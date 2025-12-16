An Lão phát huy hiệu quả mô hình trồng dừa xiêm hữu cơ

(GLO)- Thực hiện định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất, nhiều nông hộ trên ở xã An Lão (tỉnh Gia Lai) đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, hình thành mô hình sản xuất hàng hóa gắn với chuỗi giá trị. Trong số đó có mô hình trồng và tiêu thụ dừa xiêm hữu cơ.

Tiêu biểu là mô hình trồng và tiêu thụ dừa xiêm hữu cơ của ông Nguyễn Văn Khoa (thôn Thanh Sơn)-đang được xem là điểm sáng, góp phần mở hướng phát triển kinh tế bền vững cho vùng gò đồi.

Ông Nguyễn Văn Khoa chăm sóc vườn dừa của gia đình chuẩn bị cho thu hoạch. Ảnh: Minh Khoa

Xã An Lão có khí hậu ổn định, đất đai phù hợp trồng cây ăn quả, nhất là dừa xiêm; cùng với hạ tầng giao thông, điện-nước được đầu tư đồng bộ, tạo thuận lợi phát triển cây trồng giá trị cao.

Nắm bắt lợi thế đó, năm 2020, ông Nguyễn Văn Khoa đầu tư trồng 200 cây dừa xiêm hữu cơ trên diện tích 5.000 m², với tổng vốn hơn 400 triệu đồng, gồm chi phí khoan giếng, hệ thống tưới tự động, máy bơm, bể chứa nước, cây giống, vật tư hữu cơ và nhân công.

Điểm đáng chú ý của mô hình là được xây dựng theo liên kết “6 nhà”: Nhà nước-nhà nông-nhà khoa học-doanh nghiệp-ngân hàng-nhà phân phối.

Thông qua Hội Nông dân xã, ông Khoa được hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH, Quỹ Hỗ trợ nông dân; đồng thời được tập huấn kỹ thuật bởi ngành nông nghiệp và các đơn vị chuyên môn.

Sản phẩm dừa xiêm được doanh nghiệp và HTX ký kết bao tiêu, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, tem truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn OCOP, giúp bảo đảm đầu ra ổn định, nâng cao giá trị sản phẩm.

Đầu năm 2025, vườn dừa cho thu hoạch ổn định, giá bán 7.000-10.000 đồng/trái, doanh thu gần 200 triệu đồng. Dự kiến năm 2026, khi cây vào giai đoạn cho trái mạnh với năng suất 100-120 trái/cây/năm, doanh thu có thể đạt trên 250 triệu đồng/năm, hoàn vốn và bắt đầu sinh lãi.

Dự án an toàn với môi trường nhờ sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học; đồng thời tạo việc làm thời vụ cho lao động địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH xã An Lão.

Ông Đinh Văn Nhiêm-Chủ tịch Hội Nông dân xã An Lão-cho biết, mô hình của ông Nguyễn Văn Khoa phù hợp chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hướng đến sản xuất hàng hóa gắn với thị trường; địa phương đang kiến nghị hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, xây dựng nhãn hiệu tập thể dừa xiêm An Lão và tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận vốn ưu đãi.

Với sự chủ động của người dân và sự đồng hành của các cấp, mô hình trồng dừa xiêm hữu cơ ở xã An Lão hứa hẹn trở thành sản phẩm đặc trưng, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nông dân vùng gò đồi.