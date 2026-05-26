Sedan hạng D mạnh 424 mã lực, chỉ tiêu thụ 2 lít xăng/100 km, giá từ hơn 380 triệu đồng

(GLO)- Geely Auto vừa ra mắt mẫu sedan hybrid hoàn toàn mới Galaxy Starshine 7 tại thị trường Trung Quốc với mức giá khởi điểm chỉ từ 98.800 Nhân dân tệ (khoảng 383 triệu đồng).

Geely Galaxy Starshine 7 được định vị ở phân khúc sedan hạng D, cạnh tranh trực tiếp với nhiều mẫu hybrid cỡ trung tại Trung Quốc. So với mức giá đặt trước công bố hồi tháng 4, hãng xe Trung Quốc đã điều chỉnh giá bán chính thức xuống thấp hơn nhằm gia tăng sức cạnh tranh.

Một số phiên bản của Starshine 7 còn được nâng cấp lên cấu hình Max với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD tiêu chuẩn.

Mẫu sedan mới sở hữu thiết kế hiện đại theo ngôn ngữ “Ripple Aesthetics” đặc trưng của dòng Galaxy. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt “Galaxy Waterfall” dạng thác nước đặt dọc, kết hợp dải đèn LED kéo dài toàn chiều ngang phía sau tạo cảm giác cao cấp và công nghệ.

Xe được trang bị bộ mâm đa chấu kích thước 19 inch, góp phần tăng vẻ thể thao và sang trọng. Kích thước tổng thể của Galaxy Starshine 7 đạt 4.958 x 1.915 x 1.505 mm, chiều dài cơ sở 2.852 mm, mang lại không gian nội thất rộng rãi cùng khoang hành lý dung tích 541 lít.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm ở hệ truyền động hybrid Thor Hybrid 2.0 hoàn toàn mới. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L 4 xi-lanh kết hợp mô-tơ điện kép trên bản AWD, cho tổng công suất lên tới 424 mã lực và mô-men xoắn cực đại 526 Nm.

Nhờ cấu hình này, Galaxy Starshine 7 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 5,4 giây – thông số thường chỉ xuất hiện trên các mẫu sedan hiệu suất cao.

Theo Geely, hệ thống hybrid Thor EM đạt hiệu suất nhiệt 47,26%, trong khi mức tiêu hao nhiên liệu khi pin cạn chỉ khoảng 2 lít/100 km. Đây được xem là con số rất ấn tượng với một mẫu sedan cỡ trung sử dụng hệ dẫn động AWD.

Hệ thống pin dung lượng 28,3 kWh cho phép xe chạy hoàn toàn bằng điện khoảng 220 km trên phiên bản AWD và khoảng 230 km đối với bản dẫn động cầu sau dùng mô-tơ đơn.

Khả năng vận hành của xe tiếp tục được cải thiện nhờ hệ thống treo sau độc lập 5 liên kết kết hợp giảm chấn thích ứng biến thiên. Hệ dẫn động điện thông minh e-AWD cũng có khả năng phân bổ lực kéo linh hoạt giữa các bánh nhằm tối ưu độ bám đường và độ ổn định ở tốc độ cao.

Bên cạnh hiệu suất, Geely còn tập trung mạnh vào công nghệ hỗ trợ lái thông minh. Galaxy Starshine 7 được trang bị hệ thống hỗ trợ lái Qianli Haohan H3 với 26 cảm biến cùng nền tảng điện toán hiện đại, thường chỉ xuất hiện trên các mẫu xe có giá khoảng 200.000 Nhân dân tệ.

Các tính năng nổi bật bao gồm hỗ trợ lái bán tự động NOA trên cao tốc, định vị thông minh và đỗ xe tự động.

Khoang cabin được thiết kế theo phong cách hiện đại với bố cục hướng về người lái. Xe sử dụng hệ điều hành giải trí Flyme Auto 2, đi kèm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch cùng màn hình trung tâm 14,6 inch hoặc 15,4 inch tùy phiên bản.

Ngoài ra, mẫu sedan này còn sở hữu màn hình HUD 16,6 inch hiển thị thông tin trên kính lái, tăng trải nghiệm công nghệ cho người dùng.

Đáng chú ý, Geely còn tích hợp robot trợ lý ảo Eva hỗ trợ kết nối NFC, nhận diện cảm xúc và phản hồi theo nhiều ngữ cảnh khác nhau, mang đến trải nghiệm tương tác thông minh tương tự các thiết bị AI hiện đại.