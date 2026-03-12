Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Cát Trinh hơn 2.554 tỷ đồng

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Cát Trinh (xã Phù Cát).

Theo quyết định, nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội.

Dự án có mục tiêu đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp nhằm thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư, sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển công nghiệp và kinh tế - xã hội của địa phương.

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Cát Trinh.

Dự án có diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 368,1 ha. Các hạng mục đầu tư gồm: san nền; xây dựng hệ thống giao thông nội bộ; hệ thống cấp điện, cấp nước; hệ thống thoát nước mưa và nước thải; hệ thống viễn thông, chiếu sáng; cây xanh và các công trình phòng cháy chữa cháy.

Sau khi hoàn thiện, khu công nghiệp sẽ cung cấp quỹ đất công nghiệp đã đầu tư hạ tầng để cho thuê, đồng thời cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sản xuất và quản lý doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 2.554 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư hơn 383,1 tỷ đồng, phần còn lại khoảng 2.170,9 tỷ đồng được huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

Dự án có thời hạn hoạt động 70 năm kể từ khi có quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Dự kiến, dự án sẽ hoàn tất các thủ tục có liên quan và đi vào khai thác, vận hành vào quý I-2030.

Khu công nghiệp Cát Trinh được định hướng thu hút các ngành nghề sản xuất theo mô hình khu công nghiệp đa ngành, phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt và bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường.