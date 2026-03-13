Ngày 13-3, giá cà phê và hồ tiêu trong nước cùng “lao dốc”

(GLO)- Thị trường nông sản trong nước ngày 13-3 ghi nhận sự “lao dốc” của giá cà phê và hồ tiêu. Nếu hồ tiêu hôm nay giảm sâu 2.000-2.500 đồng/kg thì cà phê mất tới 3.000-3.700 đồng/kg.

Hiện giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm đang được thương lái thu mua ở mức 91.600-92.700 đồng/kg. Trong đó, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng giảm 3.000 đồng/kg, xuống còn 92.700 đồng/kg. Còn tại Lâm Đồng, cà phê có giá 91.600 đồng/kg, giảm sâu 3.700 đồng/kg.

Giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm đang được thương lái thu mua ở mức 91.600-92.700 đồng/kg. Ảnh: M.T

Trong khi đó, sau khi giảm, giá tiêu trong nước hôm nay dao động trong khoảng 142.000-144.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá hồ tiêu tại Gia Lai và Đồng Nai xuống mức 142.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg. Cùng mức giảm, giá hồ tiêu tại TP. Hồ Chí Minh hiện có giá 143.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu hôm nay giảm sâu 2.000-2.500 đồng/kg. Ảnh: M.T

Tương tự, tại Đắk Lắk và Lâm Đồng, hồ tiêu giao dịch ở mốc 144.000 đồng/kg, giảm sâu 2.500 đồng.

Trên thị trường thế giới, cà phê phục hồi trở lại sau phiên sụt giảm sâu ngày hôm qua. Giá cà phê Robusta tại London tăng đồng loạt trong các kỳ giao hàng.

Giá tiêu xuất khẩu tiếp tục ghi nhận biến động nhẹ từ thị trường Indonesia. Các thị trường khác đều duy trì mức giá ổn định so với phiên giao dịch trước.