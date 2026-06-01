Kawasaki Z650S 2026 ra mắt: Thiết kế thể thao hơn, giá từ 236 triệu đồng

Kawasaki vừa chính thức giới thiệu Z650S 2026 tại Triển lãm Xe máy Malaysia 2026 với mức giá khởi điểm 35.600 Ringgit (khoảng 236,19 triệu đồng), chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và các khoản phí đăng ký. Mẫu naked bike tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách thể thao, linh hoạt nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày và những chuyến hành trình dài.

Trên phiên bản mới, Kawasaki tập trung cải tiến vị trí ngồi lái nhằm mang lại cảm giác điều khiển thoải mái và tự tin hơn. Tay lái được thiết kế rộng hơn và đưa nhẹ về phía trước, trong khi vị trí gác chân lùi về sau giúp tăng khả năng kiểm soát khi vào cua hoặc vận hành ở tốc độ cao. Chiều cao yên xe cũng được nâng lên 805 mm, tăng 10 mm so với thế hệ trước, tạo tư thế ngồi chủ động hơn cho người lái.

Bình xăng được thiết kế lại với những đường nét cơ bắp và mạnh mẽ hơn, song vẫn giữ dung tích 15 lít, đáp ứng nhu cầu di chuyển đường dài. Ngoại hình tổng thể của Z650S 2026 trở nên hiện đại và sắc sảo hơn nhờ bộ quây thân xe mới cùng cụm đèn LED trước sau được tinh chỉnh theo ngôn ngữ thiết kế Sugomi đặc trưng của Kawasaki.

Khoang lái nổi bật với màn hình TFT-LCD 4,3 inch hỗ trợ hai giao diện hiển thị, đồng thời tích hợp kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Rideology. Tính năng này cho phép người dùng theo dõi các thông số vận hành của xe cũng như nhận thông báo cuộc gọi và tin nhắn ngay trên màn hình.

Sức mạnh của Kawasaki Z650S 2026 đến từ động cơ xi-lanh đôi song song dung tích 649cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất tối đa 67 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 64 Nm tại 6.700 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số 6 cấp kết hợp ly hợp chống trượt và hỗ trợ sang số, giúp quá trình chuyển số mượt mà hơn trong nhiều điều kiện vận hành. Bộ sang số nhanh (quickshifter) được cung cấp dưới dạng phụ kiện tùy chọn.

Về an toàn, mẫu naked bike này được trang bị tiêu chuẩn hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh cùng kiểm soát lực kéo hai cấp, hỗ trợ tăng độ ổn định khi tăng tốc trên mặt đường có độ bám thấp. Hệ thống phanh trước gồm hai đĩa 300 mm đi kèm kẹp phanh hai piston, trong khi bánh sau sử dụng đĩa 220 mm và kẹp phanh một piston.

Hệ thống treo trên Z650S 2026 gồm phuộc trước dạng ống lồng đường kính 41 mm và giảm xóc đơn phía sau có thể điều chỉnh tải trọng. Với trọng lượng khoảng 190 kg cùng bộ mâm 17 inch đi kèm lốp trước 120/70 và lốp sau 160/60, mẫu xe hứa hẹn mang đến sự cân bằng giữa khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị và độ ổn định ở tốc độ cao.