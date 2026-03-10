Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức bầu cử thành công

(GLO)- Kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã An Vinh và An Lão vào sáng 10-3, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt đề nghị 2 địa phương đảm bảo các điều kiện để tổ chức bầu cử thành công.

Triển khai cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, xã An Vinh và An Lão đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đảm bảo theo đúng luật định và thời gian, kế hoạch.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt (áo xanh) kiểm tra công tác bầu cử ở xã An Vinh. Ảnh: Đức Hải

Trong đó, qua quy trình 3 bước hiệp thương, xã An Vinh đã giới thiệu 24 người ứng cử tại 8 đơn vị bầu cử để bầu 16 đại biểu HĐND xã. Toàn xã có hơn 4.400 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 12 khu vực bầu cử.

Đối với xã An Lão, sau hiệp thương có 34 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã tại 6 đơn vị bầu cử để bầu 20 đại biểu. Toàn xã có hơn 7.100 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 15 khu vực bầu cử.

Các địa phương sẵn sàng cho ngày bầu cử. Ảnh: Phi Long

Cùng với đó, 2 địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Ban bầu cử ĐBQH đơn vị số 3 và Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 6 trong triển khai công tác bầu cử. Đến nay, các địa phương đã cơ bản hoàn tất điều kiện, đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử vào ngày 15-3 tới.

Qua làm việc, kiểm tra thực tế tại 2 địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt ghi nhận, biểu dương công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả trong triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của xã An Vinh và xã An Lão.

Đồng chí Trương Văn Đạt nêu rõ: Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và chỉ còn 5 ngày nữa là diễn ra bầu cử với nhiều điểm mới, vì vậy, 2 địa phương cần tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện với quyết tâm chính trị cao nhất để tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn, đảm bảo bầu đúng, bầu đủ.

Trong đó, tiếp tục rà soát, đối chiếu danh sách cử tri, cấp phát thẻ cử tri và bảo quản tốt các tài liệu liên quan trong ngày bầu cử; tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

Đồng thời, chú trọng bố trí đội ngũ cán bộ hài hòa, hợp lý tại các tổ bầu cử để phục vụ công tác bầu cử; cần hướng dẫn cụ thể, chi tiết các quy định, hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia về quy trình, quy định bỏ phiếu và kiểm phiếu cho thành viên các tổ bầu cử; phối hợp chặt chẽ với Ban bầu cử ĐBQH và Ban bầu cử đại biểu HĐND, đảm bảo hoàn thành sớm và đúng kết quả bầu cử.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt làm việc với Ủy ban bầu cử xã An Lão. Ảnh: Phi Long

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng đề nghị 2 địa phương tiếp tục đẩy mạnh, đa dạng các hình thức thông tin, tuyên truyền, nhất là trong vùng dân tộc thiểu số nhằm tạo khí thế vui tươi, nô nức trong các tầng lớp nhân dân hướng tới ngày hội non sông; vận động toàn dân tích cực tham gia đi bầu cử vào Chủ nhật, ngày 15-3.