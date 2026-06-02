Công đoàn phường Diên Hồng thành lập 8 công đoàn cơ sở

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Chí

Tại hội nghị, Công đoàn phường Diên Hồng đã công bố quyết định công nhận đoàn viên công đoàn và thành lập 8 CĐCS tại các doanh nghiệp, đơn vị, gồm: Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ Thái Sơn Tây Nguyên, Công ty TNHH MTV Hoàng Minh Đức Gia Lai, Công ty TNHH Dịch vụ Đào tạo và Du học Quốc tế BYF, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Bảo hiểm Nghĩa Tín An, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai - Chi nhánh Pleiku, Ban Quản lý phường Diên Hồng, Ban Quản lý Trung tâm thương mại và Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp Diên Phú.

Đồng thời, hội nghị cũng công bố các quyết định công nhận Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra của 8 CĐCS nhiệm kỳ 2026-2030.

Trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ Thái Sơn Tây Nguyên và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2026-2030. Ảnh: Minh Chí

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026 và đợt thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, Công đoàn phường Diên Hồng đã thành lập 8 CĐCS và kết nạp mới 318 đoàn viên. Trong đó, CĐCS Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ Thái Sơn Tây Nguyên có số lượng đoàn viên đông nhất với 77 đoàn viên.

Phát biểu tại hội nghị, bà Châu Hồng Nhi - Chủ tịch Công đoàn phường Diên Hồng - cho biết, hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026 với chủ đề “Tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người lao động tham gia tổ chức Công đoàn. Việc thành lập cùng lúc 8 CĐCS góp phần mở rộng mạng lưới tổ chức Công đoàn, tập hợp người lao động và nâng cao hiệu quả chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch Công đoàn phường Diên Hồng đề nghị các CĐCS mới thành lập sớm ổn định tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động, phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng công việc; đồng thời thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.