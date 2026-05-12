Mitsubishi Xforce 2026 ra mắt tại Việt Nam: Giá từ 605 triệu đồng, thêm ghế điện, camera 360, tăng sức ép lên Yaris Cross

(GLO)- Với giá bán tăng nhẹ, mẫu SUV cỡ B được bổ sung nhiều trang bị đáng chú ý như ghế lái chỉnh điện, camera 360 độ và đèn LED tiêu chuẩn trên bản thấp, tiếp tục gia tăng sức cạnh tranh trước Toyota Yaris Cross.

Mitsubishi Motors Việt Nam chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của Xforce tại thị trường trong nước. Đây chưa phải bản facelift mà là bản nâng cấp trang bị, đồng thời tinh gọn danh mục sản phẩm xuống còn 3 phiên bản gồm GLX, Luxury và Ultimate. Giá bán khởi điểm từ 605 triệu đồng.

Trong tháng 5, khách hàng mua Mitsubishi Xforce 2026 còn được tặng phiếu nhiên liệu trị giá từ 45-55 triệu đồng tùy phiên bản.

Xforce 2026 bổ sung nhiều trang bị đáng giá

Điểm đáng chú ý nhất trên Mitsubishi Xforce 2026 nằm ở việc bổ sung tiện nghi và công nghệ cho từng phiên bản.

Trong đó, Luxury là phiên bản tầm trung hoàn toàn mới, thay thế cho hai phiên bản Exceed và Premium trước đây.

Ở bản GLX tiêu chuẩn, xe được nâng cấp cụm đèn chiếu sáng LED, đèn sương mù LED và bổ sung cảm biến lùi phía sau. Đây là những trang bị giúp phiên bản “base” trở nên hấp dẫn hơn trong phân khúc SUV cỡ B.

Hai phiên bản cao cấp hơn là Luxury và Ultimate đều được trang bị ghế lái chỉnh điện. Riêng bản Ultimate có thêm camera 360 độ nhằm tăng tính tiện dụng và hỗ trợ người lái trong điều kiện đô thị.

Thiết kế và tiện nghi giữ sức hút

Về ngoại thất, Mitsubishi Xforce 2026 gần như không thay đổi so với trước. Mẫu xe vẫn sở hữu thiết kế góc cạnh hiện đại, khoảng sáng gầm 222 mm thuộc nhóm tốt nhất phân khúc.

Hai phiên bản cao cấp sử dụng mâm 18 inch, trong khi bản tiêu chuẩn dùng mâm 17 inch.

Khoang nội thất tiếp tục là điểm mạnh của Xforce. Hai bản Luxury và Ultimate được trang bị màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch cùng màn hình sau vô-lăng 8 inch.

Bản Ultimate vẫn giữ các trang bị nổi bật như hệ thống âm thanh Yamaha 8 loa, sạc không dây, đèn trang trí nội thất và cốp điện rảnh tay.

Động cơ giữ nguyên, bản cao có ADAS

Mitsubishi Xforce 2026 tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5L cho công suất 105 PS và mô-men xoắn cực đại 141 Nm, kết hợp hộp số CVT cùng hệ dẫn động cầu trước.

Hai phiên bản Luxury và Ultimate được trang bị 4 chế độ lái nhằm tăng khả năng thích ứng với nhiều điều kiện vận hành.

Trong khi đó, gói công nghệ an toàn chủ động ADAS vẫn chỉ xuất hiện trên bản Ultimate với loạt tính năng như cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, ga tự động thích ứng và đèn pha tự động.

Tiếp tục là đối thủ đáng gờm của Yaris Cross

Trong nhóm SUV/crossover cỡ B sử dụng động cơ đốt trong, Mitsubishi Xforce hiện là một trong những mẫu xe có doanh số nổi bật nhất thị trường.

Mẫu xe này thường xuyên cạnh tranh vị trí dẫn đầu doanh số với Toyota Yaris Cross, thậm chí nhiều thời điểm vượt đối thủ để đứng đầu phân khúc.

Theo thống kê, Xforce nằm trong top 10 xe bán chạy nhất Việt Nam hai năm liên tiếp, với doanh số đạt 15.254 xe trong năm 2025 và 14.405 xe trong năm 2024.

Do nhu cầu cao, mẫu xe này từng rơi vào tình trạng khan hàng tại đại lý, đặc biệt trong tháng 3/2026. Tình trạng thiếu xe giao khách cũng tiếp tục xuất hiện tại một số khu vực trong tháng 4 vừa qua.