Gần 5.700 thanh niên Gia Lai hăng hái lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, trong không khí rộn ràng đầu xuân, gần 5.700 thanh niên ưu tú tỉnh Gia Lai đồng loạt lên đường nhập ngũ tại 14 điểm giao, nhận quân. Với khí thế phấn khởi, tuổi trẻ Gia Lai quyết tâm viết tiếp truyền thống quê hương, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tham dự Lễ giao, nhận quân điểm số 2 của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông (Tượng đài Chiến Thắng, thuộc phường Quy Nhơn) có các đồng chí: Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Thượng tướng Trương Thiên Tô - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Lương Đình Chung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham dự Lễ giao, nhận quân điểm số 2 của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông tại Tượng đài Chiến Thắng. Ảnh: H.P

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thắp đuốc truyền thống, tiếp lửa cho TN trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: H.P

Chỉ tiêu giao quân năm 2026 cho 6 xã, phường tại Điểm giao nhận quân số 2 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông là 368 thanh niên (TN); trong đó có 319 TN nhập ngũ vào quân đội và 49 TN thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Về chất lượng TN nhập ngũ, có 92 TN có trình độ cao đẳng, đại học và có 8 đảng viên.

Thanh niên Nguyễn Anh Khoa (23 tuổi, phường Quy Nhơn) khẳng định sẽ phát huy truyền thống của quê hương, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: H.P

Thay mặt 368 TN phát biểu cảm tưởng trước giờ lên đường nhập ngũ, anh Nguyễn Anh Khoa (23 tuổi, phường Quy Nhơn) bày tỏ: “Chúng tôi hiểu phía trước là môi trường mới với nhiều khó khăn, thử thách; sẽ có những lúc nhớ nhà, nhớ quê hương và vòng tay yêu thương của gia đình.

Tuy nhiên, với lòng yêu nước và niềm tự hào của tuổi trẻ Gia Lai trung dũng, kiên cường, chúng tôi nguyện biến những tình cảm đó thành động lực để phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân đội, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Đồng chí Lê Hoài Trung tặng hoa, động viên thanh niên trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: H.P

Thượng tướng Trương Thiên Tô trao hoa, gửi gắm niềm tin tới các tân binh tại Lễ giao, nhận quân. Ảnh: H.P

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tặng hoa, động viên thanh niên phát huy truyền thống quê hương anh hùng, vững bước vào môi trường quân ngũ. Ảnh: H.P

Vừa mới đón người con trai lớn hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trở về trước Tết, bà Lê Thị Tích (phường Quy Nhơn Đông) lại tiếp tục tiễn người con trai thứ hai là Nguyễn Lê Thành (18 tuổi) lên đường nhập ngũ. Trong gia đình có hai anh em trai, niềm tự hào nối tiếp niềm tự hào khi cả hai đều ý thức trách nhiệm, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.

Noi gương anh, Nguyễn Lê Thành viết đơn xung phong nhập ngũ. Ảnh: H.P

Thanh niên hào hứng, rạng rỡ trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: H.P

Noi gương anh, Thành tình nguyện viết đơn xung phong nhập ngũ với mong muốn được rèn luyện, thử thách và trưởng thành trong môi trường quân đội. Thành chia sẻ rằng hình ảnh người anh chững chạc, bản lĩnh hơn sau thời gian nhập ngũ là động lực lớn để mình tiếp bước, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu động viên TN lên đường nhập ngũ. Ảnh: H.P

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu động viên TN, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, ghi nhận và biểu dương tinh thần hăng hái, trách nhiệm của 368 TN ưu tú thuộc 6 xã, phường tại Điểm giao quân số 2 (Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông).

Đồng chí nhấn mạnh, việc các TN nghiêm chỉnh chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026 không chỉ thể hiện ý thức công dân mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần xung kích, sẵn sàng cống hiến của tuổi trẻ Gia Lai trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Khoảnh khắc xúc động khi TN chia tay người thân để lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Ảnh: H.P

Đại diện các đơn vị nhận quân cho biết đã chuẩn bị chu toàn mọi công tác tiếp nhận để tạo ấn tượng với các tân binh ngay khi về đơn vị. Đồng thời, các đơn vị cũng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các tân binh yên tâm tư tưởng, nỗ lực học tập, rèn luyện đạt thành tích cao tại đơn vị.

Đông đảo người dân có mặt tiễn con em lên đường nhập ngũ. Ảnh: H.P

Đến 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, lễ giao, nhận quân tại Điểm giao quân số 2 (Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông) kết thúc, đảm bảo 100% quân số theo chỉ tiêu giao.