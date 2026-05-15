Phường Pleiku và Hoài Nhơn Nam trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19-5

PHƯƠNG DUNG THẢO KHUY
(GLO)- Đảng ủy phường Pleiku và phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức lễ trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên đợt 19-5-2026.

Theo đó, Đảng bộ phường Pleiku có 51 đảng viên được trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng theo Quyết định số 798-QĐ/TU ngày 20-4-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Xuân Phước trao huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên. Ảnh: Bá Bính

Cụ thể, đợt này có 1 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 7 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 10 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 15 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 12 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Huy hiệu Đảng là phần thưởng ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến và phấn đấu không ngừng của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đây cũng là niềm vinh dự, tự hào của mỗi đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng.

Đảng ủy phường Pleiku trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19-5. Ảnh: Bá Bính

Trong đợt này, Đảng bộ phường Hoài Nhơn Nam có 10 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng. Cụ thể, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 3 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Hoài Nhơn Nam trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy phường bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp của các đảng viên lão thành trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và phát triển địa phương.

Đồng thời, mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của người đảng viên, gương mẫu trong đời sống, tích cực vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại.

