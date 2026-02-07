Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Gia Lai: Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ ra, vào bến xe ô tô và vận tải hành khách bằng taxi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành các quyết định quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ ra, vào bến xe ô tô và dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh. Các quy định này có hiệu lực từ ngày 15-2-2026.

Cụ thể, Quyết định số 08/2026/QĐ-UBND quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh; áp dụng đối với các bến xe ô tô và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến dịch vụ ra, vào bến xe ô tô.

Theo quy định này, xe khách tuyến cố định gồm: xe ô tô chở người đến 16 chỗ ngồi; trên 16 chỗ ngồi đến 35 chỗ ngồi; trên 35 chỗ ngồi và xe giường nằm.

quy-dinh-dac-diem-kinh-te-ky-thuat-dich-vu-ra-vao-ben-xe-o-to-va-van-tai-hanh-khach-bang-taxi.jpg
Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ ra, vào bến xe ô tô sẽ có hiệu lực từ ngày 15-2-2026. Ảnh: M.T

Xe buýt gồm có xe ô tô chở người dưới 12 chỗ ngồi; từ 12 chỗ đến dưới 15 chỗ ngồi; từ 15 chỗ ngồi đến dưới 30 chỗ ngồi; từ 30 chỗ ngồi, chỗ đứng đến dưới 40 chỗ ngồi, chỗ đứng; từ 40 chỗ ngồi, chỗ đứng đến dưới 50 chỗ ngồi, chỗ đứng; từ 50 chỗ ngồi, chỗ đứng đến dưới 60 chỗ ngồi, chỗ đứng; từ 60 chỗ ngồi, chỗ đứng trở lên.

Xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ dưới 3 tấn, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ; có khối lượng toàn bộ từ 3 tấn đến dưới 5 tấn; từ 5 tấn đến dưới 10 tấn; từ 10 tấn đến dưới 15 tấn; từ 15 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 feets; từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feets.

Ngoài ra, các loại xe khác gồm có: xe taxi, xe ô tô con (không kinh doanh vận tải); xe trung chuyển hành khách; các loại xe ô tô chở người (trừ xe tuyến cố định, xe buýt, xe trung chuyển hành khách) đến 16 chỗ; các loại xe ô tô chở người (trừ xe tuyến cố định, xe buýt, xe trung chuyển hành khách) trên 16 chỗ; xe chở người bốn bánh có gắn động cơ; xe mô tô, xe gắn máy.

dich-vu-van-tai-hanh-khach-bang-taxi.jpg
Ô tô kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi có sức chứa dưới 8 chỗ. Ảnh: Phương Vi

Trong khi đó, theo Quyết định số 09/2026/QĐ-UBND quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh, ô tô kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi có sức chứa dưới 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe).

Phương tiện có nhãn hiệu xe, số chỗ ngồi, năm sản xuất, năng lượng sử dụng.

Chất lượng dịch vụ phụ thuộc vào kiểu loại ô tô, các trang thiết bị phục vụ hành khách lắp trên ô tô, các chính sách ưu đãi cho hành khách. Chi phí đơn giá theo cự ly chuyến đi tính theo km hoặc chuyến.

Quyết định này áp dụng đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tạo xung lực cho kinh tế tư nhân phát triển

Tạo xung lực cho kinh tế tư nhân phát triển

Doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện, đánh giá đúng thực trạng, tỉnh Gia Lai đã định hướng và tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ mang tính đột phá, tạo xung lực mạnh mẽ giúp khu vực kinh tế tư nhân phát triển, trở thành động lực của nền kinh tế.

Gia Lai: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đường dây 500 kV Bình Định - Krông Buk

Gia Lai: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đường dây 500 kV Bình Định - Krông Buk

Kinh tế

(GLO)- Ngày 20-1, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 273/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư cho Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) thực hiện Dự án Đường dây 500 kV Bình Định - Krông Buk. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 8.200 tỷ đồng.

Khởi công Dự án nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc

Khởi công Dự án nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc

Doanh nghiệp

(GLO)- Sáng 8-1, tại số 1353 đường Hùng Vương (phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai), Công ty CP Xây lắp Công nghiệp Bình Định và Công ty TNHH MTV Phú Tài Lộc (công ty con 100% vốn chủ sở hữu Công ty CP Xây lắp Công nghiệp Bình Định) đã tổ chức lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội Chung cư Phú Tài Lộc.

Công tác quản lý, đầu tư và phát triển khu công nghiệp: Nơi bứt phá, chỗ còn lực cản

Công tác quản lý, đầu tư và phát triển khu công nghiệp: Nơi bứt phá, chỗ còn lực cản

Doanh nghiệp

(GLO)- Năm 2025 là năm thứ 2 UBND tỉnh Gia Lai giao chỉ tiêu về quản lý, đầu tư và phát triển khu công nghiệp cho các chủ đầu tư hạ tầng. Kết quả triển khai cho thấy nhiều tín hiệu tích cực, song vẫn còn không ít chỉ tiêu chưa đạt như kỳ vọng, phản ánh rõ sự phân hóa giữa các khu công nghiệp.

Hỗ trợ hộ kinh doanh trước thời khắc lịch sử

Hỗ trợ hộ kinh doanh trước thời khắc lịch sử

Thời sự - Bình luận

Chỉ còn vài ngày nữa, hàng triệu hộ kinh doanh trên cả nước sẽ chính thức chuyển sang đóng thuế theo doanh thu kê khai thay vì thuế khoán. Dù nhiều tháng qua cơ quan thuế chạy đua hỗ trợ, hướng dẫn, thậm chí 'cầm tay chỉ việc', nhưng trước giờ G, rất nhiều người vẫn ngổn ngang nỗi lo.

null