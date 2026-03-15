Sáng nay, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 11 (tổ 2, phường Thống Nhất).
Tại đây, sau lễ khai mạc trang trọng, đồng chí Ran Lan Chung đã cùng hơn 3.500 cử tri tại tổ 1 và tổ 2 của phường Thống Nhất bỏ lá phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Ông Nguyễn Chương Cập (tổ 2, phường Thống Nhất) - Tổ trưởng Tổ bầu cử số 11 - cho hay: Tại Tổ bầu cử này có hơn 3.500 cử tri. Đây là lần đầu tiên bầu cử sau sáp nhập, bố trí lại tổ dân phố, số lượng cử tri khá lớn nên Tổ bầu cử đã tiến hành rà soát kỹ khoảng 1 tháng trước.
“Lần bầu cử này tất cả đều mang một tâm thế mới khi đất nước đang có những bước chuyển mình rất tích cực. Từ đối nội, đối ngoại đến phát triển kinh tế - xã hội đang có sự tăng trưởng với những tín hiệu khởi sắc.
Qua nắm bắt, cử tri ở tổ đều rất tin tưởng, kỳ vọng ở kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người tài đức để đưa đất nước tiếp đà phát triển thịnh vượng hơn nữa” - ông Cập cho hay.
Cùng chung tâm thế phấn khởi, cử tri Trần Ngọc Lân (tổ 2) chia sẻ: “Mỗi lá phiếu là một niềm tin, là trách nhiệm với Tổ quốc. Chúng tôi rất nghiêm túc, kỹ lưỡng khi chọn lựa giữa các ứng cử viên.
Không chỉ thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, bản thân tôi cũng tìm hiểu khá kỹ những hoạt động trong thời gian qua của các ứng cử viên. Hy vọng những người được bầu sẽ luôn lấy nhân dân làm gốc, không phụ lòng của các cử tri gửi gắm niềm tin từ cơ sở”.
LÊ VĂN NGỌC
Sáng 15-3, tại khu vực bỏ phiếu Trường Đại học Quy Nhơn, tổ bầu cử số 34 phường Quy Nhơn Nam, hơn 2.000 sinh viên tham gia bỏ phiếu trong không khí nghiêm túc, trật tự. Từ khá sớm, nhiều sinh viên đã có mặt, xếp hàng ngay ngắn, thực hiện các bước theo hướng dẫn của tổ bầu cử.
Khu vực kiểm tra danh sách cử tri, phát phiếu và bỏ phiếu được bố trí khoa học, thuận tiện; thông tin về tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên cũng được niêm yết để cử tri theo dõi trước khi bỏ phiếu.
Trước đó, 120 đoàn viên ưu tú của Trường đã được lựa chọn tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Tại hội nghị, sinh viên được lắng nghe, tìm hiểu chương trình hành động của các ứng cử viên, qua đó có thêm cơ sở để cân nhắc, lựa chọn người xứng đáng đại diện cho mình.
Lần đầu tham gia một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhiều sinh viên bày tỏ niềm tự hào và xúc động khi trực tiếp thực hiện quyền và trách nhiệm của công dân.
Bạn Trần Duy Mạnh - sinh viên năm nhất Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Quy Nhơn - chia sẻ: “Đây là lần đầu em tham gia bầu cử nên cảm thấy rất tự hào. Trước ngày bỏ phiếu, em đã tìm hiểu về ý nghĩa của ngày bầu cử, thể lệ bầu cử cũng như thông tin, điểm mạnh của các ứng cử viên. Em hy vọng lá phiếu của mình sẽ góp phần lựa chọn được những người xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri”.
Bạn Hồ Thị Tường Vi - sinh viên năm 2 Khoa Ngoại ngữ (Trường Đại học Quy Nhơn) - kỳ vọng: “Em mong rằng những đại biểu được cử tri tín nhiệm bầu chọn sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình; đồng thời quan tâm, lắng nghe và kịp thời đáp ứng những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên; qua đó góp phần tạo môi trường thuận lợi để tuổi trẻ phát huy vai trò, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong sự phát triển chung của địa phương”.
Theo anh Nguyễn Đức Tôn - Bí thư Đoàn Trường Đại học Quy Nhơn, để chuẩn bị cho ngày bầu cử, Đoàn trường đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền trong đoàn viên, sinh viên như tổ chức chương trình “Tuổi trẻ QNU với Ngày hội non sông”, “Lá phiếu niềm tin - Lá phiếu trách nhiệm”; lồng ghép nội dung liên quan đến bầu cử trong các buổi sinh hoạt lớp, thiết kế infographic truyền tải thông tin dễ hiểu trên các kênh truyền thông; đồng thời vận động đoàn viên thanh niên tham gia hướng dẫn cử tri tại các điểm bầu cử và dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI…
“Thông qua các hoạt động này, chúng tôi mong muốn đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn ý nghĩa của ngày bầu cử. Từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm công dân và tích cực tham gia ngày hội non sông, thể hiện tiếng nói của tuổi trẻ trong giai đoạn đất nước đổi mới toàn diện” - anh Tôn chia sẻ.
Huỳnh Vỹ - Dương Linh
Trong không khí phấn khởi của ngày hội toàn dân, tại khu vực bỏ phiếu số 17 (khu phố Hải Nam, phường Quy Nhơn Đông), Tổ bầu cử số 17 đã long trọng tổ chức lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Lễ khai mạc diễn ra tại Trung tâm Văn hóa và Thể thao Nhơn Hải có sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội; Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo phường Quy Nhơn Đông cùng đông đảo cử tri.
Sau nghi thức chào cờ trang nghiêm, bà Mang Thị Huyền Nga - Tổ trưởng Tổ bầu cử số 17 đã đọc diễn văn khai mạc, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là dịp để cử tri phát huy quyền làm chủ, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và trí tuệ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Tiếp đó, Tổ bầu cử đã thông qua thể lệ bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu; tiến hành kiểm tra, niêm phong hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ dưới sự chứng kiến của đại diện cử tri nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.
Ngay sau lễ khai mạc, bà Mang Thị Huyền Nga thay mặt Tổ bầu cử tuyên bố chính thức bắt đầu cuộc bỏ phiếu. Các đại biểu và cử tri tiêu biểu đã thực hiện bỏ phiếu đầu tiên, sau đó cử tri trong khu vực lần lượt thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân theo hướng dẫn của Tổ bầu cử.
Theo kế hoạch, khu vực bỏ phiếu số 17 phục vụ cho 2.262 cử tri khu phố Hải Nam. Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được Tổ bầu cử và địa phương triển khai chu đáo, từ trang trí khánh tiết, chuẩn bị cơ sở vật chất đến các tài liệu, phiếu bầu, bảo đảm để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và an toàn.
Không khí tại khu vực bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, phấn khởi, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin của cử tri đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Cử tri Đỗ Văn Đẹp (khu phố Hải Nam) cho biết, dù đang trong những ngày bám biển mưu sinh nhưng ông vẫn tranh thủ sắp xếp thời gian trở về địa phương để tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ của một công dân.
Cầm trên tay lá phiếu của mình, ông bày tỏ mong muốn lựa chọn được những đại biểu thật sự đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh.
Theo ông Trần Việt Quang - Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Quy Nhơn Đông, toàn phường có 20 khu vực bỏ phiếu, phục vụ hơn 36.000 cử tri tham gia bỏ phiếu.
Để bảo đảm việc bỏ phiếu diễn ra an toàn, đúng quy định và thuận lợi cho người dân, phường Quy Nhơn Đông đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời phân công lực lượng túc trực tại các khu vực bỏ phiếu để hướng dẫn cử tri thực hiện đầy đủ các bước theo quy định.
Nhờ vậy, không khí ngày bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 17 nói riêng và trên toàn phường nói chung diễn ra trật tự, nghiêm túc và phấn khởi.
QUANG TẤN
Khắp nơi trên địa bàn tỉnh, từ vùng biên giới đến đô thị, hải đảo, ngày hội toàn dân đã bắt đầu trong không khí rộn ràng.
Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có gần 2,6 triệu cử tri. Tỉnh đã xác định 2.179 khu vực bỏ phiếu và thành lập 2.179 tổ bầu cử phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Theo danh sách chính thức, tại tỉnh Gia Lai có 28 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 6 đơn vị bầu cử để bầu 16 đại biểu. Ủy ban bầu cử tỉnh đã công bố 136 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 tại 18 đơn vị bầu cử để bầu 85 đại biểu. Ủy ban bầu cử 135 xã, phường cũng đã công bố danh sách chính thức 4.957 người ứng cử để bầu 2.977 đại biểu.