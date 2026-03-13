Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Ngày 13-3, giá cà phê và hồ tiêu trong nước cùng “lao dốc”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; congthuong.vn)

(GLO)- Thị trường nông sản trong nước ngày 13-3 ghi nhận sự “lao dốc” của giá cà phê và hồ tiêu. Nếu hồ tiêu hôm nay giảm sâu 2.000-2.500 đồng/kg thì cà phê mất tới 3.000-3.700 đồng/kg.

Hiện giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm đang được thương lái thu mua ở mức 91.600-92.700 đồng/kg. Trong đó, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng giảm 3.000 đồng/kg, xuống còn 92.700 đồng/kg. Còn tại Lâm Đồng, cà phê có giá 91.600 đồng/kg, giảm sâu 3.700 đồng/kg.

ngay-13-3-gia-ca-phe-va-ho-tieu-trong-nuoc-cung-lao-doc.jpg
Giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm đang được thương lái thu mua ở mức 91.600-92.700 đồng/kg. Ảnh: M.T

Trong khi đó, sau khi giảm, giá tiêu trong nước hôm nay dao động trong khoảng 142.000-144.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá hồ tiêu tại Gia Lai và Đồng Nai xuống mức 142.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg. Cùng mức giảm, giá hồ tiêu tại TP. Hồ Chí Minh hiện có giá 143.000 đồng/kg.

ho-tieu-lao-doc.jpg
Giá hồ tiêu hôm nay giảm sâu 2.000-2.500 đồng/kg. Ảnh: M.T

Tương tự, tại Đắk Lắk và Lâm Đồng, hồ tiêu giao dịch ở mốc 144.000 đồng/kg, giảm sâu 2.500 đồng.

Trên thị trường thế giới, cà phê phục hồi trở lại sau phiên sụt giảm sâu ngày hôm qua. Giá cà phê Robusta tại London tăng đồng loạt trong các kỳ giao hàng.

Giá tiêu xuất khẩu tiếp tục ghi nhận biến động nhẹ từ thị trường Indonesia. Các thị trường khác đều duy trì mức giá ổn định so với phiên giao dịch trước.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Giá điều tăng, nông dân vùng biên Gia Lai vui nhưng vẫn lo mưa.

Giá hạt điều tăng, nông dân vùng biên Gia Lai vẫn lo

Kinh tế

(GLO)- Thời điểm đầu vụ thu hoạch, giá hạt điều tươi tại các xã vùng biên Gia Lai dao động trong khoảng 35-37 ngàn đồng/kg, cao hơn những năm trước, mang lại kỳ vọng thu nhập khá cho bà con nông dân. Tuy vậy, mưa trái mùa xuất hiện đúng thời điểm cây ra bông, đậu trái khiến nhiều vườn điều rụng bông, làm dấy lên nỗi lo giảm năng suất.

Linh hoạt điều tiết nước tưới để “né hạn”.

Gia Lai: Linh hoạt điều tiết nước tưới để “né hạn”

Kinh tế

(GLO)- Cao điểm mùa khô đã bắt đầu ở phía Tây tỉnh, trùng với giai đoạn quyết định năng suất cây trồng, nhất là cà phê. Chủ động né hạn, các đơn vị liên quan, chính quyền các địa phương và người dân cùng thực hiện phương án điều tiết nước linh hoạt, bảo đảm sản xuất.

Mùa gọt mì trên núi

Mùa thu hoạch mì trên núi

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Khi vùng cao nguyên phía Tây tỉnh Gia Lai bước vào cao điểm mùa khô cũng là lúc bà con dân tộc thiểu số lên núi thu hoạch mì xắt lát phơi khô. Tiếng cười nói hân hoan giữa núi đồi tạo nên bức tranh lao động với những sắc màu tươi mới đầu năm.

Ngư dân trúng cá ngừ đại dương sau chuyến biển xuyên Tết

Ngư dân Gia Lai trúng cá ngừ đại dương sau chuyến biển xuyên Tết

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Kết thúc chuyến biển xuyên Tết Bính Ngọ, nhiều tàu câu cá ngừ đại dương lần lượt nối nhau cập Cảng cá Tam Quan (tỉnh Gia Lai) trong không khí rộn ràng, phấn khởi với khoang thuyền đầy ắp cá. “Lộc biển” đầu xuân đang tiếp thêm động lực để ngư dân vững vàng bám ngư trường với nhiều kỳ vọng.

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Sau mùa hoa Tết nhiều biến động, người trồng mai ở 2 phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) lại tất bật bước vào vụ chăm sóc mới. Những công đoạn “đại phẫu” như xuống lá, tỉa cành, thay đất được thực hiện khẩn trương, gửi gắm kỳ vọng vào một mùa hoa Tết năm sau khởi sắc hơn.

null