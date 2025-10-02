Doanh nghiệp vận tải khách tăng cường khai thác tuyến Quy Nhơn-Pleiku

(GLO)- Trong bối cảnh tỉnh Gia Lai vừa sáp nhập, nhu cầu kết nối giữa các địa phương tăng, nhất là trên tuyến Quy Nhơn-Pleiku, thị trường vận tải hành khách trở nên sôi động. Nhiều doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư phương tiện hiện đại, nâng chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Nhu cầu đi lại tăng mạnh

Theo thống kê của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, hiện có 8 doanh nghiệp (DN) khai thác tuyến Quy Nhơn-Pleiku, với tần suất trung bình 20 chuyến/ngày. Các loại xe phổ biến gồm 9 chỗ, 16 chỗ và 29 chỗ. Giá vé dao động trong khoảng 150-220 nghìn đồng/lượt, tùy dòng xe và tiện ích đi kèm.

Nhà xe Trung Nguyên Limousine đón khách tận nhà khi đi tuyến Pleiku-Quy Nhơn và các phường lân cận. Ảnh: Hải Yến

Chỉ trong hơn 2 tháng qua, lưu lượng hành khách trên tuyến này đã tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước. Người dân không chỉ đi lại phục vụ công tác, giao thương mà còn để du lịch, thăm thân.

Ông Nguyễn Văn Cường (xã Chư Păh) chia sẻ: “Mỗi tháng, tôi đi Quy Nhơn ít nhất 2 lần. Trước kia chờ xe khá lâu, dịch vụ cũng hạn chế. Giờ thì các hãng xe chạy liên tục, đi lại thuận tiện hơn nhiều”.

Không chỉ tuyến chính Quy Nhơn-Pleiku, các tuyến kết nối khác như Kon Tum-Quy Nhơn, Đức Cơ-Quy Nhơn hay Buôn Ma Thuột-Quy Nhơn cũng ghi nhận lượng khách tăng rõ rệt, cho thấy nhu cầu giao thương và kết nối vùng ngày càng cao.

Trước nhu cầu lớn từ hành khách, nhiều DN đã mạnh dạn đầu tư phương tiện để khai thác, nhất là tuyến Quy Nhơn-Pleiku. Nhà xe Trung Nguyên Limousine vừa tham gia thị trường với loại xe 9 chỗ ghế massage, kèm dịch vụ đưa đón tận nơi trong nội thành Pleiku và Quy Nhơn.

Ông Nguyễn Văn Thông-Giám đốc DN nhà xe Trung Nguyên Limousine-cho biết: “Chúng tôi hiện có 4 xe, tháng 10 sẽ đưa thêm 6 xe nữa vào phục vụ khách hàng. Nhà xe duy trì 12 chuyến/ngày, cam kết khởi hành đúng giờ và mang lại trải nghiệm chuyên nghiệp”.

Nhân dịp khai trương, nhà xe còn giảm 20% giá vé để khuyến khích người dân trải nghiệm.

Nhà xe Hoàng Thủy Limousine tặng quà cho hành khách. Ảnh: Hải Yến

Nhà xe Hoàng Thủy Limousine khai trương tuyến Pleiku-Quy Nhơn từ ngày 25-9 với dòng xe Limousine Ford Transit 10 chỗ VIP. Xe trang bị ghế massage, wifi tốc độ cao, đồ ăn nhẹ miễn phí. Đặc biệt, nhà xe tổ chức chuyến liên tục từ 2 giờ đến 19 giờ hằng ngày, cứ 15 phút có một chuyến, đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của khách hàng. Nhà xe bán vé, đặt chỗ trên các app vexere.com, TikTok, Facebook.

Dịch vụ chuyên nghiệp, nhiều tiện tích

Sự tham gia của các DN mới tạo ra sức cạnh tranh mạnh mẽ về chất lượng, giá cả và tiện ích đi kèm. Điều này buộc các hãng xe lâu năm cũng phải đầu tư nâng cấp. Điển hình, nhà xe Tuấn Anh (chuyên khai thác tuyến Pleiku-Quy Nhơn) tăng từ 20 lên 34 chuyến/ngày, trong đó có 30 chuyến bằng xe Limousine 9 chỗ.

Nhà xe Tuấn Anh đầu tư thêm nhiều xe Limousine 9 chỗ để tăng chuyến. Ảnh: Hải Yến

Chị Nguyễn Thị Kim Dung (ở xã Mang Yang) cho biết: “Trước kia đi Quy Nhơn chủ yếu là xe 16 chỗ, nhiều khi phải chờ ghép khách rất lâu. Nay có thêm các hãng bố trí xe Limousine chạy liên tục, lại có dịch vụ đưa đón tận nơi nên đi lại tiện hơn hẳn. Tôi thích nhất là được đi xe có ghế massage, đi đường dài nhưng không thấy mệt”.

Ở góc nhìn khác, anh Trần Văn Lợi (phường Pleiku) đánh giá: “Dùng dịch vụ xe cao cấp giúp tiết kiệm thời gian và tạo cảm giác chuyên nghiệp khi đi công tác. Giá vé có cao hơn một chút nhưng hoàn toàn xứng đáng”.

Điểm nổi bật là sự thay đổi trong chất lượng phục vụ. Các DN không chỉ đầu tư phương tiện hiện đại mà còn chú trọng đến yếu tố trải nghiệm: Từ không gian phòng chờ, thái độ nhân viên đến tiện ích đi kèm.

Nhiều chương trình khuyến mãi như giảm giá, tặng quà lưu niệm cũng được triển khai, tạo thêm sự hài lòng cho hành khách. Một số DN còn mở rộng dịch vụ đưa đón tận nơi, hỗ trợ hành khách tại phường Pleiku, Quy Nhơn và các phường lân cận.

Thực tế cho thấy, sự cạnh tranh tích cực đã giúp thị trường vận tải hành khách của tỉnh thêm sôi động. Người dân không chỉ được thụ hưởng dịch vụ chất lượng cao, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành vận tải địa phương. Đây cũng là động lực để các DN tiếp tục đầu tư, đổi mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của hành khách.