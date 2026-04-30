Gia Lai: Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực thi hành từ ngày 5-5-2026.

Theo đó, loại phương tiện trông giữ là xe thô sơ, xe mô tô, xe gắn máy (bao gồm xe máy điện), xe ô tô con, xe ô tô khách theo số chỗ ngồi, nằm; xe ô tô tải theo trọng tải và các loại xe khác.

Đặc điểm của nơi trông giữ xe: vị trí, diện tích, số chỗ đỗ xe, có mái che hoặc không có mái che, chất lượng mặt sân, hình thức thu phí, hệ thống camera, thiết bị giám sát an ninh (nếu có), thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Tổ chức quản lý trông giữ xe, nhân viên trông giữ xe. Loại dịch vụ là trông giữ theo lượt ban ngày, trông giữ theo lượt ban đêm, trông giữ theo tháng.

Quyết định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.