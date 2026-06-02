Công đoàn phường Diên Hồng thành lập 8 công đoàn cơ sở

MINH CHÍ
(GLO)- Sáng 2-6, Công đoàn phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập 8 công đoàn cơ sở (CĐCS) trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Chí

Tại hội nghị, Công đoàn phường Diên Hồng đã công bố quyết định công nhận đoàn viên công đoàn và thành lập 8 CĐCS tại các doanh nghiệp, đơn vị, gồm: Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ Thái Sơn Tây Nguyên, Công ty TNHH MTV Hoàng Minh Đức Gia Lai, Công ty TNHH Dịch vụ Đào tạo và Du học Quốc tế BYF, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Bảo hiểm Nghĩa Tín An, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai - Chi nhánh Pleiku, Ban Quản lý phường Diên Hồng, Ban Quản lý Trung tâm thương mại và Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp Diên Phú.

Đồng thời, hội nghị cũng công bố các quyết định công nhận Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra của 8 CĐCS nhiệm kỳ 2026-2030.

Trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ Thái Sơn Tây Nguyên và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2026-2030. Ảnh: Minh Chí

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026 và đợt thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, Công đoàn phường Diên Hồng đã thành lập 8 CĐCS và kết nạp mới 318 đoàn viên. Trong đó, CĐCS Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ Thái Sơn Tây Nguyên có số lượng đoàn viên đông nhất với 77 đoàn viên.

Phát biểu tại hội nghị, bà Châu Hồng Nhi - Chủ tịch Công đoàn phường Diên Hồng - cho biết, hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026 với chủ đề “Tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người lao động tham gia tổ chức Công đoàn. Việc thành lập cùng lúc 8 CĐCS góp phần mở rộng mạng lưới tổ chức Công đoàn, tập hợp người lao động và nâng cao hiệu quả chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch Công đoàn phường Diên Hồng đề nghị các CĐCS mới thành lập sớm ổn định tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động, phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng công việc; đồng thời thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Minh Chí
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

(GLO)- Sáng 27-5, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã có buổi tiếp và làm việc với bà Khăm-Phâu Ơn-Thạ-Văn - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tại Việt Nam.

Khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở

(GLO)- Sáng 23-5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Lớp bồi dưỡng được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối điểm cầu chính tại Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gào

(GLO)- Sáng 22-5, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Trần Quốc Bình - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gào nhằm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đối với đại biểu HĐND các cấp tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 19-5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đối với đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 135 xã, phường với sự tham gia của 393 đại biểu.

Lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(GLO)- Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19-5, lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và quyết tâm học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Đoàn công tác Học viện Quốc phòng dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 18-5, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Đoàn công tác Học viện Quốc phòng phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành.

