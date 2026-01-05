Gia Lai: Hợp tác xã thúc đẩy liên kết, nâng cao thu nhập cho nông dân

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phát huy vai trò liên kết sản xuất nhằm tiêu thụ nông sản cho các thành viên và bà con nông dân. Qua đó, nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho người dân.

Hiệu quả từ liên kết sản xuất

Với việc chủ động liên kết cung ứng vật tư đầu vào và bao tiêu sản phẩm cho các thành viên, HTX Sản xuất kinh doanh - dịch vụ nông nghiệp Tâm Thành (xã Ia Hrung) hoạt động ổn định, mang lại hiệu quả.

Ông Phan Văn Hoàng - Giám đốc HTX Sản xuất kinh doanh - dịch vụ nông nghiệp Tâm Thành (bên trái) cùng với thành viên Phạm Huy Hợi thăm vườn cà phê canh tác theo tiêu chuẩn 4C. Ảnh: H.T

Giám đốc HTX Phan Văn Hoàng cho biết: HTX hiện có 157 thành viên, canh tác hơn 320 ha cà phê và một số diện tích cây ăn quả. Ngoài cung ứng vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý, HTX đã xây dựng 2 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ cà phê với Công ty TNHH Sơn Huyền Phát (xã Ia Hrung) và Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (phường An Phú).

Theo đó, các hộ thành viên HTX được hỗ trợ sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C và được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm.

Hằng năm, HTX phối hợp với doanh nghiệp thu mua cà phê cho thành viên với mức giá cao hơn thị trường khoảng 350 nghìn đồng/tấn, gồm 200 nghìn đồng hỗ trợ chi phí vận chuyển và 150 nghìn đồng chênh lệch giá.

“Nhờ sản xuất theo tiêu chuẩn 4C, năng suất cà phê luôn ổn định ở mức hơn 4 tấn nhân/ha. Mỗi năm, người trồng cà phê lãi khoảng 300 - 350 triệu đồng/ha” - ông Hoàng cho biết.

Là thành viên HTX, ông Phạm Huy Hợi (thôn 1, xã Ia Hrung) chia sẻ: Gia đình tôi có 1,2 ha cà phê. Từ khi tham gia HTX, sản phẩm được bao tiêu ổn định, giá bán cao hơn thị trường nên thu nhập tăng rõ rệt.

Thành viên Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh - dịch vụ nông nghiệp Tâm Thành trồng cà phê theo tiêu chuẩn 4C. Ảnh: H.T

Với cách làm tương tự, HTX Nông nghiệp II Nhơn Thọ (phường An Nhơn Nam) đã giúp người dân sản xuất lúa giống có thu nhập ổn định. Ông Phạm Văn Tân - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc HTX - cho hay: HTX có 937 hộ thành viên, canh tác hơn 300 ha lúa nước và trên 200 ha rau màu.

HTX thường xuyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp để hỗ trợ kỹ thuật, cung ứng vật tư đầu vào đảm bảo chất lượng, giảm chi phí sản xuất; đồng thời liên kết bao tiêu sản phẩm với giá ổn định.

Điểm nhấn của HTX là mô hình liên kết sản xuất lúa giống quy mô lớn với Công ty TNHH ThaiBinh Seed - Chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên (TP. Đà Nẵng).

Hằng năm, gần 600 hộ tham gia canh tác khoảng 200 ha lúa, năng suất bình quân đạt 7,5 tấn/ha. Đặc biệt, giá thu mua cao hơn thị trường 25 - 30%. Sau khi trừ chi phí, bà con nông dân lãi trên 46 triệu đồng/ha.

Tham gia HTX từ những ngày đầu thành lập, ông Đặng Hữu Thọ (tổ dân phố Thọ Lộc 1, phường An Nhơn Nam) cho biết: Gia đình canh tác 0,5 ha lúa, được HTX hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm nên thu nhập ổn định.

Trong khi đó, HTX Nông nghiệp Phước Hưng (xã Tuy Phước Bắc) cũng nổi bật với mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa giống theo cánh đồng lớn.

Theo ông Trần Tăng Long - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc HTX, những năm gần đây, diện tích liên kết đạt từ 170 - 500 ha, sản lượng thu mua bình quân trên 1.200 tấn/năm, có năm đạt 2.500 tấn. Doanh thu hằng năm gần 14 tỷ đồng. Năm 2024, HTX được vinh danh Top 100 HTX tiêu biểu toàn quốc, đạt giải thưởng “Ngôi sao HTX”.

Thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển

Toàn tỉnh hiện có 784 HTX và 1.094 tổ hợp tác. Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, thúc đẩy liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa HTX với doanh nghiệp.

Trên địa bàn tỉnh có 62 HTX liên kết sản xuất với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, hình thành 272 chuỗi liên kết cây trồng với tổng diện tích gần 250.000 ha; phát triển 31 chuỗi cung ứng thực phẩm nông - lâm - thủy sản an toàn. Có hơn 174 nghìn hộ dân tham gia liên kết với 105 HTX, 3 tổ hợp tác và 178 doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Thương - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường) thông tin: Toàn tỉnh hiện có 579 HTX nông nghiệp với gần 196 nghìn thành viên. Nhiều HTX đã chủ động xây dựng chuỗi liên kết theo hướng nâng cao giá trị và chất lượng nông sản.

Sản phẩm ngày càng chất lượng, mẫu mã, bao bì được cải thiện; qua đó thu hút doanh nghiệp liên kết đầu tư, mở rộng vùng nguyên liệu, tạo việc làm cho lao động nông thôn.

Ông Ngô Thanh Lý - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh - cho hay: Dù đã có nhiều chuyển biến tích cực, song kinh tế hợp tác vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng.

Thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh sẽ tiếp tục tập huấn nâng cao năng lực quản trị, hỗ trợ HTX xúc tiến thương mại, phát triển các mô hình liên kết doanh nghiệp - HTX - nông dân gắn với ứng dụng công nghệ cao và chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực, qua đó tạo động lực thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững.