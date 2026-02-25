Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Đề xuất nâng mức hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp lên 95%

NHÃ UYÊN (theo Báo Chính phủ, DN&TT)

(GLO)- Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp (BHNN). Theo dự thảo, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc hộ nghèo sẽ được hỗ trợ tối đa 95% phí bảo hiểm, tăng 5% so với hiện hành.

Cùng với đó, cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được đề xuất nâng lên 50% (tăng 30%); các tổ chức sản xuất nông nghiệp được nâng mức hỗ trợ lên 30% (tăng 10%).

Việc điều chỉnh nhằm khuyến khích nông dân và doanh nghiệp tham gia BHNN trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp đối mặt rủi ro ngày càng lớn do thiên tai, dịch bệnh. Ảnh: M.P

Việc điều chỉnh này nhằm mở rộng độ bao phủ của chính sách, khuyến khích nông dân và doanh nghiệp tham gia BHNN trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp đối mặt rủi ro ngày càng lớn do thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu.

Theo tính toán trên cơ sở đề xuất của các địa phương, tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước ước khoảng 151,8 tỷ đồng mỗi năm.

Tại dự thảo này, Bộ Tài chính còn đề xuất mở rộng đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ nhằm thực hiện hiệu quả chính sách. Cụ thể, ngoài các nhóm cây trồng (lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê, cây ăn quả, rau); vật nuôi (trâu, bò, lợn, gia cầm); nuôi trồng thủy sản (tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra) đang áp dụng, đối tượng bảo hiểm được mở rộng là sản phẩm nông nghiệp chủ lực của từng địa phương, phù hợp đặc thù vùng miền.

Ngoài các nhóm cây trồng, vật nuôi và thủy sản đang áp dụng, chính sách mới sẽ mở rộng sang các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của từng địa phương. Ảnh: Nhã Uyên

Dự thảo Nghị định mới cũng quy định tổ chức tín dụng có thể cung cấp khoản vay cho các tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp để đóng khoản phí bảo hiểm ngoài phần phí bảo hiểm được ngân sách nhà nước hỗ trợ, hợp đồng bảo hiểm có thể được coi là phần bảo đảm cho khoản vay (nếu có). Quy định này nhằm mục đích an sinh xã hội, khuyến khích tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp tham gia BHNN.

Được biết, BHNN là loại hình bảo hiểm cho đối tượng sản xuất trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. Theo đó, bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

