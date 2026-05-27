Khảo sát sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp

ĐỨC HẢI
(GLO)- Sáng 27-5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối tới 4 tỉnh, thành phố gồm: Cần Thơ, Gia Lai, Điện Biên và Phú Thọ để khảo sát 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp chủ trì hội nghị tại điểm cầu chính.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương báo cáo kết quả 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Hải

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương đã trao đổi, thảo luận về những kết quả bước đầu đạt được; những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và đề xuất các giải pháp sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương cho biết: Qua 1 năm vận hành, tỉnh Gia Lai đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tập trung triển khai và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong đó, 4 điểm nổi bật là: tinh gọn tổ chức bộ máy; nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ về kỹ năng, kiến thức và ý thức trách nhiệm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và đơn giản thủ tục hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp được tốt hơn; tăng cường trách nhiệm và gắn với đánh giá cán bộ thông qua hiệu quả chất lượng công việc, sản phẩm cụ thể.

Trong phát triển kinh tế, tỉnh Gia Lai đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã, phường. Nhờ đó, quý I/2026, GRDP của tỉnh đạt trên 8,5% và sẽ đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 2 con số theo chỉ đạo của Trung ương.

Cùng với đó, tỉnh cũng đã thành lập các đoàn công tác và tăng cường cán bộ về cơ sở để giúp các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; nhất là trên một số lĩnh vực trọng yếu như: đất đai, tài chính, chuyển đổi số…

Tỉnh đã giải quyết hơn 50% trong tổng số trên 1.000 tài sản nhà đất dôi dư thuộc diện quản lý theo định hướng của Chính phủ và hiện đã xây dựng phương án để xử lý số còn lại.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương cũng nêu ra 3 kiến nghị lớn nhằm giúp hoàn thiện, đảm bảo bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai vận hành thông suốt, hiệu quả hơn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bình Dương

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh: Qua thực tiễn triển khai tại các địa phương cho thấy, mô hình mới cơ bản đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy, bảo đảm hoạt động đồng bộ, thông suốt, thống nhất và bước đầu phát huy hiệu quả tích cực.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng chỉ rõ một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và tập trung khắc phục nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng với đó, đề nghị các địa phương bổ sung, hoàn thiện báo cáo gửi Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp để tổng hợp, đánh giá toàn diện.

Đồng thời, tiếp tục đúc rút kinh nghiệm từ những cách làm hay, mô hình hiệu quả để nghiên cứu nhân rộng; kịp thời làm rõ những hạn chế phát sinh trong thực tiễn để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện các quy định phù hợp với mô hình tổ chức mới trong thời gian tới.

