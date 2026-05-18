Honda Gold Wing 2026 ra mắt tại Malaysia, giá từ 1,45 tỷ đồng

(GLO)- Honda chính thức giới thiệu Gold Wing Tour 2026 tại Malaysia với mức giá giảm đáng kể so với đời trước. Mẫu touring hạng sang tiếp tục duy trì thế mạnh về động cơ boxer 6 xy-lanh, công nghệ an toàn cao cấp cùng loạt tiện nghi dành cho những hành trình dài.

Honda vừa trình làng mẫu mô tô touring cao cấp Gold Wing Tour 2026 tại thị trường Malaysia với giá bán khởi điểm 217.388 Ringgit (khoảng 1,45 tỷ đồng). So với phiên bản 2025, mức giá mới thấp hơn khoảng 5.000 Ringgit, tương đương hơn 33 triệu đồng, cho thấy nỗ lực gia tăng sức cạnh tranh của Honda trong phân khúc xe đường trường hạng sang tại Đông Nam Á.

Ở đời 2026, Gold Wing Tour được bổ sung màu sơn mới Gunmetal Black Metallic, mang phong cách mạnh mẽ và sang trọng hơn. Ngoài thay đổi về màu sắc cùng điều chỉnh giá bán, các thông số kỹ thuật của mẫu xe gần như được giữ nguyên.

Honda Gold Wing từ lâu được xem là biểu tượng trong phân khúc touring nhờ khả năng vận hành êm ái, độ ổn định cao và loạt công nghệ hỗ trợ hiện đại. Xe tiếp tục sử dụng động cơ boxer 6 xy-lanh đối xứng nằm ngang – cấu hình đặc trưng đã gắn liền với dòng Gold Wing từ thời GL1500.

Khối động cơ DOHC 24 van, dung tích lớn và làm mát bằng chất lỏng cho công suất tối đa 124,7 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 170 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số ly hợp kép DCT 7 cấp tích hợp số lùi, sử dụng hai bộ ly hợp đa đĩa ướt nhằm tối ưu khả năng sang số mượt mà khi di chuyển đường dài.

Gold Wing Tour 2026 tiếp tục dùng hệ truyền động trục các-đăng, giúp tăng độ bền và giảm nhu cầu bảo dưỡng so với truyền động xích. Xe sử dụng bánh trước 18 inch đi cùng lốp 130/70, trong khi bánh sau 16 inch kết hợp lốp 200/55 nhằm tăng độ ổn định ở tốc độ cao.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trên mẫu touring này là hệ thống treo điện tử cao cấp. Phía trước là cấu trúc càng kép đặc trưng kết hợp giảm xóc điện tử, còn phía sau dùng giảm xóc đơn có khả năng điều chỉnh tải trọng điện tử. Hệ thống hoạt động đồng bộ với các chế độ lái để hạn chế hiện tượng chúi đầu khi phanh và cải thiện sự ổn định khi chở nặng.

Honda cũng tiếp tục trang bị túi khí cho Gold Wing – công nghệ hiếm gặp trên thị trường mô tô hiện nay. Hệ thống gồm mô-đun túi khí, bộ phận bơm khí và cảm biến va chạm nhằm tăng cường an toàn cho người lái trong các tình huống khẩn cấp.

Về tiện nghi, Gold Wing 2026 hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto tiêu chuẩn, cho phép kết nối điện thoại thông minh qua Bluetooth. Kính chắn gió chỉnh điện có thể thay đổi độ cao và góc nghiêng liên tục để phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.

Dung tích khoang hành lý đạt 121 lít, đủ cho các chuyến đi dài ngày. Hệ thống mở khóa điện tử cho thùng chứa đồ phía sau và hai bên được tích hợp cùng chìa khóa thông minh Smart Key.

Hệ thống phanh trên Gold Wing 2026 sử dụng công nghệ Dual Combined Brake System (D-CBS), tự động phân bổ lực phanh giữa hai bánh thông qua ECU và ABS. Phía trước xe dùng hai đĩa phanh lớn đi kèm kẹp phanh 6 piston, trong khi bánh sau là đĩa đơn với kẹp phanh 3 piston, đáp ứng yêu cầu hãm tốc cho mẫu touring nặng gần 400 kg.

Ngoài ra, xe còn được trang bị 4 chế độ lái, Cruise Control, kiểm soát lực kéo HSTC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA và hai cổng sạc USB. Toàn bộ thông tin vận hành hiển thị trên màn hình TFT-LCD 7 inch.

Honda Gold Wing Tour 2026 có trọng lượng 391 kg, bình xăng dung tích 20 lít và chiều cao yên 745 mm, giúp người lái dễ kiểm soát hơn dù sở hữu thân hình đồ sộ đặc trưng của dòng touring cao cấp.