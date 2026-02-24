Gia Lai: Công sở vào guồng ngay từ ngày làm việc đầu năm mới

(GLO)- Ngày 23-2 (mùng 7 Tết), không khí làm việc tại các công sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng trở lại nhịp điệu quen thuộc. Tinh thần “ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay” được quán triệt và thực hiện nghiêm túc, tạo khí thế mới.

Vào việc ngay từ giờ đầu, ngày đầu

Đúng 7 giờ sáng mùng 7 Tết, toàn thể cán bộ, công chức phường Quy Nhơn Đông đã có mặt tại trụ sở cơ quan để triển khai công việc. Sau ít phút trao đổi, chúc Tết, tất cả nhanh chóng trở về vị trí công tác, bắt tay ngay vào công việc chuyên môn.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, không khí nhộn nhịp ngay từ sáng sớm. Sau kỳ nghỉ dài, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân tăng cao. Dù lượng hồ sơ tiếp nhận nhiều, song cán bộ, công chức vẫn nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ tận tình, giải quyết công việc đúng quy trình, không để xảy ra tình trạng chậm trễ.

Bà Mai Thị Xuân Phương được công chức phường hướng dẫn thực hiện các thủ tục nhanh chóng trong ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: Quang Tấn

Đến làm hồ sơ nhận bảo trợ xã hội cho chồng bị tai biến dẫn đến liệt nửa người, bà Mai Thị Xuân Phương (khu phố 6, phường Quy Nhơn Đông) cho hay: “Cán bộ, công chức phường hướng dẫn rất tận tình, hồ sơ của tôi được giải quyết nhanh gọn, không phải chờ đợi lâu. Đầu năm mọi việc suôn sẻ như vậy, tôi rất phấn khởi và tin tưởng”.

Anh Đoàn Ngọc Quá - Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quy Nhơn Đông - cho biết: “Sau 9 ngày nghỉ Tết, lượng hồ sơ tồn đọng nhiều, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân cũng tăng cao. Ngay trong buổi sáng đầu tiên làm việc trở lại, chúng tôi đã tiếp nhận hàng chục lượt hồ sơ, chủ yếu là khai sinh, xác nhận tình trạng hôn nhân, khai tử, thủ tục đất đai… Các hồ sơ có thể giải quyết trong ngày đều được tập trung xử lý ngay, không gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp”.

Ông Trần Việt Quang - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông - nhấn mạnh: “Khối lượng công việc năm 2026 rất nặng nề. Ngoài nhiệm vụ thường xuyên, địa phương còn chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; đồng thời triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Vì vậy, chúng tôi đã quán triệt cho cán bộ, công chức tập trung cao độ, không còn tư tưởng du xuân, bắt tay ngay vào nhiệm vụ”.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Pleiku, từ 7 giờ 30 phút, cán bộ, công chức đã ổn định vị trí làm việc. Trong ngày đầu năm, Trung tâm tiếp nhận hơn 100 lượt công dân, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực như khai sinh, đăng ký kết hôn, trích lục hộ tịch, chứng thực sao y, đăng ký biến động đất đai…

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Pleiku hướng dẫn người dân thao tác trực tuyến trên hệ thống. Ảnh: Ngọc Sang

Ông Trần Quang Vinh - Phó Giám đốc Trung tâm - thông tin: “Chúng tôi đã bố trí thêm lực lượng hỗ trợ tại quầy một cửa, bảo đảm không để người dân chờ đợi lâu. Hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến là chủ yếu. Riêng những người lớn tuổi chưa quen thao tác đều được cán bộ, công chức hướng dẫn tận tình”.

Anh Nguyễn Văn Cường (tổ dân phố 6, phường Pleiku) đến làm thủ tục trích lục khai sinh cho con gái tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường. Ảnh: Ngọc Sang

Anh nhận xét: "Thủ tục đơn giản, cán bộ hướng dẫn cụ thể, giải quyết nhanh chóng. Tôi rất hài lòng".

Tương tự, tại xã Gào, tinh thần “vui xuân không quên nhiệm vụ” được thể hiện rõ nét ngay trong buổi sáng đầu tiên đi làm trở lại sau Tết Bính Ngọ. Lãnh đạo UBND xã đã triệu tập cán bộ chủ chốt triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng đầu năm. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã cũng bố trí đầy đủ nhân lực tại các vị trí tiếp dân, bảo đảm không để gián đoạn công việc.

Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch UBND xã Gào - cho biết: “Trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới, toàn thể cán bộ, công chức đều có mặt đầy đủ. Đúng 7 giờ 30 phút, các bộ phận đồng loạt triển khai nhiệm vụ, tiếp đón công dân đến thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch khác, thể hiện tinh thần bắt tay ngay vào việc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ia Khươl có mặt từ sớm để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Nguyễn Diệp

Ở các xã vùng sâu, vùng xa như Kon Chiêng, Ia Khươl, Ia Mơ… không khí làm việc trong ngày đầu năm mới cũng diễn ra nghiêm túc. Ông Võ Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND xã Kon Chiêng - thông tin: “Toàn bộ cán bộ, công chức có mặt đúng giờ. Các hồ sơ phát sinh được hướng dẫn cụ thể ngay trong buổi sáng đầu tiên”.

Trong khi đó, tại xã biên giới Ia Mơ, nhiều cán bộ đã có mặt từ chiều 22-2 (mùng 6 Tết) để kịp triển khai công việc vào sáng hôm sau. Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ: “Là xã biên giới, điều kiện đi lại còn khó khăn nhưng anh em đều chủ động sắp xếp thời gian để không ảnh hưởng đến công việc”.

Tinh thần “vui xuân không quên nhiệm vụ” được thể hiện rõ ở tất cả địa phương, góp phần tạo nên bức tranh hành chính đầu năm nghiêm túc, nền nếp và đầy quyết tâm.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo công việc

Quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tinh thần “ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay”, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai đã chủ động rà soát hồ sơ tồn đọng trước, trong và sau Tết; chuẩn bị đầy đủ biểu mẫu, điều kiện làm việc, bảo đảm quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ thông suốt.

Không khí làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai nghiêm túc và chuyên nghiệp. Ảnh: Quang Tấn

Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đến giao dịch tại Trung tâm. Các lĩnh vực như bảo hiểm, đất đai, tiếp nhận hồ sơ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục… đều được cán bộ, công chức tập trung giải quyết nhanh chóng, đúng quy trình.

Chị Võ Thị Mỹ Như (bên phải) rất hài lòng với thái độ phục vụ của cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Quang Tấn

Chị Võ Thị Mỹ Như (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) vượt quãng đường xa đến nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển viên chức giáo viên tại Gia Lai. Chị chia sẻ: “Nhờ sự hỗ trợ tận tình của các cán bộ tại Trung tâm từ khâu khai thông tin đến đăng ký trực tuyến nên mọi công việc của tôi diễn ra nhanh chóng, thuận tiện”.

Chị Nguyễn Thị Hoa Kiều - Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh - cho biết: “Mặc dù lượng người dân đến giao dịch trong ngày làm việc đầu năm mới Bính Ngọ khá đông nhưng mọi hoạt động đều được tổ chức nền nếp. Chúng tôi chủ động giải đáp vướng mắc, không để hồ sơ tồn đọng”.

Ông Đặng Trung Du - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh - nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ; nỗ lực xây dựng cơ quan trở thành địa chỉ tin cậy, đồng hành cùng người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Mục tiêu là không để hồ sơ tồn đọng, không để người dân chờ đợi lâu; mỗi giao dịch đầu xuân đều bắt đầu bằng sự chuyên nghiệp, tận tâm”.

Cũng theo ông Đặng Trung Du, năm 2026, đơn vị đặt mục tiêu nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, giải quyết thủ tục đúng và trước hạn, tiếp tục cải thiện mức độ hài lòng của người dân. Đặc biệt, đơn vị sẽ triển khai quầy chuyên phục vụ doanh nghiệp và nhà đầu tư, tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục liên thông, góp phần cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh.

Khí thế làm việc sôi nổi, nền nếp trong ngày đầu Xuân Bính Ngọ là tín hiệu tích cực cho một năm mới nhiều kỳ vọng. Khi mỗi cán bộ, công chức bắt đầu năm mới bằng tinh thần tận tâm, chuyên nghiệp, đó cũng chính là nền tảng vững chắc để Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp trên chặng đường phát triển năm 2026.