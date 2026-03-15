Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung tham gia bầu cử ở khu vực bỏ phiếu số 11 (tổ 2, phường Thống Nhất)

Sáng nay, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 11 (tổ 2, phường Thống Nhất).

Đồng chí Rah Lan Chung (bìa trái) nhận phiếu bầu cử. Ảnh: Văn Ngọc

Tại đây, sau lễ khai mạc trang trọng, đồng chí Ran Lan Chung đã cùng hơn 3.500 cử tri tại tổ 1 và tổ 2 của phường Thống Nhất bỏ lá phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Rah Lan Chung bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Nguyễn Chương Cập (tổ 2, phường Thống Nhất) - Tổ trưởng Tổ bầu cử số 11 - cho hay: Tại Tổ bầu cử này có hơn 3.500 cử tri. Đây là lần đầu tiên bầu cử sau sáp nhập, bố trí lại tổ dân phố, số lượng cử tri khá lớn nên Tổ bầu cử đã tiến hành rà soát kỹ khoảng 1 tháng trước.

“Lần bầu cử này tất cả đều mang một tâm thế mới khi đất nước đang có những bước chuyển mình rất tích cực. Từ đối nội, đối ngoại đến phát triển kinh tế - xã hội đang có sự tăng trưởng với những tín hiệu khởi sắc.

Qua nắm bắt, cử tri ở tổ đều rất tin tưởng, kỳ vọng ở kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người tài đức để đưa đất nước tiếp đà phát triển thịnh vượng hơn nữa” - ông Cập cho hay.

Cử tri tại tổ 1 và tổ 2 của phường Thống Nhất phấn khởi trong ngày bầu cử. Ảnh: Văn Ngọc

Cử tri ở khu vực bỏ phiếu số 11 tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Văn Ngọc

Cùng chung tâm thế phấn khởi, cử tri Trần Ngọc Lân (tổ 2) chia sẻ: “Mỗi lá phiếu là một niềm tin, là trách nhiệm với Tổ quốc. Chúng tôi rất nghiêm túc, kỹ lưỡng khi chọn lựa giữa các ứng cử viên.

Không chỉ thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, bản thân tôi cũng tìm hiểu khá kỹ những hoạt động trong thời gian qua của các ứng cử viên. Hy vọng những người được bầu sẽ luôn lấy nhân dân làm gốc, không phụ lòng của các cử tri gửi gắm niềm tin từ cơ sở”.

LÊ VĂN NGỌC