Gia Lai thu hút thêm 5 dự án mới, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 2.834 tỷ đồng

(GLO)- Ngày 1-12, ông Nguyễn Văn Châu, Phó Giám đốc Sở Tài chính cho hay, trong tháng 11, Gia Lai tiếp tục thu hút thêm 5 dự án mới của các nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 2.834 tỷ đồng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư Dự án khu văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch 1 tại xã Cát Tiến cho Công ty TNHH Blooming Sky. Ảnh: Tiến sỹ

Lũy kế 11 tháng năm 2025, toàn tỉnh thu hút 172 dự án đầu tư mới, vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao 7 dự án. Tổng vốn mà các tập đoàn, DN đăng ký đầu tư hơn 157.049 tỷ đồng, trong đó có 156 dự án của các nhà đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký hơn 121.365 tỷ đồng và 16 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư gần 35.684 tỷ đồng.

Ngoài ra, có 166 dự án của các nhà đầu tư điều chỉnh tăng vốn đầu tư tăng thêm hơn 6.899 tỷ đồng. Điều này cho thấy, cơ hội đầu tư phát triển bền vững tại Gia Lai là rất lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trao quà lưu niệm cho các nhà đầu tư đến từ CHLB Đức. Ảnh: Tiến sỹ

Trong tổng số 172 dự án đầu tư đầu tư mới, có 82 dự án đầu tư trên lĩnh vực công nghiệp; 24 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng, hạ tầng; 20 dự án thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ, du lịch; 41 dự án thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; 5 dự án thuộc lĩnh vực bất động sản, kinh tế đô thị. Về địa bàn đăng ký đầu tư, có 42/172 dự án của các tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp; 41/172 dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp và 89 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp