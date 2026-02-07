Gia Lai: Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ ra, vào bến xe ô tô và vận tải hành khách bằng taxi

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành các quyết định quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ ra, vào bến xe ô tô và dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh. Các quy định này có hiệu lực từ ngày 15-2-2026.

Cụ thể, Quyết định số 08/2026/QĐ-UBND quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh; áp dụng đối với các bến xe ô tô và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến dịch vụ ra, vào bến xe ô tô.

Theo quy định này, xe khách tuyến cố định gồm: xe ô tô chở người đến 16 chỗ ngồi; trên 16 chỗ ngồi đến 35 chỗ ngồi; trên 35 chỗ ngồi và xe giường nằm.

Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ ra, vào bến xe ô tô sẽ có hiệu lực từ ngày 15-2-2026. Ảnh: M.T

Xe buýt gồm có xe ô tô chở người dưới 12 chỗ ngồi; từ 12 chỗ đến dưới 15 chỗ ngồi; từ 15 chỗ ngồi đến dưới 30 chỗ ngồi; từ 30 chỗ ngồi, chỗ đứng đến dưới 40 chỗ ngồi, chỗ đứng; từ 40 chỗ ngồi, chỗ đứng đến dưới 50 chỗ ngồi, chỗ đứng; từ 50 chỗ ngồi, chỗ đứng đến dưới 60 chỗ ngồi, chỗ đứng; từ 60 chỗ ngồi, chỗ đứng trở lên.

Xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ dưới 3 tấn, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ; có khối lượng toàn bộ từ 3 tấn đến dưới 5 tấn; từ 5 tấn đến dưới 10 tấn; từ 10 tấn đến dưới 15 tấn; từ 15 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 feets; từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feets.

Ngoài ra, các loại xe khác gồm có: xe taxi, xe ô tô con (không kinh doanh vận tải); xe trung chuyển hành khách; các loại xe ô tô chở người (trừ xe tuyến cố định, xe buýt, xe trung chuyển hành khách) đến 16 chỗ; các loại xe ô tô chở người (trừ xe tuyến cố định, xe buýt, xe trung chuyển hành khách) trên 16 chỗ; xe chở người bốn bánh có gắn động cơ; xe mô tô, xe gắn máy.

Ô tô kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi có sức chứa dưới 8 chỗ. Ảnh: Phương Vi

Trong khi đó, theo Quyết định số 09/2026/QĐ-UBND quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh, ô tô kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi có sức chứa dưới 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe).

Phương tiện có nhãn hiệu xe, số chỗ ngồi, năm sản xuất, năng lượng sử dụng.

Chất lượng dịch vụ phụ thuộc vào kiểu loại ô tô, các trang thiết bị phục vụ hành khách lắp trên ô tô, các chính sách ưu đãi cho hành khách. Chi phí đơn giá theo cự ly chuyến đi tính theo km hoặc chuyến.

Quyết định này áp dụng đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi.