Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ thành kính dâng hoa trước Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Quang Tấn

Tham gia Lễ dâng hoa tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) có các đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Trung Lý - nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và đoàn công tác của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Cùng tham gia Lễ còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh cùng lãnh đạo các địa phương.

Các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Tấn

Trong không khí trang nghiêm, trước Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành, các đại biểu đã thành kính dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người là vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, người chiến sĩ Cộng sản quốc tế mẫu mực, danh nhân văn hóa thế giới.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Cũng trong sáng nay, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), tỉnh Gia Lai đồng thời tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên.

Các đại biểu dâng hoa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Hoàng Hoài

Tham gia Lễ có đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh; cùng Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường.

Các đại biểu dâng hương tại nơi thờ Bác Hồ. Ảnh: Hoàng Hoài

Sau nghi thức dâng hoa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, đoàn đại biểu đến dâng hương tại nơi thờ Bác Hồ trong khuôn viên Quảng trường; bày tỏ lòng tri ân và nguyện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.