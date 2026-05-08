Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5

(GLO)- Sáng 8-5, tại Sở Chỉ huy Quân khu 5 (TP. Đà Nẵng), Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai do đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Thiếu tướng Lương Đình Chung - Bí thư Đảng ủy Quân khu 5 phát biểu tại buổi làm việc.

Về phía Quân khu 5, tiếp và làm việc với Đoàn công tác tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Trung tướng Lê Ngọc Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5; Thiếu tướng Lương Đình Chung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Tại buổi làm việc, 2 bên đã trao đổi về sự phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ nhau về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026; thống nhất các nội dung trọng tâm công tác quốc phòng, quân sự địa phương và một số nội dung có liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đánh giá cao sự hỗ trợ nhiệt tình, hiệu quả của Quân khu 5 đối với Gia Lai trong phòng - chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm quốc phòng - an ninh. Ảnh: N.H

Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai có quy mô diện tích lớn, địa bàn chiến lược trải dài từ Tây Nguyên đến duyên hải Nam Trung Bộ, với cả biên giới đất liền và biên giới biển. Đây vừa là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, vừa đặt ra yêu cầu cao trong nhiệm vụ củng cố quốc phòng - an ninh.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của Quân khu 5, công tác quốc phòng, quân sự địa phương của tỉnh Gia Lai được triển khai toàn diện, đạt nhiều kết quả tích cực.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026. Ảnh: N.H

Nổi bật là việc tổ chức giao nhận quân năm 2026 đạt 100% chỉ tiêu giao; công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Cùng với đó, tỉnh đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng; phối hợp hiệu quả với các lực lượng trong phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt là khắc phục hậu quả bão lũ năm 2025, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Công tác xây dựng khu vực phòng thủ được chú trọng, gắn chặt với phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cảm ơn Quân khu 5 đã quan tâm, hỗ trợ Gia Lai đảm bảo quốc phòng - an ninh, đảm bảo môi trường ổn định để tỉnh phát triển kinh tế. Ảnh: N.H

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham gia thẩm định quốc phòng đối với nhiều dự án lớn, bảo đảm vừa phát triển kinh tế, vừa giữ vững thế trận quốc phòng - an ninh. Hoạt động đối ngoại quốc phòng tiếp tục được tăng cường, góp phần củng cố quan hệ hợp tác với các địa phương nước bạn Lào và Campuchia.

Tại buổi làm việc, tỉnh Gia Lai cũng kiến nghị Quân khu 5 và Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ địa phương trong thẩm định các dự án phát triển kinh tế gắn với quốc phòng; tạo điều kiện cho việc quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, bảo đảm nhiệm vụ của lực lượng vũ trang; phối hợp triển khai xây dựng các công trình quân sự kết hợp dân sự tại đảo Nhơn Châu; đầu tư cơ sở vật chất cho lực lượng quân sự cơ sở; nghiên cứu trang bị các phương tiện công nghệ cao phục vụ quản lý không phận, phòng thủ dân sự.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp trong quản lý biên giới, trao đổi thông tin, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, nhất là liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, tội phạm xuyên biên giới và các vấn đề an ninh phi truyền thống; phối hợp hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ nhân lực tham gia thi công Dự án xây dựng các trường học nội trú liên cấp tỉnh Gia Lai tại khu vực biên giới.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 bên cũng đã tập trung trao đổi, thống nhất nhiều nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Trong đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, huấn luyện, diễn tập; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng đứng chân trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với địa phương trong nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, xử lý kịp thời các tình huống, giữ vững quốc phòng - an ninh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đẩy mạnh xây dựng các công trình quốc phòng, phòng thủ dân sự; triển khai hiệu quả các đề án như rà phá bom mìn, xây dựng sở chỉ huy phòng thủ dân sự; giữ vững và mở rộng hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững của tỉnh và khu vực.

Cùng với đó, khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng quan trọng để tỉnh Gia Lai phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn 2026-2030, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai; nhất là thường xuyên phối hợp, hỗ trợ nhau trong phòng - chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; phối hợp thẩm định chặt chẽ về mặt quốc phòng đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

​Những kết quả trên đã góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế - xã hội, gắn với củng cố quốc phòng - an ninh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ mong muốn Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tiếp tục quan tâm, ủng hộ các chủ trương, chương trình, dự án kinh tế trọng điểm của tỉnh; hỗ trợ tỉnh trong việc phòng - chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, quan tâm hỗ trợ tỉnh bảo đảm các mặt công tác để đảm bảo quốc phòng - an ninh, nhất là đảm bảo an ninh, trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng biên giới.

Thiếu tướng Lương Đình Chung - Bí thư Đảng ủy Quân khu 5 - nhấn mạnh sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng Quân khu và tỉnh Gia Lai trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất thành kế hoạch, giải pháp sát thực tế, bảo đảm xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.

Thiếu tướng Lương Đình Chung cũng hy vọng, sau buổi làm việc giữa 2 phía, các công việc, nhiệm vụ sẽ đi vào chiều sâu, thực chất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dịp này, Đoàn đại biểu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai và Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bia tưởng niệm các Liệt sĩ văn nghệ sĩ, báo chí Liên Khu 5 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quân khu 5 (TP. Đà Nẵng).