hơn đời trước. Hệ thống này tiếp tục hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Tuy nhiên, xe vẫn chỉ được trang bị hệ thống âm thanh 2 loa.

Các tiện nghi còn lại gần như được giữ nguyên, gồm vô-lăng bọc da 3 chấu tích hợp phím chức năng, cụm đồng hồ analog kết hợp màn hình đa thông tin MID, điều hòa tự động có lọc không khí, ghế nỉ màu đen, ghế lái chỉnh cơ 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng và hàng ghế sau gập độc lập theo tỷ lệ 50:50.

Về ngoại thất, Suzuki Jimny 2026 sở hữu đèn pha LED Projector tự động bật/tắt, hệ thống rửa đèn pha, đèn sương mù trước, đèn hậu LED, kính chống tia UV, gương chiếu hậu chỉnh điện, sấy kính sau cùng bộ mâm hợp kim 15 inch đi kèm lốp kích thước 195/80 R15.

Sức mạnh của xe vẫn đến từ động cơ xăng 1.5L, 4 xi-lanh thẳng hàng, DOHC 16 van, sản sinh công suất tối đa 102 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 130 Nm tại 4.000 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 5 cấp, hệ dẫn động bốn bánh bán thời gian và bình nhiên liệu dung tích 40 lít.

Khách hàng Thái Lan có thể lựa chọn 5 màu sơn đơn sắc gồm Jungle Green, White, Bluish Black, Medium Gray và Chiffon Ivory. Trong khi đó, phiên bản hai tông màu có hai tùy chọn gồm Kinetic Yellow kết hợp nóc đen hoặc Chiffon Ivory đi cùng nóc đen.

Tại Việt Nam, Suzuki Jimny được giới thiệu từ tháng 3/2024 và đến nay chưa có bản nâng cấp tương tự. Xe hiện có giá niêm yết từ 789 triệu đồng và chưa được trang bị các tính năng hỗ trợ lái ADAS như phiên bản dành cho Thái Lan.