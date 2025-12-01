Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Gia Lai thu hút thêm 5 dự án mới, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 2.834 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
T.SỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 1-12, ông Nguyễn Văn Châu, Phó Giám đốc Sở Tài chính cho hay, trong tháng 11, Gia Lai tiếp tục thu hút thêm 5 dự án mới của các nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 2.834 tỷ đồng.

1.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư Dự án khu văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch 1 tại xã Cát Tiến cho Công ty TNHH Blooming Sky. Ảnh: Tiến sỹ

Lũy kế 11 tháng năm 2025, toàn tỉnh thu hút 172 dự án đầu tư mới, vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao 7 dự án. Tổng vốn mà các tập đoàn, DN đăng ký đầu tư hơn 157.049 tỷ đồng, trong đó có 156 dự án của các nhà đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký hơn 121.365 tỷ đồng và 16 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư gần 35.684 tỷ đồng.

Ngoài ra, có 166 dự án của các nhà đầu tư điều chỉnh tăng vốn đầu tư tăng thêm hơn 6.899 tỷ đồng. Điều này cho thấy, cơ hội đầu tư phát triển bền vững tại Gia Lai là rất lớn.

tang-qua-cho-nha-dau-tu-chlv-duc.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trao quà lưu niệm cho các nhà đầu tư đến từ CHLB Đức. Ảnh: Tiến sỹ

Trong tổng số 172 dự án đầu tư đầu tư mới, có 82 dự án đầu tư trên lĩnh vực công nghiệp; 24 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng, hạ tầng; 20 dự án thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ, du lịch; 41 dự án thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; 5 dự án thuộc lĩnh vực bất động sản, kinh tế đô thị. Về địa bàn đăng ký đầu tư, có 42/172 dự án của các tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp; 41/172 dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp và 89 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ngân hàng chung sức ổn định đời sống, sản xuất sau bão lũ

Ngân hàng chung sức ổn định đời sống, sản xuất sau bão lũ

Tài chính

(GLO)- Sau bão lũ, nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh rà soát, xem xét cơ cấu lại nợ và giãn thời gian thanh toán cho khách hàng bị thiệt hại do bão lũ. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai nhiều gói tín dụng lãi suất ưu đãi, tạo điều kiện để người dân tiếp cận vốn, sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp nỗ lực gượng dậy sau bão lũ

Doanh nghiệp nỗ lực gượng dậy sau bão lũ

Doanh nghiệp

(GLO)- Bão vừa tan, lũ dữ lại ập đến khiến nhiều doanh nghiệp (DN) ở tỉnh Gia Lai rơi vào tình cảnh “thiệt hại kép”. Nhà xưởng ngập sâu trong nước, máy móc hư hỏng hàng loạt, hàng hóa chờ xuất chìm trong bùn non…, hoạt động sản xuất kinh doanh bị tê liệt.

26 hộ dân xã Kim Sơn tham gia dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ bò thịt vỗ béo

26 hộ dân xã Kim Sơn tham gia dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ bò thịt vỗ béo

Kinh tế

(GLO)- UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết sản xuất chăn nuôi và tiêu thụ bò thịt vỗ béo tại xã Kim Sơn. Dự án do hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân chủ trì, nhằm hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm và góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Một dự án điện gió ở tỉnh Gia Lai. Ảnh: Tiến sỹ

Gia Lai mời gọi đầu tư dự án nhà máy điện gió Hòn Trâu

Kinh tế

(GLO)- Sở Tài chính tỉnh Gia Lai vừa có Thông báo số 186/TB-STC mời các nhà đầu tư quan tâm đối với Dự án nhà máy điện gió Hòn Trâu (giai đoạn 1) tại địa bàn các xã, phường: Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Tây, Bình Dương, Ngô Mây, Cát Tiến, Tuy Phước Đông, Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Dịch vụ sửa xe máy quá tải sau lũ

Dịch vụ sửa xe máy quá tải sau lũ

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Trận lũ lịch sử vừa qua khiến hàng nghìn phương tiện của người dân bị ngập, hư hỏng, kéo theo nhu cầu sửa chữa các loại xe tăng đột biến. Các tiệm sửa xe và trung tâm bảo hành quá tải, nhiều nơi phải từ chối nhận thêm vì không đủ nhân lực.

null