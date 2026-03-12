Tạm đóng cổng phụ đường Hàm Tử tại Cảng cá Quy Nhơn

(GLO) - Ban Quản lý Cảng cá Quy Nhơn vừa có thông báo về việc tạm thời đóng cổng phụ đường Hàm Tử tại địa chỉ 26 Hàm Tử (phường Quy Nhơn) nhằm phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự và kiểm soát ra vào cảng trong thời gian đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 5 làm việc tại Việt Nam.

Theo đó, thực hiện Công văn số 1852/SNNMT-TS ngày 27-2-2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về triển khai các nhiệm vụ cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Cảng cá Quy Nhơn sẽ tạm thời đóng cổng phụ tại địa chỉ 26 Hàm Tử, phường Quy Nhơn từ ngày 9 đến 19-3-2026.

Tàu thuyền ra vào Cảng cá Quy Nhơn phải thực hiện đúng và đầy đủ mọi quy định hiện hành. Ảnh: N.N

Trong thời gian này, các tổ chức, cá nhân ra vào cảng thực hiện qua cổng chính tại số 34A Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Song song với việc tạm đóng cổng phụ, Ban Quản lý yêu cầu Cảng cá Quy Nhơn và Cảng cá Đề Gi tăng cường triển khai các nhiệm vụ phục vụ làm việc với đoàn Thanh tra EC.

Hai cảng trên phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, duy trì lực lượng trực đầy đủ, thực hiện đúng quy định về trang phục và sẵn sàng cung cấp hồ sơ khi đoàn kiểm tra yêu cầu.

Các cảng cá cũng cần rà soát, sắp xếp hồ sơ liên quan đến kiểm soát tàu cá xuất-nhập bến, giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ tại cảng và hồ sơ xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản từ khai thác. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng như Chi cục Thủy sản, Bộ đội Biên phòng và các tổ IUU trong công tác kiểm tra tàu cá, bảo đảm an ninh trật tự và vệ sinh môi trường khu vực cảng.

Ban Quản lý Cảng cá cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động trong cảng thực hiện nghiêm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, không để thủy sản trực tiếp trên nền cảng, không sơ chế hoặc giết mổ trong khu vực cảng; đồng thời bảo đảm các tàu cá thuộc diện bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) duy trì kết nối liên tục.

Các cảng cá tiến hành rà soát, sắp xếp hồ sơ, sẵn sàng phục vụ yêu cầu thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC). Ảnh: N.N

Việc tăng cường kiểm soát tại các cảng cá nhằm phục vụ công tác thanh tra của EC, góp phần cùng cả nước nỗ lực gỡ “thẻ vàng” đối với thủy sản khai thác của Việt Nam.